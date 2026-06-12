Una tavola di 100 metri a CityLife: la festa della convivialità firmata Galbani

Galbani si sa muovere in grande. Ulteriore conferma viene dall’esperienza “Benvenuti a tavola!”. Un fatto concreto, non solo un invito augurale. Il 12 e 13 giugno il brand italiano di formaggi del gruppo Lactalis trasforma il Parco Tre Torri-CityLife di Milano in uno spazio aperto al pubblico pensato per celebrare convivialità, condivisione e piacere dello stare insieme. Al centro una tavola lunga 100 metri.

La tavola lunga 100 metri allestita da Galbani

Galbani, la tavola è spazio di relazione

«La tavola - ha spiegato Wiebke Klaass, direttrice marketing business unit cheese, Lactalis Italia - è aggregazione, convivialità, personalità. Valori al centro della nuova strategia di comunicazione. Con ‘Benvenuti a tavola!’ abbiamo voluto dare forma concreta a ciò che per noi significa ‘Contribuire a rendere il mondo accogliente, costruito sulla fiducia’: promuovere momenti di convivialità autentica, capaci di unire le persone e generare valore nelle relazioni quotidiane. È un impegno che si esprime anche nel modo in cui interpretiamo la tavola, da sempre cuore di Galbani».

Wiebke Klaass, direttrice marketing Cheese, presenta l'iniziativa

«Crediamo che oggi la tavola sia molto più di un luogo in cui mangiare: è uno spazio di relazione, condivisione ed espressione personale, dove ciascuno racconta qualcosa di sé attraverso i piatti che prepara, sceglie e condivide. Con questa iniziativa vogliamo uscire dagli schemi tradizionali della comunicazione e incontrare le persone in modo autentico, dando vita a un momento collettivo capace di celebrare la convivialità e l’accoglienza che da sempre fanno parte della cultura italiana e dell’identità di Galbani».

Galbani, intrattenimento e racconto di marca

Per due giorni Galbani porta nel cuore della città un format che unisce gusto, intrattenimento e racconto di marca, trasformando lo spazio urbano in un ambiente accogliente e partecipativo. Incontro, relazione e scoperta. Durante l’evento, gratuito, i visitatori possono vivere un percorso tra assaggi, ricette e momenti di racconto dedicati ai prodotti di Galbani Santa Lucia e Galbanino, reinterpretati attraverso diverse occasioni di consumo e preparazioni pensate per valorizzarne versatilità e gusto.

Paninetto con Galbanino, prosciutto cotto Fetta Golosa e pomodoro 1/4 Paolo Guizzardi, direttore generale Galbani Salumi 2/4 Caprese con Mozzarella Santa Lucia rivisitata da Matteo Canzi, recente vincitore di MasterChef 3/4 Roll di piadina con Certosa, lattughino e prosciutto crudo 4/4 Previous Next

Una festa che si completa anche con i salumi Galbani, che nascono nello storico stabilimento di Melzo (Mi). «Una tavola conviviale - ha sottolineato Paolo Guzzardi, direttore generale business unit Galbani Salumi, Lactalis Italia - vede formaggi e salumi abbinati e uniti, con al centro le persone». Un’aggregazione completa, all’insegna di identità, gusto e piacere di stare insieme.