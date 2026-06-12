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venerdì 12 giugno 2026  | aggiornato alle 21:14 | 119777 articoli pubblicati

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A Milano

Una tavola di 100 metri a CityLife: la festa della convivialità firmata Galbani

Benvenuti a tavola! è il nome dell'iniziativa con cui a Milano il marchio del gruppo Lactalis invita il pubblico a condividere assaggi, ricette e momenti di incontro, mettendo al centro il valore delle relazioni

di Gabriele Ancona
vicedirettore Italia a Tavola
 
12 giugno 2026 | 19:18

Una tavola di 100 metri a CityLife: la festa della convivialità firmata Galbani

Benvenuti a tavola! è il nome dell'iniziativa con cui a Milano il marchio del gruppo Lactalis invita il pubblico a condividere assaggi, ricette e momenti di incontro, mettendo al centro il valore delle relazioni

di Gabriele Ancona
vicedirettore Italia a Tavola
12 giugno 2026 | 19:18
 

Galbani si sa muovere in grande. Ulteriore conferma viene dall’esperienza “Benvenuti a tavola!”. Un fatto concreto, non solo un invito augurale. Il 12 e 13 giugno il brand italiano di formaggi del gruppo Lactalis trasforma il Parco Tre Torri-CityLife di Milano in uno spazio aperto al pubblico pensato per celebrare convivialità, condivisione e piacere dello stare insieme. Al centro una tavola lunga 100 metri.

Una tavola di 100 metri a CityLife: la festa della convivialità firmata Galbani

La tavola lunga 100 metri allestita da Galbani

Galbani, la tavola è spazio di relazione

«La tavola - ha spiegato Wiebke Klaass, direttrice marketing business unit cheese, Lactalis Italia - è aggregazione, convivialità, personalità. Valori al centro della nuova strategia di comunicazione. Con ‘Benvenuti a tavola!’ abbiamo voluto dare forma concreta a ciò che per noi significa ‘Contribuire a rendere il mondo accogliente, costruito sulla fiducia’: promuovere momenti di convivialità autentica, capaci di unire le persone e generare valore nelle relazioni quotidiane. È un impegno che si esprime anche nel modo in cui interpretiamo la tavola, da sempre cuore di Galbani».

Una tavola di 100 metri a CityLife: la festa della convivialità firmata Galbani

Wiebke Klaass, direttrice marketing Cheese, presenta l'iniziativa

«Crediamo che oggi la tavola sia molto più di un luogo in cui mangiare: è uno spazio di relazione, condivisione ed espressione personale, dove ciascuno racconta qualcosa di sé attraverso i piatti che prepara, sceglie e condivide. Con questa iniziativa vogliamo uscire dagli schemi tradizionali della comunicazione e incontrare le persone in modo autentico, dando vita a un momento collettivo capace di celebrare la convivialità e l’accoglienza che da sempre fanno parte della cultura italiana e dell’identità di Galbani».

Galbani, intrattenimento e racconto di marca

Per due giorni Galbani porta nel cuore della città un format che unisce gusto, intrattenimento e racconto di marca, trasformando lo spazio urbano in un ambiente accogliente e partecipativo. Incontro, relazione e scoperta. Durante l’evento, gratuito, i visitatori possono vivere un percorso tra assaggi, ricette e momenti di racconto dedicati ai prodotti di Galbani Santa Lucia e Galbanino, reinterpretati attraverso diverse occasioni di consumo e preparazioni pensate per valorizzarne versatilità e gusto.

Una festa che si completa anche con i salumi Galbani, che nascono nello storico stabilimento di Melzo (Mi). «Una tavola conviviale - ha sottolineato Paolo Guzzardi, direttore generale business unit Galbani Salumi, Lactalis Italia - vede formaggi e salumi abbinati e uniti, con al centro le persone». Un’aggregazione completa, all’insegna di identità, gusto e piacere di stare insieme.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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