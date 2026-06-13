Heinz e Mocho scommettono sulle carote: nasce il burger più inatteso dell’estate

La storica azienda statunitense e l’imprenditore e content creator insieme per un panino in edizione limitata che celebra sport e tifo attraverso il cibo Un matrimonio di gusto: è quello che ha unico Heinz, storica azienda statunitense, e Mocho, imprenditore e content creator. Insieme hanno dato vita al Carota Burger, un panino in edizione limitata che celebra lo sport e il tifo attraverso il cibo. Il sipario sulla collaborazione si è alzato nei giorni scorsi a Milano, in piazza Castello, con un evento speciale aperto a tutti.

Il Carota Burger di Heinz e Mocho: carne smashata, carote e maionese

Per l’occasione duecento fortunati hanno potuto provare il Carota Burger, al centro del nuovo piano di comunicazione 2026 dedicato alla maionese Heinz, che ruota intorno a un concetto semplice: le emozioni che si provano seguendo un evento sportivo sono le stesse che si provano quando si mangia qualcosa di davvero buono. Ecco, allora, che insieme a Mocho c’erano i Carota Boys, tifosi ufficiali di Jannik Sinner e simbolo del tifo pulito, divertente e travolgente.

Carota Burger: i consigli di Mocho per prepararlo

Per chi non l’avesse assaggiato nell’evento di piazza Castello, il Carota Burger resterà a disposizione dal 15 al 21 giugno nella sede di via Melzo di Meat Crew, il fast food di Mocho. In alternativa, è possibile prepararlo a casa, seguendo la ricetta e i consigli che lo stesso Mocho ha dato. «Le carote sono forse l’ultimo ingrediente che ci viene in mente se pensiamo a un hamburgher - ha raccontato - Non è stato facile, quindi, trovare l’equilibrio giusto. Abbiamo, allora, deciso di farle in due consistenze. Delle chips, che passiamo prima nel forno e poi friggiamo, e una purea, che deve rimanere rustica. Facciamo quindi bollire le carote e poi le schiacciamo».

La maionese Heinz, protagonista del Carota Burger firmato Mocho

Maionese Heinz e hamburger: l’abbinamento ispirato agli Usa

Carote e maionese, d’altronde, non è un abbinamento insolito per gli Usa, terreno noto a Mocho. «Negli States si mangia spesso la coleslaw, con cavolo cappuccio e carote - ha aggiunto - Il mio pensiero è andato lì. La maionese per me è molto versatile, non copre gli altri sapori ma li accompagna. Per la carne, invece, usiamo un patty di manzo da 110/120 grammi e lo smashiamo a temperatura alta, almeno 200 gradi».