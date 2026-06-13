Carota Burger: la ricetta originale di Heinz e Mocho da fare a casa

Il Carota Burger nasce dalla collaborazione tra Heinz e il content creator Mocho, trasformando un ingrediente insolito come la carota in protagonista di un hamburger originale e contemporaneo. Un panino che unisce gusto, creatività e ispirazione street food, con un richiamo al mondo dello sport e del tifo, rappresentato anche dai Carota Boys, fan di Jannik Sinner.

Preparazione La tostatura 1 Taglia a metà il brioche bun e tostalo sulla piastra dal lato della mollica fino a ottenere una doratura uniforme. Questo eviterà che il pane assorba troppo i succhi della carne Lo Smash 1 Scalda la piastra a fuoco altissimo. Posiziona il patty di manzo e schiaccialo con decisione (effetto smash) usando una pressa o una spatola pesante. Cuoci per 2 minuti senza muoverlo, così da creare una crosticina saporita Il formaggio 1 Gira il patty dall'altro lato e posiziona immediatamente le due fette di American cheese sopra la carne. Cuoci per altri 30 secondi Assemblaggio 1 Adagia il patty con il formaggio fuso sulla base del brioche bun. Distribuisci uniformemente la purea di carote sopra il formaggio e, subito dopo, aggiungi le chips di carota. Posiziona le due fette di bacon (precedentemente rese croccanti) sopra le chips. Spalma la maionese Heinz sulla parte interna del cappello del panino e chiudi il burger.



L’abbinamento tra carote e maionese richiama la tradizione americana della coleslaw, reinterpretata in chiave burger. Il risultato è un panino equilibrato, dove la dolcezza delle carote incontra la sapidità della carne e la cremosità della salsa.