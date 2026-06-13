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sabato 13 giugno 2026  | aggiornato alle 12:51 | 119782 articoli pubblicati

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Carota Burger: la ricetta originale di Heinz e Mocho da fare a casa

Il Carota Burger di Heinz e Mocho è un hamburger creativo con carote in doppia consistenza, patty di manzo e maionese. Una ricetta originale, ispirata alla coleslaw americana, che unisce gusto, street food e innovazione

Tipologia Cucina: americana / street food
Categoria: secondo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 700 kcal

13 giugno 2026 | 10:10
Carota Burger: la ricetta originale di Heinz e Mocho da fare a casa
Carota Burger: la ricetta originale di Heinz e Mocho da fare a casa

Carota Burger: la ricetta originale di Heinz e Mocho da fare a casa

Il Carota Burger di Heinz e Mocho è un hamburger creativo con carote in doppia consistenza, patty di manzo e maionese. Una ricetta originale, ispirata alla coleslaw americana, che unisce gusto, street food e innovazione

Tipologia Cucina: americana / street food
Categoria: secondo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 700 kcal
13 giugno 2026 | 10:10
 
di Mocho
Ingredienti
Dosi per:
  • Patty di manzo
    1 n
  • Fette di american cheese
    2 n
  • Fette di bacon
    2 n
  • Purea di carote
    50 g
  • Chips di carote
    40 g
  • Maionese Heinz
    20 g
Sagna
Kamut
Knorr
Cinzano
Salomon
Molino Cosma

Il Carota Burger nasce dalla collaborazione tra Heinz e il content creator Mocho, trasformando un ingrediente insolito come la carota in protagonista di un hamburger originale e contemporaneo. Un panino che unisce gusto, creatività e ispirazione street food, con un richiamo al mondo dello sport e del tifo, rappresentato anche dai Carota Boys, fan di Jannik Sinner.

Preparazione
La tostatura
1
Taglia a metà il brioche bun e tostalo sulla piastra dal lato della mollica fino a ottenere una doratura uniforme. Questo eviterà che il pane assorba troppo i succhi della carne
Lo Smash
1
Scalda la piastra a fuoco altissimo. Posiziona il patty di manzo e schiaccialo con decisione (effetto smash) usando una pressa o una spatola pesante. Cuoci per 2 minuti senza muoverlo, così da creare una crosticina saporita
Il formaggio
1
Gira il patty dall'altro lato e posiziona immediatamente le due fette di American cheese sopra la carne. Cuoci per altri 30 secondi
Assemblaggio
1
Adagia il patty con il formaggio fuso sulla base del brioche bun. Distribuisci uniformemente la purea di carote sopra il formaggio e, subito dopo, aggiungi le chips di carota. Posiziona le due fette di bacon (precedentemente rese croccanti) sopra le chips. Spalma la maionese Heinz sulla parte interna del cappello del panino e chiudi il burger.

L’abbinamento tra carote e maionese richiama la tradizione americana della coleslaw, reinterpretata in chiave burger. Il risultato è un panino equilibrato, dove la dolcezza delle carote incontra la sapidità della carne e la cremosità della salsa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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