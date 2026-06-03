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mercoledì 03 giugno 2026  | aggiornato alle 21:18 | 119595 articoli pubblicati

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Pizza e panificazione, le soluzioni di Molino Merano per impasti professionali

Molino Merano propone miscele proteiche e a base di farro per pizza e panificazione contemporanea. Panpro+, Taormina e lievito madre sono soluzioni per qualità, versatilità e nuove esigenze del mercato professionale

di Brian Vavassori
 
03 giugno 2026 | 18:27

Pizza e panificazione, le soluzioni di Molino Merano per impasti professionali

Molino Merano propone miscele proteiche e a base di farro per pizza e panificazione contemporanea. Panpro+, Taormina e lievito madre sono soluzioni per qualità, versatilità e nuove esigenze del mercato professionale

di Brian Vavassori
03 giugno 2026 | 18:27
 

Indice dei Contenuti

Molino Merano è un’azienda altoatesina con radici che affondano in oltre 600 anni di storia molitoria della famiglia von Berg. Un patrimonio che si traduce oggi in un’ampia gamma di farine, miscele e lieviti madre, destinati sia al canale professionale sia al retail. L’evoluzione del marchio si concentra sullo sviluppo di soluzioni pensate per intercettare i cambiamenti del consumo: attenzione alle esigenze nutrizionali, alla lavorabilità degli impasti e alla resa nei contesti di produzione moderna, inclusa la ristorazione con servizio delivery.

Prodotti da forno realizzati con Panpro+, la miscela ad alto contenuto proteico
Prodotti da forno realizzati con Panpro+, la miscela ad alto contenuto proteico

Panpro+: miscela ad alto contenuto proteico per impasti strutturati

Tra le referenze principali spicca Panpro+, una miscela ad alto contenuto proteico progettata per il mondo della panificazione, della pizzeria e della produzione professionale. Come spiegato da Marco Picetti, responsabile ricerca e sviluppo di Molino Merano: «Il nostro additivo naturale è il lievito madre. Ci aiuta in tutte le formulazioni e ci ha permesso di mantenere una struttura classica del pane tradizionale, raggiungendo oltre il 20% di proteine sul valore energetico». La miscela si distingue per la capacità di mantenere struttura e versatilità in differenti applicazioni: pane, grissini, pizze e prodotti da forno destinati a più canali di consumo.

Taormina: farro spelta per la pizza e il delivery

Un’altra proposta centrale è Taormina, miscela a base di farro spelta in purezza, sviluppata per il mondo pizza. Il brand ambassador Andrea Pagano ne evidenzia il posizionamento tecnico: «Taormina non è solo una farina, ma uno strumento per i pizzaioli. Nasce per uscire dal classico grano tenero e offrire nuove opportunità nel lavoro professionale».

Impasto a base di farro spelta Taormina, sviluppato per il lavoro in pizzeria e il delivery
Impasto a base di farro spelta Taormina, sviluppato per il lavoro in pizzeria e il delivery

La miscela combina spelta bianco e integrale con una componente di lievito naturale. Dal punto di vista tecnico, offre una lavorabilità assimilabile al grano tenero, con vantaggi in fermentazione e gestione dell’impasto. «È particolarmente adatta al delivery grazie alla sua scioglievolezza e alla masticazione corta e fondente anche nei prodotti freddi».Un elemento che la rende funzionale ai modelli di consumo contemporanei, sempre più orientati alla consegna e al consumo differito.

Lievito madre: Vivant e Finum Italia per impasti controllati

Nel comparto fermentazioni, Molino Merano sviluppa soluzioni come Vivant e Finum Italia, lieviti madre pensati per supportare il lavoro dei professionisti. Secondo Marco Picetti: «Il nostro obiettivo è dividere il lavoro con il professionista, rendendo il lievito madre più gestibile e costante nel tempo, senza perdere qualità». 

Marco Picetti, responsabile ricerca e sviluppo di Molino Merano
Marco Picetti, responsabile ricerca e sviluppo di Molino Merano

Un approccio che consente di standardizzare i processi produttivi mantenendo la complessità tipica delle fermentazioni naturali. Particolare attenzione è dedicata al segmento senza glutine, sempre più rilevante nella panificazione e nella ristorazione.

Molino Merano
Via Industriale 7 39011 Lana (Bz)
Tel +39 0473 497220

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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