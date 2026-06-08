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lunedì 08 giugno 2026  | aggiornato alle 17:48 | 119667 articoli pubblicati

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A Borgo Scopeto, in Toscana, una festa dei sensi nel segno della Finocchiona Igp

La prima edizione della kermesse “Profumi di Toscana & Friends” a Borgo Scopeto Wine & Country Relais ha riunito alcune eccellenze Dop e Igp per valorizzare tradizioni, sapori e identità del territorio

di Claudio Zeni
 
08 giugno 2026 | 17:12

A Borgo Scopeto, in Toscana, una festa dei sensi nel segno della Finocchiona Igp

La prima edizione della kermesse “Profumi di Toscana & Friends” a Borgo Scopeto Wine & Country Relais ha riunito alcune eccellenze Dop e Igp per valorizzare tradizioni, sapori e identità del territorio

di Claudio Zeni
08 giugno 2026 | 17:12
 

Indice

Se dici Toscana, dici anche Finocchiona. E non da oggi. L’origine di questo legame risale infatti al Medioevo, quando i norcini, per sopperire all’uso del più raro e costoso pepe, pensarono di aggiungere all’impasto quello che Madre Natura metteva a disposizione nei campi e sulle colline toscane: i semi di finocchio. Nasceva così la Finocchiona che, nel corso dei secoli successivi, fu ancor più apprezzata e amata, diventando la “regina” delle tavole imbandite nobiliari e delle osterie più popolari della regione.

A Borgo Scopeto, in Toscana, una festa dei sensi nel segno della Finocchiona Igp

Finocchiona Igp è sinonimo di Toscana

Per valorizzare, promuovere e tutelare questo salume è nato nel 2015 il Consorzio di tutela della Finocchiona Igp, che riunisce oggi 44 produttori esportando il meglio del made in Italy in 28 Paesi del mondo, garantendo che ogni Finocchiona con marchio Igp sia prodotta in Toscana e controllata in ogni fase della produzione grazie a un organismo di controllo terzo di altissima qualità, nel rispetto di una ricetta tradizionale, semplice e genuina, che si tramanda di generazione in generazione, riconoscibile e unica per il caratteristico gusto e profumo di finocchio. Nel cuore delle colline toscane, a Farneta di Cortona (Ar), il Consorzio ha inaugurato, a fine 2024, l’Oasi della Finocchiona Igp, un progetto sorto nei pressi dei campi di finocchio dell’azienda agricola Sapori della Toscana, che si pone l’obiettivo di favorire la coesistenza armoniosa tra agricoltura e natura.

“Profumi di Toscana & Friends” tra gusto, vino e paesaggio

Al fine di celebrare i sensi e la tradizione attraverso un viaggio tra gusto, paesaggio, vino e cultura, il Consorzio della Finocchiona Igp, insieme a Borgo Scopeto Wine & Country Relais di Castelnuovo Berardenga (Si), ha organizzatoProfumi di Toscana & Friends”, un appuntamento goloso che ha conquistato gli amanti del gusto e dello stile. Nell’accogliente giardino del relais chiantigiano, dove il tempo rallenta e la bellezza si fonde con la natura, ha preso vita la prima edizione di un’esperienza country chic fatta di dettagli raffinati, musica jazz e profumi che hanno raccontato la Toscana più autentica.

A Borgo Scopeto, in Toscana, una festa dei sensi nel segno della Finocchiona Igp

“Profumi di Toscana & Friends” ha avuto come cornice Borgo Scopeto Wine & Country Relais

Protagonista assoluta è stata naturalmente lei, la Finocchiona Igp, ambasciatrice di autenticità e qualità, insieme ad altre importanti eccellenze certificate Dop e Igp: il Consorzio tutela cinta senese, il Consorzio del pane toscano Dop e, da fuori regione, il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola.

Chef, vini e cocktail per raccontare la Toscana

Tra le guest star dell’evento, a deliziare i palati degli ospiti, le creazioni di Pietro Fortunati, chef di Borgo Scopeto Wine & Country Relais, Andrea Di Nenna, chef di Bis Osteria, Sergio Dondoli e il figlio Stefano della Gelateria Dondoli, insieme ai vini della Tenuta Borgo Scopeto e ai cocktail di Visionair Gin.

A Borgo Scopeto, in Toscana, una festa dei sensi nel segno della Finocchiona Igp

Lo chef Pietro Fortunati mentre taglia una Finocchiona Igp

“Profumi di Toscana & Friends” è stata un’esperienza immersiva pensata per valorizzare il profondo legame tra prodotto e territorio, raccontando uno spaccato di Toscana fatto di profumi, convivialità, tradizione e innovazione.

Consorzio di tutela della Finocchiona Igp
Via di Novoli 73/C 50127 Firenze
Tel +39 055 4221769

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Toscana Finocchiona Consorzio di tutela Igp Borgo Scopeto Castelnuovo Berardenga Siena eventoPietro Fortunati Andrea Di Nenna Sergio Dondoli Stefano Dondoli
 
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