Dalla farina all’impasto pronto: la strategia di Pivetti per la pizza professionale

Il comparto delle farine per la ristorazione amplia la propria offerta con nuove soluzioni pensate per rispondere alle esigenze operative del food service moderno. Molini Pivetti introduce due nuove referenze della linea Professional 2026, sviluppate per pizzerie, bakery, hotellerie e canale Horeca, con l’obiettivo di coniugare prestazioni costanti, gestione dei tempi e qualità del risultato finale. L’evoluzione dell’offerta si inserisce in un contesto in cui la filiera della pizza richiede sempre più standardizzazione del processo, affidabilità delle materie prime e soluzioni in grado di adattarsi a ritmi di lavoro variabili.

Gli impasti professionali di Pizza Leggera ampliano la filiera integrata per il canale Horeca di Pivetti

Gli impasti professionali di Pizza Leggera ampliano la filiera integrata per il canale Horeca di Pivetti

Impasti professionali e integrazione di filiera nel mondo pizza

Il rafforzamento dell’offerta passa anche dall’ingresso di Pizza Leggera nel perimetro della Holding Pivetti Spa, con l’obiettivo di ampliare la gamma dedicata agli impasti professionali crudi / surgelati per il canale Horeca. Pizza Leggera è specializzata nella produzione di impasti per pizza destinati alla ristorazione e alla distribuzione in Italia e in Europa, con un focus su soluzioni pronte all’uso pensate per semplificare le operazioni in cucina. Filippo Panini, amministratore delegato di Pizza Leggera, sottolinea il valore dell’integrazione: «Le aziende sono strettamente complementari: la farina rappresenta la materia prima per eccellenza degli impasti, mentre il nostro lavoro consente di offrire un prodotto che completa la gamma del settore Horeca. L’ingresso nella Holding permette di valorizzare competenze e struttura per sviluppare il progetto in modo più rapido e strutturato» L’operazione rafforza così una filiera integrata che unisce materia prima e prodotto finito in un unico sistema.

Mercati internazionali e standardizzazione del prodotto

La crescita del progetto si inserisce anche in una prospettiva internazionale, dove la richiesta di standardizzazione e affidabilità del prodotto rappresenta un elemento sempre più centrale. Federico Maldarizzi, export director di Molini Pivetti, evidenzia questo aspetto: «L’alto contenuto di servizio e di tecnologia delle soluzioni di Pizza Leggera risponde alle esigenze dei mercati internazionali, dove cresce la domanda di prodotti standardizzati e facilmente gestibili anche in contesti operativi non professionali». L’obiettivo è rispondere a una trasformazione del mercato in cui efficienza, continuità qualitativa e semplificazione dei processi diventano fattori competitivi determinanti.

Federico Maldarizzi e Filippo Panini

Federico Maldarizzi e Filippo Panini

L’integrazione tra farine tecniche e impasti pronti delinea un modello di filiera sempre più strutturato, in cui la materia prima e il prodotto finito dialogano all’interno dello stesso ecosistema produttivo. Un sistema che punta a supportare i professionisti della ristorazione nella gestione quotidiana del lavoro, riducendo i tempi operativi e garantendo standard qualitativi costanti, senza rinunciare alla caratterizzazione del prodotto finale.

Miscela 45: prestazioni elevate e riduzione dei tempi di lievitazione

Miscela 45 è una farina ad alte prestazioni progettata per ottimizzare i tempi di lavorazione, con una lievitazione ridotta fino a circa 45 minuti. La referenza è pensata per contesti professionali dinamici, dove la gestione del servizio richiede rapidità e continuità operativa, come pizzerie, catering e strutture ricettive. Come evidenziato da Giulia Chessa, responsabile marketing: «Si tratta di un prodotto sviluppato per rispondere alle esigenze di chi opera in contesti dove i tempi operativi sono determinanti e non sempre è possibile gestire lievitazioni lunghe. L’obiettivo è garantire una resa ottimale, una standardizzazione del prodotto finito e una qualità costante». Il valore della referenza risiede nella capacità di mantenere performance elevate anche in condizioni di lavoro ad alta rotazione, assicurando uniformità e stabilità nel risultato finale.

Tipo 1 con germe di grano e Miscela 45 di Pivetti

Tipo 1 con germe di grano e Miscela 45 di Pivetti

Tipo 1 con germe di grano: profilo aromatico e versatilità applicativa

Accanto alla soluzione per i tempi rapidi, la linea si arricchisce della Tipo 1 con Germe di Grano. La presenza del germe di grano contribuisce a una maggiore complessità gustativa e a una resa visiva distintiva, in grado di valorizzare il prodotto finito anche dal punto di vista estetico. Secondo Giulia Chessa: «La farina permette di caratterizzare il prodotto finito sia dal punto di vista visivo, con una doratura che lo rende immediatamente riconoscibile, sia in termini di texture e gusto, con una nota più rustica e apprezzata dal consumatore». La referenza si distingue inoltre per la sua versatilità applicativa, risultando adatta a pizzeria, panificazione e pasticceria grazie a una struttura equilibrata e a una forza elevata (W 300), che consente differenti interpretazioni d’uso.