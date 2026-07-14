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martedì 14 luglio 2026  | aggiornato alle 14:06 | 120347 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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Brands Awards, doppio riconoscimento per lo Yogurt Intero Bianco di Latteria Vipiteno

Lo Yogurt Intero Bianco da 500 grammi di Latteria Vipiteno ottiene due riconoscimenti ai Brands Awards 2026: secondo posto nel Premio Consumatore e terzo tra gli Alimentari Freschi, confermando il gradimento del mercato

di Redazione Italia a Tavola
 
14 luglio 2026 | 11:37

Brands Awards, doppio riconoscimento per lo Yogurt Intero Bianco di Latteria Vipiteno

Lo Yogurt Intero Bianco da 500 grammi di Latteria Vipiteno ottiene due riconoscimenti ai Brands Awards 2026: secondo posto nel Premio Consumatore e terzo tra gli Alimentari Freschi, confermando il gradimento del mercato

di Redazione Italia a Tavola
14 luglio 2026 | 11:37
 

Indice

Latteria Vipiteno porta a casa due riconoscimenti ai Brands Awards 2026, il premio promosso dalle testate Gdoweek e Mark Up, assegnato ogni anno ai marchi del largo consumo sulla base dei risultati di mercato e delle valutazioni espresse sia dai consumatori sia dagli operatori della distribuzione. La cerimonia si è svolta il 7 luglio allo Sheraton Milan San Siro Hotel. Premi che certificano una volta di più come Vipiteno (Bz) sia a tutti gli effetti la "città dello yogurt".

Brands Awards, doppio riconoscimento per lo Yogurt Intero Bianco di Latteria Vipiteno

Lo Yogurt Intero Bianco da 500 grammi ha ottenuto due premi ai Brands Awards 2026

Due premi per il formato da 500 grammi

Al centro del risultato c'è lo Yogurt Intero Bianco da 500 grammi, che ha ottenuto il secondo posto nella categoria "Premio Consumatore", riconoscimento attribuito sulla base delle preferenze espresse dagli acquirenti, e il terzo posto nella categoria "Alimentari Freschi", nella quale confluiscono anche le valutazioni della distribuzione e della giuria tecnica. Il doppio piazzamento evidenzia un consenso che arriva sia dal mercato sia dagli operatori del settore, confermando la presenza del prodotto tra le referenze più apprezzate della categoria.

Latte di montagna e lavorazione quotidiana

Lo yogurt viene realizzato con latte fresco di montagna raccolto quotidianamente presso i masi conferitori della cooperativa altoatesina. La lavorazione punta a preservare le caratteristiche della materia prima, con un equilibrio tra processi produttivi aggiornati e tradizione casearia. Il prodotto è privo di OGM e si distingue per una consistenza cremosa e un gusto essenziale, mentre il formato da 500 grammi è pensato per un consumo domestico e familiare.

Brands Awards, doppio riconoscimento per lo Yogurt Intero Bianco di Latteria Vipiteno

Il latte di montagna con cui si realizza lo yogurt

Un riconoscimento che conferma il rapporto con il mercato

Per la cooperativa altoatesina il risultato ottenuto ai Brands Awards rappresenta un'indicazione dell'apprezzamento raccolto sul mercato. Il riconoscimento assegnato direttamente dai consumatori si affianca a quello espresso dagli operatori del retail, offrendo una fotografia del posizionamento del prodotto nel comparto dei freschi. Latteria Vipiteno continua così a valorizzare una produzione legata al latte conferito dai soci della cooperativa, mantenendo al centro una filiera che affonda le proprie radici nel territorio dell'Alto Adige.

Latteria Vipiteno
Via Giovo 108 39049 Vipiteno (Bz)
Tel +39 0472 764155

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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