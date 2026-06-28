La città dello yogurt esiste davvero: tra picnic, yoga e degustazioni in Alto Adige

Anche quest’anno Vipiteno dedica dal 3 al 31 luglio al prodotto-simbolo del suo territorio le Giornate dello Yogurt - Yogurtsummer, tradizionale appuntamento estivo tra momenti di degustazione, visite in fattoria, momenti conviviali en plein air, esperienze in montagna per far scoprire il mondo di questo straordinario prodotto, orgoglio dell’Alto Adige. Nato dall’esperienza della Latteria Vipiteno, una cooperativa fondata nel 1884, questo yogurt si distingue per il gusto delicato, la consistenza cremosa e l’attenzione alla qualità della materia prima.

Vipiteno Turismo Passeggiando lungo il corso di Città Nuova a Vipiteno: le caratteristiche facciate colorate con i tipici bovindi incorniciano la vista verso la maestosa Torre delle Dodici

Passeggiando lungo il corso di Città Nuova a Vipiteno: le caratteristiche facciate colorate con i tipici bovindi incorniciano la vista verso la maestosa Torre delle Dodici

Il latte utilizzato proviene da aziende agricole di montagna a sud e a nord del Brennero, dove l’allevamento segue ritmi naturali e una forte attenzione al benessere animale e al territorio. La rassegna è un’occasione per visitare questa bella città (la più settentrionale d’Italia al confine con l’Austria, fra i Borghi più Belli d’Italia) e gli incantevoli dintorni regno dell’outdoor e trascorrerci qualche giorno di vacanza. A rendere speciale il soggiorno sarà anche questo rapporto diretto fra città e montagna, piuttosto insolito.

Programma eventi Yogurtsummer a Vipiteno: il calendario completo

Si parte venerdì 3 luglio con la prima degustazione di yogurt presso la Baita dello Yogurt, dove i visitatori potranno assaggiare diverse varietà di yogurt insieme alla mascotte Matilda. Il 10 luglio sarà invece il momento della festa dedicata alle famiglie: un’occasionale per scoprire la produzione degli Yogurt Vipiteno attraverso una visita guidata gratuita, accompagnata da cibo, bevande, giochi e attività per grandi e piccoli.

Il 17 luglio, dalle 18.00 alle 23.00, tra gli appuntamenti più suggestivi torna la cena in cabinovia sul Monte Cavallo: una serata speciale durante la quale i partecipanti potranno vivere l’esperienza di una cena panoramica in quota con dessert a base di Yogurt Vipiteno. Il 19 luglio, dalle 8.30 alle 12.00, lo yogurt sale in quota con il picnic sul Monte Cavallo: i partecipanti potranno godersi un brunch immersi nella natura e nell’aria di montagna.

Vipiteno Turismo Una ciotola di Yogurt Vipiteno servita all'aperto, accompagnata da piccoli frutti freschi di montagna durante le giornate dello Yogurtsummer

Una ciotola di Yogurt Vipiteno servita all'aperto, accompagnata da piccoli frutti freschi di montagna durante le giornate dello Yogurtsummer

Sabato 25 luglio spazio al benessere con Yoga & Brunch in malga: dopo un’escursione alla malga Bergalm, i partecipanti potranno rilassarsi con una lezione di yoga e un brunch immersi nella natura. A chiudere il calendario sarà una nuova degustazione di yogurt il 31 luglio, ancora una volta presso la Baita dello Yogurt.

Come contorno, dal 29 giugno all’11 settembre 2026 saranno organizzate visite guidate per scoprire da vicino i segreti della produzione della Latteria Vipiteno, mentre ogni martedì fino al 25 agosto Racines di Dentro ospiterà una caccia al tesoro dedicata alle famiglie, con degustazioni di burro fatto a mano e gelato allo Yogurt Vipiteno.

Cosa vedere a Vipiteno: centro storico, Torre delle Dodici e mercati

Vipiteno, città alpina tra fascino urbano e natura d’alta quota Città alpina a due passi dal Brennero, con i monti che le fanno da corona e con i quali costituisce un’unica area di vacanza, Vipiteno (Sterzing in tedesco) incanta con naturalezza, quasi senza volerlo. Ha la grazia delle cose autentiche, la vivacità dei luoghi che custodiscono ancora un’anima, il fascino di un centro storico che sembra uscito da una fiaba alpina.

Vipiteno Turismo Animazione e sapori locali in Piazza Città, dove i mercati all'aperto offrono l'occasione perfetta per scoprire i prodotti tipici e l'autentico speck dei masi dell'Alto Adige

Animazione e sapori locali in Piazza Città, dove i mercati all'aperto offrono l'occasione perfetta per scoprire i prodotti tipici e l'autentico speck dei masi dell'Alto Adige

Le case alte e colorate, ornate da facciate dipinte e bovindi eleganti, gli antichi portici, i vicoli medievali e le piccole piazze raccolte compongono un paesaggio urbano che invita a perdersi senza fretta, seguendo l’istinto più che la mappa. Si passeggia tra botteghe artigiane, eleganti boutique (Vipiteno è famosa per il suo shopping di qualità),insegne in ferro battuto, caffè accoglienti, ristoranti che mescolano stile e tradizione; e in ogni scorcio si avverte il respiro lungo della storia, ma senza polvere, senza distanza: tutto qui è vivo, presente, vicino.

Il cuore della città si distende tra Città Vecchia, Città Nuova e Piazza Città, ognuna con un carattere diverso, come se Vipiteno avesse più voci e tutte sapessero raccontare una forma di bellezza. Il corso della Città Nuova, animato e luminoso, è una promenade elegante dove il gesto più semplice - fermarsi per un caffè, osservare una vetrina, alzare gli occhi verso un bovindo - diventa parte dell’esperienza. Su questa strada si affaccia anche il magnifico Municipio tardo barocco, custode di un’antica sala consiliare perfettamente conservata, mentre a dominare l’orizzonte urbano è l’alta Torre delle Dodici, simbolo della città e soglia ideale tra terra e cielo. Da lassù, il panorama restituisce tutta la forza del luogo: i tetti, le strade, le montagne che stringono Vipiteno in un abbraccio severo e gentile insieme.

Vipiteno Turismo Uno scorcio panoramico dall'alto sulla conca di Vipiteno e i suoi dintorni, dove i borghi storici si fondono armoniosamente con la natura incontaminata delle valli alpine

Uno scorcio panoramico dall'alto sulla conca di Vipiteno e i suoi dintorni, dove i borghi storici si fondono armoniosamente con la natura incontaminata delle valli alpine

Superata la torre, la città continua a sorprendere in Piazza Città, dove la chiesa gotica di Santo Spirito conserva uno straordinario ciclo di affreschi quattrocenteschi, tanto prezioso da richiamare nelle forme la memoria della Cappella degli Scrovegni. E poi c’è la dimensione più concreta e sensoriale, quella che si incontra il venerdì mattina al mercato contadino: ortaggi, miele, formaggi, speck dei masi, pane fatto in casa, yogurt celebre del territorio, piante aromatiche. È il volto più autentico della valle, quello che profuma di lavoro, di stagioni, di mani esperte, che fortunatamente survives all’omologazione e alla massificazione.

Escursioni sul Monte Cavallo a Vipiteno: Rossy Park e attività outdoor

In un batter d’occhio dalla città alla montagna di casa, Monte Cavallo - Pochi luoghi sanno tenere insieme con tanta armonia il respiro di una città e la libertà della montagna. Vipiteno, antico crocevia tra nord e sud, tra Mediterraneo, Alpi ed Europa centrale, possiede questo raro privilegio: basta salire sulla cabinovia che parte direttamente dal centro per ritrovarsi, in pochi minuti, in un altro mondo. Sul Monte Cavallo - la montagna di casa - il paesaggio si apre come una promessa mantenuta. A circa duemila metri di quota, il panorama dilata lo sguardo e l’anima: l’aria si fa più sottile, la luce più nitida, il silenzio più profondo. Intorno, un grande alpeggio invita a rallentare, a camminare, a sedersi su una panchina o davanti a un rifugio per assaporare i prodotti del territorio e i piatti della tradizione. Qui la montagna non esclude, accoglie.

Vipiteno Turismo - TG_Sterzing Emozioni per tutta la famiglia: una discesa a tutta energia sul Panorama Mountain Coaster, la pista da slittino estivo tra le praterie del Monte Cavallo

Emozioni per tutta la famiglia: una discesa a tutta energia sul Panorama Mountain Coaster, la pista da slittino estivo tra le praterie del Monte Cavallo

I bambini trovano nel Rossy Park uno spazio aperto di gioco e meraviglia, tra animali, prati e scoperte, mentre il Rossy Walk accompagna le famiglie lungo un percorso avventuroso di tre chilometri, adatto anche ai passeggini, dove la natura si racconta con leggerezza e stupore. Per chi cerca un brivido in più, il Panorama Mountain Coaster aggiunge una scarica di energia a questa quiete d’alta quota, con una discesa divertente e sicura sulle praterie del monte.

Ma il dono più grande del Monte Cavallo resta forse la sua rete di sentieri, capace di offrire a ciascuno il proprio passo: dalla passeggiata contemplativa alle escursioni più impegnative, sempre accompagnati da un orizzonte che si allarga dalle Alpi della Zillertal alle Dolomiti, dalle Sarentine fino allo Stubai. È in questi momenti, quando la città appare lontana ma ancora vicina nel pensiero, che si comprende davvero la singolarità di Vipiteno: un luogo in cui cultura e natura non si alternano, ma convivono, e rendono ogni giornata piena, leggera, memorabile.

Sentieri tematici nei dintorni di Vipiteno e i Giardini Aromatici Wipptal

Passeggiate tematiche e il mondo delle erbe - Nei dintorni di Vipiteno, la meraviglia continua a rivelarsi in forme gentili, accessibili, capaci di parlare a tutti. Non servono imprese estreme per entrare in sintonia con questo territorio: a volte basta seguire un sentiero tematico, lasciarsi guidare da un profumo, fermarsi ad ascoltare. A Campo di Trens, per esempio, i percorsi dedicati alle api raccontano con semplicità e fascino l’armonia invisibile che lega natura e vita, mentre poco lontano l’imponente Castel Tasso, tra i manieri meglio conservati dell’Alto Adige, aggiunge alla giornata un tocco di memoria e grandiosità. In Val di Vizze, invece, il Regno dei funghi invita a guardare il sottobosco con occhi nuovi, come se anche ciò che è piccolo e nascosto potesse diventare racconto, scoperta, stupore.

Vipiteno Turismo Escursionisti impegnati lungo la fitta rete di sentieri panoramici, circondati dai pascoli verdi e dalle vette alpine

Escursionisti impegnati lungo la fitta rete di sentieri panoramici, circondati dai pascoli verdi e dalle vette alpine

Ma è forse nel mondo delle erbe che questo territorio svela la sua parte più intima e sapiente. Nei Giardini Aromatici Wipptal - il maso Steirerhof a Prati di Vizze e il maso Botenhof a Fleres - da oltre venticinque anni si coltiva una filosofia prima ancora che un prodotto. Qui Gabi e Sepp Holzer, insieme a Bernhard Auckenthaler, lavorano la terra seguendo rigorosi criteri biologici, in un dialogo paziente con i tempi della natura.

I fiori vengono raccolti a mano, le erbe tagliate nel momento della loro massima forza balsamica, essiccate rapidamente per conservarne proprietà, aroma e colore, e poi trasformate in prodotti naturali di alta qualità: sciroppi, infusi, alimenti, prodotti di biocosmetica e molto altro. Ogni gesto conserva qualcosa di antico e necessario, qualcosa che parla di rispetto, misura, conoscenza tramandata. Una cura antica e paziente, che qui diventa cultura del vivere bene. Il maso organizza visite guidate e passeggiate alla scoperta delle erbe alpine. Visitare questi luoghi significa entrare in un universo di colori e profumi, dove ogni pianta ha una storia, una virtù, una presenza. E ritrovare poi questi prodotti nella deliziosa bottega ospitata nella Vecchia Farmacia della Città Nuova, vicino alla Torre delle Dodici, rende l’esperienza ancora più speciale: come portare con sé un frammento tangibile di questa valle.

Dove dormire

Hotel Anett

Un’ottima scelta è anche quella di alloggiare nei dintorni di Vipiteno in questo elegante ma informale e giovane Boutique Hotel dei fratelli Thomas e Peter, che hanno dato un’anima contemporanea allo storico hotel di famiglia. L’hotel accoglie gli ospiti in un ambiente dove design essenziale e materiali naturali creano un’immediata sensazione di benessere. Camere e suite luminose, con letti boxspring e parquet in rovere chiaro, sono pensate come rifugi contemporanei dedicati al relax.

Rigore geometrico, toni neutri e calore del legno: una delle luminose camere dell'Anett Hotel a Vipiteno

Rigore geometrico, toni neutri e calore del legno: una delle luminose camere dell'Anett Hotel a Vipiteno

Anche la cucina, guidata da Peter Stuefer, riflette la stessa filosofia: eleganza misurata, prodotti regionali e una rilettura contemporanea dei classici italiani. Il menu, essenziale ma curato, cambia ogni giorno e punta su raffinatezza, tecnica e rispetto per la materia prima, costruendo un dialogo tra territorio e ispirazioni più ampie: ingredienti locali si affiancano a richiami della tradizione italiana e a tocchi creativi che danno personalità ai piatti. Il risultato è una proposta raffinata e identitaria, accompagnata da una carta dei vini curata con attenzione. A completare l’esperienza c’è la Spa, con una luminosa piscina coperta, saune, area relax e giardino: un invito a rallentare e ritrovare energia.

Hotel Anett Via Giovo, 24 39040 Racines (Bz) Tel +39 0472 628026

Taverna Hotel Lener

La più autentica tradizione altoatesina si respira nell’ambiente, l’atmosfera, gli arredi, i cibi di questo bell’albergo con taverna gestito con passione dalla famiglia Volgger. Cinquecento anni di ospitalità alle spalle, si trova sulla vecchia strada del Brennero a Campo di Trens. Oltre che nelle accoglienti camere arredate in stile contemporaneo alpino, si può dormire nell’insolito Lener Express, una raffinata suite ricavata da una carrozza ferroviaria, di cui mantiene lo stile, con mobili in mogano lucido, sanitari di alta qualità, tessuti pregiati e all’esterno un patio privato.

Hannes Niederkofler L'esclusiva ed originale suite a tema ferroviario del Lener Express a Campo di Trens: un perfetto connubio tra il fascino d'epoca delle boiserie in legno pregiato e i moderni comfort di lusso

L'esclusiva ed originale suite a tema ferroviario del Lener Express a Campo di Trens: un perfetto connubio tra il fascino d'epoca delle boiserie in legno pregiato e i moderni comfort di lusso

Eccellente la prima colazione con prodotti locali, così come pure la Taverna - Ristorante (aperta anche a chi non vi alloggia e punto di incontro anche per la gente del paese), con Stube in legno risalenti al XV secolo dove vengono serviti i più tipici piatti regionali, a base di prodotti dell’azienda agricola di famiglia e altoatesini. Per il relax, un’ area benessere con piscina coperta e saune e il giardino, per i bambini una sala giochi ben attrezzata.

Hotel Lener Via Blieger 2 39040 Campo di Trens (Bz) Tel +39 0472 647133

Hotel Wieser

L’Hotel Wieser, quattro stelle a conduzione familiare a Stilves, presso Campo di Trens, e a 5 km da Vipiteno (che si raggiunge facilmente anche in autobus), è ospitato in una struttura dal fascino storico e rinnovata con cura. Vi si trovano calda accoglienza familiare e servizi moderni, con camere luminose e confortevoli. Associato ai Wanderhotels, è un albergo dedicato alle attività all'aperto, ma non solo. Perché movimento qui fa rima con buon cibo, per il quale c’è una cura particolarissima. È una base eccezionale per escursioni e trekking unici, dato che si trova nel paradiso escursionistico di Campo di Trens, fra i monti della valle del Wipptal: affidatevi a Joachim, Heidi, Johannes e Katja che non consigliamo nulla che non abbiamo percorso a piedi, in bicicletta o sperimentato personalmente.

Schaiter Fabian Atmosfera accogliente e design alpino contemporaneo nella Turmsuite dell'Hotel Wieser a Stilves

Atmosfera accogliente e design alpino contemporaneo nella Turmsuite dell'Hotel Wieser a Stilves

Eccellente e salutare la prima colazione con specialità regionali e prodotti fatti in casa, mentre la sera il ristorante - guidato con mano creativa e leggera dallo chef Simon Mair - propone menu che valorizzano prodotti frescos e sapori altoatesini (fantastici sono i ravioli tirolesi,Schlutzkrapfen) e spazia anche sulla cucina mediterranea, con attenzione alle eventuali esigenze alimentari. L’area wellness con piscina coperta, sauna finlandese e zona relax invita a rallentare dopo una giornata tra escursioni e bici. Particolare è l’attenzione alla sostenibilità, dal riscaldamento ecologico con pellet di legno, contribuendo così a proteggere le nostre preziose risorse naturali, all’utilizzo di prodotti regionali che non solo riducono l’impatto del trasporto, ma sostengono anche l'agricoltura locale.

Hotel Wieser Frazione Stilfes, 55 39040 Campo di Trens (Bz) Tel +39 0472 647116

Dove mangiare

Schwarzer Adler

Nella piazza principale della città, all’interno di uno storico edificio che custodisce secoli di memoria, il ristorante Schwarzer Adler unisce con eleganza tradizione e spirito contemporaneo, offrendo agli ospiti un ambiente raffinato, accogliente e ricco di personalità, ed è molto frequentato - per la sua posizione centralissima e la cucina eccellente - anche a pranzo. Qui il gusto si intreccia con la storia: le sale evocano il passato di una dimora antica interpretata dal design contemporaneo, mentre la proposta culinaria guarda con creatività al presente, interpretando il territorio con sensibilità moderna, e guardando all’intera gastronomia italiana.

Creative Studio Linee pulite e un'illuminazione d'atmosfera accolgono gli ospiti nella raffinata sala del Romantik Hotel Schwarzer Adler nel cuore di Vipiteno

Linee pulite e un'illuminazione d'atmosfera accolgono gli ospiti nella raffinata sala del Romantik Hotel Schwarzer Adler nel cuore di Vipiteno

La cucina si distingue per la capacità di fondere influenze alpine e italiane in un menu vario e invitante, dove convivono i classici della tradizione altoatesina, piatti italiani curati, pizza napoletana, proposte stagionali e una particolare attenzione alla qualità delle materie prime. Il risultato è un percorso di sapori che accompagna il visitatore dal Brennero fino al Sud Italia, mantenendo sempre un forte legame con il contesto locale. L’offerta è completata da un’eccellente selezione di vini che valorizza le eccellenze del territorio e da un’atmosfera conviviale e rilassata. Il ristorante è inserito nel contesto de L’Aquila Nera, da oltre 500 anni un’istituzione dell’ospitalità a Vipiteno, che accoglie gli ospiti nel Concept Living in ampli monolocali arredati con un design elegante, una spaziosa area wellness con una sauna panoramica sulla città, racchiusa da pareti di cristallo.

Schwarzer Adler Piazza Città 1 39049 Vipiteno (Bz) Tel +39 0472 628162

Restaurant 1280

Nel cuore del centro storico di Vipiteno, lungo l’elegante isola pedonale di Città Nuova, il Restaurant 1280 è una tappa di gusto che unisce fascino alpino e raffinatezza contemporanea. Inserito nello storico Posthotel Lamm, il ristorante accoglie gli ospiti in ambienti dal fascino misurato, dove soffitti a volta, linee contemporanee e dettagli ricercati danno vita a un’atmosfera intima e sofisticata. Nelle giornate più miti, il dehors regala uno dei colpi d’occhio più belli della città, con vista sulla celebre Torre delle Dodici e sulle facciate colorate che rendono Vipiteno una fra le più affascinanti città alpine.

Alex Filz Il design contemporaneo incontra il calore della pietra e del legno al Ristorante 1280 del lussuoso Hotel Engel

Il design contemporaneo incontra il calore della pietra e del legno al Ristorante 1280 del lussuoso Hotel Engel

La proposta gastronomica celebra il territorio con sensibilità moderna: accanto alle specialità altoatesine più amate, lo chef interpreta sapori e tradizioni con tocco creativo e dà spazio anche a piatti innovativi, utilizzando materie prime fresche, biologiche e spesso a chilometro zero. Eccellente e ricca la carta dei dolci. A completare l’esperienza, una carta dei vini ampia e curata, con etichette dell’Alto Adige, italiane e internazionali. Ideale anche per il pranzo, quando si possono gustare taglieri, piatti unici, paste. Per un break pomeridiano, l’aperitivo, un cocktail, molto piacevole è l’elegante Bar caffetteria dell’hotel, nato dall’unione di due strutture storiche, l’Hotel Lamm e l’Hotel Post, reinterpretate con l’occhio rigoroso del design contemporaneo. Raffinato e attento ai dettagli degli arredi e del décor, ha una rilassante Spa con una spettacolare piscina panoramica.

Restaurant 1280 Città Nuova 16 39049 Vipiteno (Bz) Tel +39 0472 765127

Nepomuk

In centro, con un bel déhor, in una posizione tranquilla vicina alle vie dello shopping, il Nepomuk è ideale per una pausa informale di mezzogiorno, ma anche per una cena rilassata dopo una giornata tra passeggiate, shopping e scorci medievali. Il suo nome è un omaggio al protettore della città, Giovanni Nepomuceno, la cui statua spicca candida in Città Nuova. Si trova al piano terra di un’antica casa recentemente restaurata radicalmente, che ospita un B&B con spaziose camere e suites. L’ambiente, moderno e curato, intreccia dettagli tradizionali con uno stile sobrio e attuale. Si può mangiare anche nella bella terrazza ombreggiata da ombrelloni.

GmbH Nepumuk Tradizione e modernità si incontrano a tavola al Ristorante Nepomuk

Tradizione e modernità si incontrano a tavola al Ristorante Nepomuk

Il menù riflette bene l’anima del territorio, proponendo un incontro armonioso tra cucina altoatesina e ispirazione mediterranea. Accanto ai sapori più legati alla tradizione locale, trovano spazio pizze, piatti classici reinterpretati con un tocco creativo e preparazioni realizzate con ingredienti freschi. È una cucina che sa essere familiare e sorprendente allo stesso tempo, ideale per chi ama ritrovare il carattere autentico del luogo anche a tavola. A rendere piacevole l’esperienza contribuisce anche l’ospitalità, calorosa ma discreta della famiglia Pernthaler/Mader, che accompagna il visitatore con naturalezza.

Nepomuk Via Ralser, 1 39049 Vipiteno (Bz) Tel +39 333 9292103

Per maggiori informazioni: https://www.vipiteno.com/it - https://www.suedtirol.info/it/it