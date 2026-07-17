Fin dalla fondazione di Koppert Cress nel 2002, i prodotti sono stati ampiamente utilizzati dagli chef nelle loro cucine; tuttavia, negli ultimi anni anche i bartender stanno iniziando a scoprirne la magia. Il cocktail botanico sta diventando sempre più popolare e un prodotto come il crescione può davvero far risaltare i drink aggiungendo un tocco di eleganza e un “twist” salutare. Oltre a fungere da semplice decorazione, Koppert Cress può arricchire le varie miscelazioni con una vasta gamma di aromi, sapori ed emozioni e le possibilità sono davvero infinite!

I crescioni Koppert Cress aggiungono ai drink un tocco di eleganza e un “twist” salutare I crescioni Koppert Cress aggiungono ai drink un tocco di eleganza e un “twist” salutare

Cocktail botanici: tecniche, garnish e ingredienti che fanno la differenza

Il valore decorativo del Koppert Cress è indiscutibile, ma esistono anche diverse tecniche con cui è possibile aggiungere tocchi unici ai drinks, alcolici e non. Macerazioni, disidratazioni, infusioni, ma anche decotti e cotture sottovuoto: ogni fiore, foglia, tops e cress si presta ad alcune di queste tecniche. Quindi non solo garnish per conferire colore e volume, ma dei veri ingredienti da scoprire per arricchire le proposte botaniche ed aromatiche nel bicchiere. Un perfetto esempio è l'utilizzo delle foglie di Shiso Green in un cocktail particolare come il Fujiko, dalla grandissima aromaticità.

Il Motti Cress, per fare un altro esempio, può essere inserito direttamente nello shaker insieme ad altri ingredienti per conferire una nota di levistico, con il Kaffir lime leaves invece si possono fare sia disidratazioni con conseguenti polverizzazioni, ma anche infusi e macerazioni. L’estratto di Wheat Grass è molto interessante per il colore verde brillante, ma soprattutto per il sapore estremamente intenso.

L'estratto di Wheat Gress permette di preparare cocktail intensi e di un verde brillante L'estratto di Wheat Gress permette di preparare cocktail intensi e di un verde brillante

Alcuni fiori come per esempio gli Apple Blossom, ma anche il Dushi Button e l'Anice Blossom. possono essere aggiunti all’acqua e congelati per creare dei cubetti di ghiaccio estremamente decoratici ed aromatici. I Microgreens Koppert Cress permettono di aromatizzare e insaporire le proprie bevande in modo 100% naturale con prodotti gustosi, sani e sostenibili: una “chiave” innovativa ed etica per un cocktail botanico.

Dalla ricerca delle piante alla coltivazione sostenibile: il valore di Koppert Cress

Inoltre, i prodotti vengono coltivati senza alcun tipo di trattamento chimico grazie al controllo biologico e tecnologico dei parassiti e alla produzione interamente sostenibile. Infatti, nel 2026 Koppert Cress è diventata Climate Positive e continua ad investire in innovazione e salvaguardia dell’ Ambiente e del Pianeta.