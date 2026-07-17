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Il nuovo trend dei cocktail botanici: foglie, cress e fiori entrano nella mixology
Sempre più bartender guardano al mondo botanico per creare cocktail originali, ricchi di aromi e personalità. Dai garnish alle macerazioni, passando per infusioni, disidratazioni e ghiaccio aromatico, cress, fiori e microgreens ampliano le possibilità della mixology. Un approccio naturale che unisce gusto, impatto visivo e sostenibilità, valorizzando ingredienti selezionati e coltivati senza trattamenti chimici
Fin dalla fondazione di Koppert Cress nel 2002, i prodotti sono stati ampiamente utilizzati dagli chef nelle loro cucine; tuttavia, negli ultimi anni anche i bartender stanno iniziando a scoprirne la magia. Il cocktail botanico sta diventando sempre più popolare e un prodotto come il crescione può davvero far risaltare i drink aggiungendo un tocco di eleganza e un “twist” salutare. Oltre a fungere da semplice decorazione, Koppert Cress può arricchire le varie miscelazioni con una vasta gamma di aromi, sapori ed emozioni e le possibilità sono davvero infinite!
Il valore decorativo del Koppert Cress è indiscutibile, ma esistono anche diverse tecniche con cui è possibile aggiungere tocchi unici ai drinks, alcolici e non. Macerazioni, disidratazioni, infusioni, ma anche decotti e cotture sottovuoto: ogni fiore, foglia, tops e cress si presta ad alcune di queste tecniche. Quindi non solo garnish per conferire colore e volume, ma dei veri ingredienti da scoprire per arricchire le proposte botaniche ed aromatiche nel bicchiere. Un perfetto esempio è l'utilizzo delle foglie di Shiso Green in un cocktail particolare come il Fujiko, dalla grandissima aromaticità.
Il Motti Cress, per fare un altro esempio, può essere inserito direttamente nello shaker insieme ad altri ingredienti per conferire una nota di levistico, con il Kaffir lime leaves invece si possono fare sia disidratazioni con conseguenti polverizzazioni, ma anche infusi e macerazioni. L’estratto di Wheat Grass è molto interessante per il colore verde brillante, ma soprattutto per il sapore estremamente intenso.
Alcuni fiori come per esempio gli Apple Blossom, ma anche il Dushi Button e l'Anice Blossom. possono essere aggiunti all’acqua e congelati per creare dei cubetti di ghiaccio estremamente decoratici ed aromatici. I Microgreens Koppert Cress permettono di aromatizzare e insaporire le proprie bevande in modo 100% naturale con prodotti gustosi, sani e sostenibili: una “chiave” innovativa ed etica per un cocktail botanico.
Inoltre, i prodotti vengono coltivati senza alcun tipo di trattamento chimico grazie al controllo biologico e tecnologico dei parassiti e alla produzione interamente sostenibile. Infatti, nel 2026 Koppert Cress è diventata Climate Positive e continua ad investire in innovazione e salvaguardia dell’ Ambiente e del Pianeta.
I prodotti Koppert Cress sono il risultato di numerosi viaggi in giro per il mondo alla ricerca di piante selvatiche e, in alcuni casi, anche di specie a rischio di estinzione. Provenienti dall’Asia all’America Latina, queste piante raccolte in natura e coltivate durante tutto l’anno non sono in alcun modo geneticamente modificate. Vengono scelte in base al sapore, alle proprietà estetiche e ai benefici per la salute, il che significa che questi prodotti sono un’ottima fonte di vitamine e sostanze nutritive.