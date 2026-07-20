Perché chef Muscillo ha scelto l'Aceto Balsamico di Modena di Acetaia Sereni

Dalla tradizione modenese alla cucina d’autore : versatilità , carattere e identità , l’ Aceto Balsamico di Modena di Acetaia Sereni nelle mani degli Chef Ambassador . Non è solo condimento per l’insalata, ma ingrediente capace di sorprendere per versatilità , profondità aromatica e possibilità di abbinamento . A dimostrarlo sono proprio i professionisti che scelgono di utilizzare quotidianamente i prodotti di Acetaia Sereni nelle loro cucine, riconoscendone l’ eccellenza e trasformandoli in parte integrante della loro identità culinaria . La forza di un grande prodotto sta nella sua capacità di andare oltre i confini del prevedibile. È ciò che accade con i prodotti di Acetaia Sereni , che da generazioni custodisce la cultura e il sapere della famiglia modenese portandoli sulle tavole di chi ama la qualità .

Una cucina contemporanea che guarda al territorio , alle piccole produzioni e alla valorizzazione delle eccellenze italiane : è questa la filosofia che guida il lavoro dello chef, originario di un piccolo paese della Basilicata, che oggi porta nel proprio percorso professionale esperienze maturate tra Italia ed Europa e una costante ricerca della qualità della materia prima . La passione per la cucina nasce molto presto, già all’età di 14 anni, insieme alla curiosità di conoscere culture e tradizioni diverse attraverso il viaggio. Dopo gli studi alberghieri, il desiderio di confrontarsi con realtà internazionali lo porta prima in Spagna e successivamente nel Regno Unito.

Accanto ai grandi classici, Acetaia Sereni ha sviluppato una collezione di condimenti agrodolci e specialità gourmet che testimoniano la capacità di innovare restando fedeli all’ identità modenese . È proprio questa mentalità ad aver conquistato gli Chef Ambassador , che scelgono i prodotti Sereni non solo per il loro prestigio , ma per la loro straordinaria versatilità in cucina: dall’antipasto al dessert, dal pesce crudo alla carne brasata. L’ Aceto Balsamico diventa così un ingrediente identitario , capace di raccontare una storia di famiglia e di territorio attraverso la voce e i piatti di chi lo utilizza ogni giorno. Ne parliamo con uno di loro, Riccardo Muscillo , che guida la cucina de Il Cigno a Mantova .

L’avvicinamento ad Acetaia Sereni nasce quasi per caso, grazie ad un confronto professionale con la maître del ristorante “Il Cigno”, collega con cui condivide una visione ben precisa della ristorazione: privilegiare produttori che lavorano il territorio e ridurre il più possibile il ricorso a ingredienti di importazione. «Nel nostro lavoro la ricerca dei fornitori è fondamentale. Cerchiamo di utilizzare prodotti nazionali e di collaborare con realtà che condividano la nostra stessa attenzione alla qualità» , racconta chef Muscillo. L’ Aceto Balsamico è da sempre un ingrediente molto presente nella sua cucina, ma la visita dell’acetaia e l’incontro con Francesco Sereni hanno rappresentato un momento decisivo. La scoperta dei processi produttivi , dell’ approccio innovativo e della volontà di interpretare la tradizione con uno sguardo contemporaneo hanno dato vita ad una collaborazione naturale e intuitiva.

L’esperienza a Bristol rappresenta una tappa importante di crescita professionale , seguita da un periodo in Francia, dove ha modo di approfondire tecniche e approcci che influenzano ancora oggi il suo stile culinario . Rientrato in Italia, prosegue il proprio percorso in strutture alberghiere di alto livello, fino all’esperienza in Sicilia, che contribuisce ulteriormente a definire una cucina personale , elegante e fortemente legata al prodotto . Oggi, a 31 anni, la sua proposta gastronomica unisce il rigore della scuola francese alla valorizzazione delle materie prime italiane .

La cucina dello chef si fonda sulla collaborazione con piccoli produttori che credono nei progetti e nella qualità. Pur mantenendo un forte legame con il territorio, la sua proposta non vuole essere una semplice riproposizione della tradizione: le tecniche della scuola francese, l’attenzione all’estetica del piatto e la ricerca dell’equilibrio tra consistenze e sapori si traducono in una cucina elegante, essenziale e centrata sulla materia prima. In questo percorso, i prodotti di Acetaia Sereni diventano strumenti di valorizzazione e non semplici condimenti, capaci di aggiungere profondità, acidità e complessità aromatica alle preparazioni.

Il cavolfiore diventa protagonista con l'Aceto Balsamico di Modena

Tra le creazioni che meglio raccontano questa filosofia spicca un piatto dedicato al cavolfiore, interpretato in diverse consistenze e valorizzato dall’abbinamento con gli Aceti Balsamici Acetaia Sereni. Il cuore della preparazione è una “bistecca” di cavolfiore marinata con miso di lenticchie, salsa di soia, aglio, noce moscata e Agrodolce Bianco Invecchiato di Acetaia Sereni, quindi cotta a bassa temperatura per preservarne consistenza e intensità aromatica.