AGUGIARO & FIGNA
Panettone d'estate, la nuova tendenza che cambia il calendario del dolce
Il panettone conquista anche l'estate grazie a nuovi consumi e una crescente attenzione internazionale. Tra proposte gourmet e una Giornata Nazionale allo studio, il grande lievitato punta a diventare un dolce per tutto l'anno
Il panettone sta vivendo una nuova stagione di successo che supera i confini del tradizionale consumo natalizio. Sempre più pasticceri, chef e professionisti dell'arte bianca propongono il grande lievitato anche durante i mesi estivi, trasformandolo in un protagonista della pasticceria gourmet. Da New York a Tokyo, il dolce viene reinterpretato con frutta fresca, gelato, creme leggere e persino ingredienti salati, confermando una tendenza ormai consolidata anche in Italia. Questa evoluzione trova ulteriore impulso nella proposta di legge attualmente all'esame della Camera che punta a istituire il 24 luglio come Giornata Nazionale del Panettone. L'obiettivo è valorizzare uno dei simboli del Made in Italy, contrastando le imitazioni straniere e promuovendone il consumo durante tutto l'anno.
Perché il panettone è ideale anche durante l'estate
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i mesi caldi rappresentano un periodo favorevole per degustare un panettone artigianale. Le temperature estive permettono infatti al burro di raggiungere naturalmente la giusta morbidezza, favorendo una migliore percezione degli aromi sviluppati dal lievito madre. Il risultato è una consistenza soffice, una texture elastica e un profilo aromatico particolarmente equilibrato. Servito con frutta di stagione, accompagnato da gelato oppure reinterpretato in chiave salata, il grande lievitato dimostra una notevole versatilità e si presta a nuove esperienze di degustazione sia nella ristorazione sia nella pasticceria contemporanea.
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Il ruolo della farina nei grandi lievitati
Dietro un grande lievitato di qualità c'è un accurato equilibrio tecnico. La farina rappresenta uno degli elementi fondamentali perché sostiene le lunghe fermentazioni, favorisce lo sviluppo della struttura alveolata e contribuisce alla sofficità del prodotto finale.
In questo contesto si inserisce il lavoro di Agugiaro & Figna Molini, azienda italiana specializzata nella macinazione del grano tenero, che affianca quotidianamente i professionisti con la linea di farine Le Sinfonie. All'interno della gamma, Magistrale è stata sviluppata per rispondere alle esigenze delle lavorazioni più complesse, garantendo stabilità e prestazioni costanti nella preparazione dei grandi lievitati.
La Notte dei Maestri del Lievito Madre celebra il panettone estivo
La diffusione del panettone tutto l'anno trova espressione anche in eventi dedicati. A Parma, nel cuore della Food Valley, si è svolta l'undicesima edizione de La Notte dei Maestri del Lievito Madre, manifestazione organizzata dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il supporto di Agugiaro & Figna Molini. L'iniziativa ha riunito maestri pasticceri italiani e internazionali proponendo degustazioni che hanno spaziato dalle ricette classiche alle interpretazioni più contemporanee, comprese versioni leggere e salate pensate per la stagione estiva.
«Oggi il panettone sta replicando lo straordinario successo globale della pizza, trainando l'export di competenza e innovazione italiana», dichiara Riccardo Agugiaro, ceo di Agugiaro & Figna Molini. «Da sempre affianchiamo i professionisti dell’arte bianca mettendo a disposizione il nostro know-how e farine create ad hoc per valorizzare i grandi lievitati. Vedere il panettone trasformarsi da simbolo del Natale a protagonista della pasticceria contemporanea, apprezzato tutto l'anno e in tutto il mondo, significa contribuire a raccontare ogni giorno l'eccellenza del Made in Italy».