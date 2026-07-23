Il panettone sta vivendo una nuova stagione di successo che supera i confini del tradizionale consumo natalizio. Sempre più pasticceri, chef e professionisti dell'arte bianca propongono il grande lievitato anche durante i mesi estivi, trasformandolo in un protagonista della pasticceria gourmet. Da New York a Tokyo, il dolce viene reinterpretato con frutta fresca, gelato, creme leggere e persino ingredienti salati, confermando una tendenza ormai consolidata anche in Italia. Questa evoluzione trova ulteriore impulso nella proposta di legge attualmente all'esame della Camera che punta a istituire il 24 luglio come Giornata Nazionale del Panettone. L'obiettivo è valorizzare uno dei simboli del Made in Italy, contrastando le imitazioni straniere e promuovendone il consumo durante tutto l'anno.

Il panettone, in una fresca interpretazione estiva firmata da Aniello Di Capri

Perché il panettone è ideale anche durante l'estate

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i mesi caldi rappresentano un periodo favorevole per degustare un panettone artigianale. Le temperature estive permettono infatti al burro di raggiungere naturalmente la giusta morbidezza, favorendo una migliore percezione degli aromi sviluppati dal lievito madre. Il risultato è una consistenza soffice, una texture elastica e un profilo aromatico particolarmente equilibrato. Servito con frutta di stagione, accompagnato da gelato oppure reinterpretato in chiave salata, il grande lievitato dimostra una notevole versatilità e si presta a nuove esperienze di degustazione sia nella ristorazione sia nella pasticceria contemporanea.

Il ruolo della farina nei grandi lievitati

Dietro un grande lievitato di qualità c'è un accurato equilibrio tecnico. La farina rappresenta uno degli elementi fondamentali perché sostiene le lunghe fermentazioni, favorisce lo sviluppo della struttura alveolata e contribuisce alla sofficità del prodotto finale.

La farina Magistrale, della linea Le Sinfonie di Agugiaro & Figna

In questo contesto si inserisce il lavoro di Agugiaro & Figna Molini, azienda italiana specializzata nella macinazione del grano tenero, che affianca quotidianamente i professionisti con la linea di farine Le Sinfonie. All'interno della gamma, Magistrale è stata sviluppata per rispondere alle esigenze delle lavorazioni più complesse, garantendo stabilità e prestazioni costanti nella preparazione dei grandi lievitati.

La Notte dei Maestri del Lievito Madre celebra il panettone estivo

La diffusione del panettone tutto l'anno trova espressione anche in eventi dedicati. A Parma, nel cuore della Food Valley, si è svolta l'undicesima edizione de La Notte dei Maestri del Lievito Madre, manifestazione organizzata dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il supporto di Agugiaro & Figna Molini. L'iniziativa ha riunito maestri pasticceri italiani e internazionali proponendo degustazioni che hanno spaziato dalle ricette classiche alle interpretazioni più contemporanee, comprese versioni leggere e salate pensate per la stagione estiva.

Riccardo Agugiaro, ceo di di Agugiaro & Figna Molini