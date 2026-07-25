L'ufficializzazione dell'accordo tra Nestlé e il fondo statunitense Platinum Equity - con la cessione del 50% della divisione Waters per 3 miliardi di euro e la nascita della nuova entità Peranel - non rappresenta soltanto la conclusione di uno dei dossier di fusioni e acquisizioni più dibattuti dell'anno. Segna, soprattutto, l'inizio di una nuova fase strutturale per il mercato globale delle acque minerali premium, con un elemento chiave: il cambio di proprietà non modifica il ruolo centrale delle acque italiane, che restano il principale motore di crescita della divisione. La nascita di Peranel sintetizza le trasformazioni in atto nel largo consumo: il passaggio da una gestione multinazionale tradizionale a modelli di co-ownership con i fondi di private equity, la netta divaricazione nelle performance dei marchi italiani rispetto a quelli d'Oltralpe e la necessità di investire in capacità produttiva e sostenibilità industriale.

Con la cessione del 50% della divisione Waters al fondo statunitense Platinum Equity nasce la nuova società Peranel

La parabola di un dossier da 5 miliardi: da affollato ad asta bilaterale

Per comprendere la portata di Peranel occorre riavvolgere il nastro fino a gennaio 2026, quando Nestlé ha ufficialmente avviato il processo di valorizzazione della sua divisione acque, accreditata di un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro. In prima battuta, l'asset aveva scatenato l'interesse dei maggiori giganti del private equity mondiale: da Blackstone a KKR, fino a Bain Capital, CD&R e PAI Partners. Nel corso dei mesi, tuttavia, la gara si è progressivamente assottigliata. In primavera, ad aprile 2026, il dossier pareva essersi ridotto a un duello a due tra l'americana CD&R e la francese PAI Partners, quest'ultima considerata favorita dai mercati finanziari per via dei collaudati precedenti di co-gestione con Nestlé (come nella joint venture Froneri nei gelati).

I quattro stabilimenti italiani di Peranel occupano 1.500 dipendenti diretti. Gli investimenti previsti mirano ad ampliare la capacità produttiva per soddisfare la crescente richiesta estera

A inizio estate (giugno 2026), le difficoltà legate alla valutazione complessiva, ai vincoli di finanziamento e alle criticità regolatorie in Francia hanno provocato il ritiro graduale di tutti i contendenti. Sulla scena è così rientrata in solitaria Platinum Equity, prima data per defilata e poi rimasta l'unico interlocutore al tavolo delle trattative gestite dall'advisor Rothschild & Co. La chiusura dell'accordo al 50% conferma la preferenza di Nestlé per una governance condivisa: una formula che consente al colosso di Vevey di deconsolidare parte del debito e condividere i rischi di capitale, pur mantenendo il controllo strategico su marchi identitari.

Dicotomia transalpina: l'exploit italiano contro le turbolenze francesi

Uno degli elementi chiave che hanno guidato il riassetto di Nestlé Waters è la profonda divergenza nelle performance e nella percezione reputazionale tra i diversi marchi del portafoglio.

L'asse italiano (Sanpellegrino, Acqua Panna, Levissima)

Rappresenta il vero motore di redditività e crescita. Spinte dal posizionamento consolidato nella ristorazione di alta gamma e dall'espansione nei mercati esteri (a partire dagli Stati Uniti), le acque italiane hanno continuato a registrare tassi di crescita solidi (+5,1% per la divisione nel primo semestre 2026, superando 1,9 miliardi di ricavi). Il fenomeno Sanpellegrino Ciao negli USA - con 110 milioni di lattine vendute - dimostra come il marchio sia riuscito a trasformarsi in un'icona di stile di vita globale senza snaturare la propria radice territoriale.

Il portafoglio della nuova società Peranel riunisce storiche etichette europee come Perrier, Acqua Panna e Levissima in un unico polo del beverage

Il nodo francese (Perrier)

Al contrario, lo storico marchio d'Oltralpe ha attraversato mesi complessi, zavorrato da problemi produttivi, flessioni delle vendite interne e dall'impatto reputazionale legato alle inchieste giudiziarie ed ecologiche sui metodi di filtraggio utilizzati negli stabilimenti dei Vosgi.

L'architettura di Peranel nasce proprio per bilanciare queste due anime: da un lato valorizzare l'estensione globale dei brand italiani, dall'altro ristrutturare e rilanciare l'operatività dei marchi francesi sotto la spinta gestionale tipica del private equity.

Il futuro della produzione: l'Italia al centro degli investimenti

Nonostante la regia finanziaria sia d'oltreoceano e la sede legale di Peranel sia fissata a Parigi, il cuore battere e manifatturiero dell'operazione rimane saldamente in Italia.

I numeri dell'impatto industriale nel Belpaese confermano la centralità degli impianti italiani: 4 stabilimenti produttivi sul territorio nazionale.

sul territorio nazionale. 1.500 dipendenti diretti e un indotto economico stimato da studi di settore (Althesys) in oltre 60 mila posti di lavoro attivati e un contributo all'economia pari allo 0,2% del PIL nazionale.

e un indotto economico stimato da studi di settore (Althesys) in oltre 60 mila posti di lavoro attivati e un contributo all'economia pari allo 0,2% del PIL nazionale. Piano di investimenti: Ai 200 milioni di euro già iniettati nel triennio precedente negli impianti italiani si aggiungeranno nuove risorse allocate da Peranel.

I numeri dell'impatto industriale nel Belpaese confermano la centralità degli impianti italiani: 4 stabilimenti produttivi sul territorio nazionale. 1.500 dipendenti diretti e un indotto economico stimato da studi di settore (Althesys) in oltre 60 mila posti di lavoro attivati e un contributo all'economia pari allo 0,2% del PIL nazionale. Piano di investimenti: Ai 200 milioni di euro già iniettati nel triennio precedente negli impianti italiani si aggiungeranno nuove risorse allocate da Peranel.

Come ha evidenziato la CEO Muriel Lienau, la sfida principale per marchi come Sanpellegrino e Panna oggi non è la ricerca della domanda, bensì la capacità di soddisfarla. Gli stabilimenti italiani lavorano a ritmi di saturazione vicini al massimo per sostenere la crescita nei canali Horeca e retail internazionali, rendendo prioritario l'ampliamento della capacità di imbottigliamento.

Muriel Lienau, Ceo di Nestlé Waters

Cosa cambia per il mercato delle acque minerali e la ristorazione

La nascita di Peranel riflette un cambio di paradigma più ampio nell'intero settore del beverage: Specializzazione vs Multinazionale generica: Le divisioni acque richiedono logistiche dedicate, tutela delle sorgenti, investimenti continui sulla sostenibilità del packaging (alluminio, vetro, PET riciclato) e una gestione dei costi energetici molto diversa rispetto al settore food o al coffee. Creare una società focalizzata al 100% come Peranel consente di concentrare la liquidità e le strategie d'espansione senza dipendere dalle priorità di budget di una capogruppo generalista.

Le divisioni acque richiedono logistiche dedicate, tutela delle sorgenti, investimenti continui sulla sostenibilità del packaging (alluminio, vetro, PET riciclato) e una gestione dei costi energetici molto diversa rispetto al settore food o al coffee. Creare una società focalizzata al 100% come Peranel consente di concentrare la liquidità e le strategie d'espansione senza dipendere dalle priorità di budget di una capogruppo generalista. Sostenibilità e trasparenza: Le vicende francesi dimostrano che il consumatore moderno e la ristorazione di qualità esigono la massima trasparenza sull'origine e sui processi di filtrazione delle acque minerali. La tutela della risorsa idrica e la gestione etica dei bacini naturali diventeranno il vero fattore discriminante di valore nei prossimi anni.

Le vicende francesi dimostrano che il consumatore moderno e la ristorazione di qualità esigono la massima trasparenza sull'origine e sui processi di filtrazione delle acque minerali. La tutela della risorsa idrica e la gestione etica dei bacini naturali diventeranno il vero fattore discriminante di valore nei prossimi anni. Presidio Horeca e lifestyle: L'acqua minerale nel fine dining non è più un semplice elemento di servizio, ma un ingrediente dell'esperienza gastronomica. Il supporto di capitali d'investimento dinamici come quelli di Platinum Equity punterà a rafforzare la presenza di Sanpellegrino e Panna nei mercati emergenti dell'accoglienza e dell'alta hôtellerie.