Un lotto di uova fresche da allevamento all’aperto a marchio "Delizie del Sole", commercializzato nei supermercati Eurospin, è stato ritirato dal mercato per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Salmonella enteritidis. Il richiamo è stato pubblicato dal Ministero della Salute nella sezione dedicata agli avvisi sulla sicurezza alimentare. L’indicazione ai consumatori è di non consumare il prodotto interessato e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Il prodotto coinvolto riguarda confezioni da 6 uova, identificate dal lotto 1IT040VR006 e con data di scadenza 4 agosto 2026. Il tecnologo alimentare Giorgio Donegani, spiega come comportarsi per prevenire la proliferazione del batterio.

Uova richiamate, stesso lotto per più marchi: interessate Delizie del Sole, Aia e Selex

Le uova richiamate sono state confezionate da Agricola TreValli Società Cooperativa, azienda appartenente al gruppo Aia-Veronesi, nello stabilimento di Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il richiamo riguarda nello specifico il marchio Delizie del Sole, ma lo stesso lotto produttivo era già stato coinvolto in precedenti comunicazioni relative ad altri marchi distribuiti sul mercato. Con la medesima identificazione di lotto, azienda produttrice e data di scadenza risultano infatti interessate anche alcune confezioni di uova a marchio Aia, richiamate nei giorni precedenti, e un lotto di uova a marchio Selex oggetto di un ulteriore avviso.

Uova richiamate per Salmonella: cosa sapere Motivo del richiamo: Rischio microbiologico (Salmonella enteritidis)

Rischio microbiologico (Salmonella enteritidis) Marchi coinvolti: Delizie del Sole (Eurospin), Aia, Selex

Delizie del Sole (Eurospin), Aia, Selex Lotto interessato: 1IT040VR006

1IT040VR006 Data di scadenza: 04/08/2026

04/08/2026 Produttore: Agricola TreValli Soc. Coop. (Gruppo Aia-Veronesi)

Agricola TreValli Soc. Coop. (Gruppo Aia-Veronesi) Stabilimento: Caselle di Sommacampagna (VR)

Caselle di Sommacampagna (VR) Indicazione ai consumatori: Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita

Uova richiamate per Salmonella: cosa sapere Motivo del richiamo: Rischio microbiologico (Salmonella enteritidis) Marchi coinvolti: Delizie del Sole (Eurospin), Aia, Selex Lotto interessato: 1IT040VR006 Data di scadenza: 04/08/2026 Produttore: Agricola TreValli Soc. Coop. (Gruppo Aia-Veronesi) Stabilimento: Caselle di Sommacampagna (VR) Indicazione ai consumatori: Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita

Salmonella enteritidis: quali sono i rischi per la salute

La presenza di Salmonella enteritidis rappresenta un rischio microbiologico perché il batterio può provocare infezioni intestinali, soprattutto attraverso il consumo di alimenti contaminati non adeguatamente cotti o conservati. I sintomi più comuni della salmonellosi comprendono febbre, dolori addominali, nausea, vomito e diarrea. In caso di consumo del prodotto interessato e comparsa di sintomi è consigliato rivolgersi al proprio medico.

Il tecnologo alimentare Giorgio Donegani

A fare chiarezza sulla natura di questo batterio e sulle dinamiche della sua proliferazione è il tecnologo alimentare Giorgio Donegani: «La Salmonella è uno dei più frequenti agenti di tossinfezione alimentare, soprattutto in estate col caldo attuale, perché il caldo aumenta moltissimo la velocità di riproduzione dei microrganismi», spiega l'esperto. «La questione è che la Salmonella praticamente sempre - rarissimamente è all'interno dell'uovo - la Salmonella è più frequente, decisamente più frequente sul guscio dell'uovo e dal quale poi penetra». In merito alla pericolosità dell'infezione, Donegani precisa l'impatto clinico sulle diverse fasce della popolazione: «La Salmonella oggi è pericolosa principalmente per le persone fragili, per le persone molto anziane, per i bambini piccoli, per le persone immunodepresse; altrimenti si risolve la salmonellosi in una fastidiosa e pesante gastroenterite, però i casi mortali sono veramente pochi».

Come difendersi in cucina: cottura, prevenzione e igiene

I richiami alimentari rientrano nelle procedure previste per la tutela della sicurezza alimentare, che consentono di intervenire rapidamente quando vengono individuati potenziali rischi per i consumatori. Tuttavia, la prevenzione tra le mura domestiche rimane il primo baluardo di difesa. Donegani quindi spiega come difendersi dalla Salomenlla: «Bisogna innanzitutto verificare sempre la freschezza delle uova, e la cosa migliore e più sicura è cuocerle bene. La Salmonella a 75 gradi non sopravvive, per cui si elimina completamente il problema Salmonella».

La precauzione più sicura è cuocere bene le uova

L'attenzione deve essere massima per particolari tipi di preparazioni estive: «In questo caso, gli alimenti più a rischio sono le salse con uovo crudo, oppure può essere anche semplicemente l'uovo crudo bevuto come si usa ancora fare, oppure anche i gelati possono essere veicolo di Salmonella se non sono stati pastorizzati bene. Per cui la cottura è la cosa fondamentale. Se proprio uno vuole consumare il crudo più che consumare le uova intere, è meglio ricorrere ai preparati pastorizzati che vengono venduti in tutti i supermercati».

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Un altro pericolo concreto è rappresentato dalla cosiddetta "contaminazione incrociata" durante la preparazione dei cibi: «La Salmonella però può anche trasferirsi da un alimento all'altro: allora bisogna stare molto attenti anche alla manipolazione delle uova, perché se io in cucina per esempio prendo delle uova, rompo i gusci perché le voglio cucinare, è facile che io contamini le mani con la Salmonella. Se poi preparo una tartare in battuta di coltello, piuttosto che un impasto o altro, posso essere io vettore della contaminazione. Questo accade molto più frequentemente di quello che si crede. La cosa importante da fare quando si sgusciano le uova in cucina è buttare via subito il guscio e lavarsi le mani: è la precauzione fondamentale».

La sicurezza delle uova, i controlli e i consigli di conservazione

Le uova sono tra gli alimenti sottoposti a controlli lungo tutta la filiera, dalla produzione al confezionamento fino alla distribuzione. Nel caso specifico delle uova richiamate, l’invito rivolto ai consumatori riguarda esclusivamente il lotto indicato: le altre confezioni non coinvolte non rientrano nell’avviso del Ministero della Salute. Oltre ai controlli ufficiali, imparare a valutare visivamente lo stato dell'alimento è una buona norma quotidiana: «Oltre alla data di scandenza ci sono altri segnali per verificare che un uovo sia fresco: il guscio deve essere opaco; se è molto lucido non è un buon segno, perché vuol dire che è passato tempo o comunque non è stato conservato bene. Inoltre può essere utile agitare le uova e vedere se si sente del movimento all'interno: in quel caso vuol dire che si è formata l'entrata dell'aria e l'uscita dell'umidità, mentre nell'alimento fresco non dovrebbe esserci. E poi soprattutto, quando si aprono le uova, osservare lo stato dell'albume: non deve essere liquido, deve essere gelatinoso».

Come riconoscere un uovo fresco: i controlli da fare prima di utilizzarlo La data di scadenza resta il primo riferimento da verificare, ma ci sono anche alcuni semplici accorgimenti che possono aiutare a valutare la freschezza di un uovo.

resta il primo riferimento da verificare, ma ci sono anche alcuni semplici accorgimenti che possono aiutare a valutare la freschezza di un uovo. Il guscio dovrebbe presentarsi opaco e integro . Se appare particolarmente lucido, potrebbe essere il segnale che l'uovo non è più molto fresco oppure che non è stato conservato nelle condizioni ottimali.

dovrebbe presentarsi . Se appare particolarmente lucido, potrebbe essere il segnale che l'uovo non è più molto fresco oppure che non è stato conservato nelle condizioni ottimali. Un'altra verifica consiste nell' agitare delicatamente l'uovo vicino all'orecchio. Se si percepisce un movimento del contenuto, significa che all'interno si è formata una camera d'aria più ampia a causa della perdita di umidità: un fenomeno naturale che aumenta con il passare del tempo. Un uovo molto fresco, invece, non dovrebbe produrre rumori.

vicino all'orecchio. Se si percepisce un movimento del contenuto, significa che all'interno si è formata una camera d'aria più ampia a causa della perdita di umidità: un fenomeno naturale che aumenta con il passare del tempo. Un uovo molto fresco, invece, non dovrebbe produrre rumori. L'albume deve essere compatto, denso e gelatinoso, ben raccolto intorno al tuorlo. Se appare molto liquido e tende ad allargarsi rapidamente, è un segnale che l'uovo ha perso freschezza.

Come riconoscere un uovo fresco: i controlli da fare prima di utilizzarlo La data di scadenza resta il primo riferimento da verificare, ma ci sono anche alcuni semplici accorgimenti che possono aiutare a valutare la freschezza di un uovo. Il guscio dovrebbe presentarsi opaco e integro. Se appare particolarmente lucido, potrebbe essere il segnale che l'uovo non è più molto fresco oppure che non è stato conservato nelle condizioni ottimali. Un'altra verifica consiste nell'agitare delicatamente l'uovo vicino all'orecchio. Se si percepisce un movimento del contenuto, significa che all'interno si è formata una camera d'aria più ampia a causa della perdita di umidità: un fenomeno naturale che aumenta con il passare del tempo. Un uovo molto fresco, invece, non dovrebbe produrre rumori. L'albume deve essere compatto, denso e gelatinoso, ben raccolto intorno al tuorlo. Se appare molto liquido e tende ad allargarsi rapidamente, è un segnale che l'uovo ha perso freschezza.