Cipolla Rossa di Tropea Igp, produzione e trend di sviluppo

L'edizione 2023 de La Tropea Experience è stata un trionfo per uno degli ingredienti più iconici del nostro paese, raccontato attraverso le autentiche impressioni di alcuni dei suoi protagonisti tra cui chef, giornalisti, esperti del settore e soprattutto produttori. Già perché alla base della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp c'è il consorzio che ne tutela tutte le fasi e si occupa della sua promozione.

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, uno spettacolo di cipolla!

La Cipolla Rossa di Tropea è ingrediente principe della cucina (e della dieta) Mediterranea e icona dell’agroalimentare Made In Calabria, sempre più apprezzata e utilizzata dagli chef internazionali. Una soluzione a portata di forchetta. Sarà che la Rossa di Tropea sta bene con tutto. Dolcissima e croccantissima, viene usata ormai in tutte le preparazioni e ricette, della tradizione e non. Dall’antipasto al dessert: 12 mesi su 12. La si utilizza sia fresca, sia disidratata al sole, sia scollettata, sia intrecciata. E poi non si butta via niente. Persino i ciuffi del cipollotto fresco, possono essere utilizzati. Dall’alto valore nutritivo e dal basso contenuto calorico, unica per la sua dolcezza e croccantezza, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è da sempre abbinata e combinata con altri alimenti. È presente nella maggior parte delle ricette che prevedono un soffritto come base di cottura, ricoprendo un ruolo di primo piano grazie al suo sapore dolce e al suo aroma deciso. Ma come si coltiva? Quali sono i segreti?

Il ruolo del consorzio di tutela nella produzione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Quale occasione migliore, tra un convegno e uno showcooking, per scambiare due battute con il presidente del consorzio, Giuseppe Laria.

Giuseppe Laria, presidente Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Dopo la 4ª edizione della Tropea Experience per valorizzare la cipolla rossa di Tropea Igp, facciamo il punto sulla produzione. Quali sono i numeri significativi?



Ad oggi abbiamo numeri riferiti al 2022: siamo a circa 350.000 quintali di prodotto (dato riferito alla produzione). Naturalmente è un prodotto di prima categoria e c'è una parte di scarto. Rcentemente si è sviluppato tantissimo il cipollotto con gambo verde che ha uno scarto di circa il 40%.



Ma qual è la risposta del mercato oggi? Sia per cipolla che per cipollotto?

Il lavoro che si sta facendo penso stia portando dei frutti. Si parla tanto di cipolla. Le persone oggi conoscono qual è la cipolla rossa di Tropea. Diciamo che acquistano a colpo sicuro. Conoscono, sanno che c'è e che il vero prodotto Tropea è quello con il logo Igp. Quindi c'è un'altra cultura.



Cipolla Rossa di Tropea Igp

E si riesce a soddisfare sia la domanda interna che quella internazionale?

Il mercato interno assorbe parecchio, ma in generale c'è ancora possibilità di crescita. Si può produrre di più perché il mercato lo consente. Inevitabilmente soffriamo anche noi dei problemi di manodopera, non abbiamo più la manodopera specializzata di un tempo, che anche numericamente si è ridotta.



La Cipolla Rossa di Tropea Igp è buona e sana

Quante aziende sono oggi nel consorzio?

Oggi nel consorzio siamo sulle 60 aziende e rappresentano il 90% del prodotto.



E queste aziende hanno terreni tutte per poter coltivare di più?

Sì, si può fare. Anche perché - oggi non è più come una volta - iniziamo a ottobre e novembre a lavorare con il cipollotto. Una volta estirpato, lavorato e spedito, si fa un’altra coltivazione e quindi si ha la possibilità di lavorare di nuovo il terreno.



La raccolta della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Da questo punto di vista, sul piano della sostenibilità, come è la coltura della cipolla di Tropea?

Sul piano della sostenibilità i nostri terreni sono monocoltura, anche perché non abbiamo altri prodotti che diano dei ritorni economici e una redditività per le aziende. E quindi chi è più fortunato e riesce ad avere delle estensioni di terreno maggiori riesce a fare rotazione. Le piccole aziende che invece hanno pochi terreni ne soffrono.



E come si ovvia a questo? Ci sono degli integratori che vengono utilizzati sul terreno?

In alcuni casi sì, la stagione è lunga e nei vari periodi, si fanno dei sovesci, si inseriscono altri prodotti per riequilibrare e arricchire il terreno. Stiamo parlando di erbe, fiori, alcuni fanno delle colture di ceci.



Ma quanto è la resa per ettaro della Cipolla rossa di Tropea Igp?

Una media di 500/600 quintali, parliamo di una media perché sulla precoce, nei terreni più vicini a Tropea si ha una resa minore mentre spostandosi lungo l'areale verso Lamezia, Campora San Giovanni o Briatico, la resa cresce, ci sono terreni più pianeggianti e appezzamenti di terreno vasti e si riesce a lavorare di più.



C'è una differenza tra una cipolla di Tropea coltivata più vicina al mare e una più verso l'entroterra?

No, non c'è differenza. Perché il terreno è quello. Non si va molto nell'entroterra. Parliamo in genere di una distanza dal mare in linea d'aria 200 metri. Ci sono tantissimi terreni che si affacciano proprio sul mare, magari per arrivarci con la strada si impiegano 10 minuti, ma sembra di toccarlo, di toccare con mano l'acqua.

Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

via Roma, fraz. Vena Superiore - 89900 Vibo Valentia

Tel 351 1818036