Cioccolato da serie tv: ecco le praline ispirate a Bridgerton

Witor's, la storica azienda cremonese di cioccolato ha creato la collezione di praline ispirata a Bridgerton, la serie tv di Netflix che ha appassionato gli amanti di intrighi romantici. Per la presentazione della collezione Bridgerton è stata ricreata un’atmosfera speciale: una tavola imbandita per il tè e un quartetto che suona dolci melodie. Le nuove praline sono vendute in eleganti confezioni dalle forme diverse.

Il calendario dell’Avvento e le praline di Witor's ispirato a Bridgerton

La storia Witor's iniziata negli anni 50 a Cremona

Witor's ha una lunga storia da raccontare. Nasce a Cremona alla fine degli anni '50, come piccola azienda artigiana produttrice di prodotti a base di cioccolato. Grazie alla creatività del suo fondatore Roberto Bonetti, nel 1962 nasce il Boero, un geniale connubio tra cioccolato extra fondente, liquore e ciliegie, ancora oggi uno dei fiori all’occhiello di Witor’s.

Witor's, da realtà artigiana a industria

Nel 1973 amplia la sua produzione: da realtà artigiana diventa industria, con processi automatizzati e più linee di produzione. Negli anni ‘90 entrano in azienda i figli Michele e Rossano, che sviluppano una nuova strategia di distribuzione, entrando così nel canale moderno e immettendo sul mercato nuovi prodotti. Dal 2000, l’azienda fa il suo ingresso nel mercato globale, con una presenza attuale in più di 80 paesi al mondo. La storia imprenditoriale di questo artigiano racconta un nuovo modo di pensare al cioccolato, che conquista il mondo.

La scenografica presentazione delle praline di Witor's ispirate a Bridgerton

Witor's, la nuova collezione di praline ispirata a Bridgerton

La scatola delle praline di Witor's ispirate a Bridgerton

La collezione Bridgerton comprende eleganti confezioni, di diverse forme e grammature, dalla latta alla scatola bijoux e un calendario dell’Avvento, con una selezione delle praline Witor’s più amate. Qualche esempio? L’intramontabile Boero dal gusto deciso e avvolgente, le praline BiancoCuore, dal finissimo cioccolato al latte, le Golden Original dal guscio di fine cioccolato al latte, le Golden Pistacchio con crema al pistacchio, le Golden Caramello Salato, un croccante guscio di cioccolato latte, il Gianduiotto&Cremino.