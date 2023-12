I panettoni e pandori dei grandi chef italiani. Ecco come e dove comprarli

In Italia, durante le festività natalizie, le tavole già abbondantemente imbandite di ogni specialità e ricetta tipica del periodo si arricchiscono ancor di più grazie a due capolavori della tradizione culinaria: il pandoro e il panettone. Negli ultimi anni non solo più una prerogativa dei pasticceri, ma anche di un numero sempre maggiore di chef che, ora più nel segno della tradizione ora della personalizzazione, hanno avanzato le loro proposte.

Natale, tempo di panettone

Preparati con maestria dai grandi cuochi di tutta Italia, questi dolci sono veri e propri simboli di convivialità e gusto raffinato. Gli chef italiani, veri custodi della tradizione gastronomica, portano avanti con passione e maestria la preparazione di pandori e panettoni durante le festività. Ogni gesto, dalla scelta degli ingredienti alla lavorazione dell'impasto, è un omaggio alla ricca eredità culinaria italiana. La creatività degli chef si esprime anche attraverso varianti innovative, arricchendo ulteriormente l'esperienza gustativa di queste prelibatezze. Ecco di seguito alcune proposte per il Natale, tra pandori e panettoni, all'insegna di alcuni nomi di spicco della cucina contemporanea.

Bruno Barbieri sceglie il panettone tradizionale

Lo chef Bruno Barbieri propone la sua personale versione del più grande classico dei dolci natalizi, il Panettone Tradizionale, realizzato interamente a mano.

Il panettone di Bruno Barbieri

Una preparazione lenta e naturale oltre che l'attenta selezione delle materie prime fanno di questo panettone un prodotto artigianale di altissima qualità. Disponibile online sul sito personale dello chef.

Da Napoli il panettone di Giuseppe Iannotti

Luminist, il progetto a Napoli dello chef Giuseppe Iannotti presenta il suo primo panettone. Due in verità le versioni, classico e al cioccolato, in edizione limitata e su prenotazione a partire da metà novembre.

Il panettone di Giuseppe Iannotti

L'obiettivo è quello di proporre due ricette goduriose ma equilibriate, senza eccedere nella dolcezza, dove ogni ingrediente è piacevolmente percepito ed esaltato. Per maggiori informazioni e ordinazioni: 081 1978023.

Il panettone di Matteo Sormani, il più alto d'Italia

Torna il panettone più alto d'Italia, prodotto a 1.800 metri di altitudine da Chef Matteo Sormani a Riale (Vb), frutto di un mix inimitabile di ingredienti selezionati per un dolce natalizio che qui dura tutto l'anno.

Il panettone di chef Sormani

Alla versione classica si aggiungono quella pera e cioccolato e quella integrale con mele, uvetta e cannella, sperimentata con successo lo scorso anno e già richiestissima per il 2023. Per ordini: mail a info@locandawalser.it. Telefono 339 3663330.

Il panettone solidale di Alessandro Pascali

Ecco anche il panettone La Fiermontina realizzato dallo chef Alessandro Pascali di Zéphyr Restaurant di Lecce, per sostenere Tria Corda OdV, donando parte del ricavato della vendita per sostenere la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento.

Il panettone dello chef Pascali

Si può scegliere il Panettone Classico, semplice e delicato, a lievitazione naturale di oltre 20 ore con i canditi e per i più golosi quello ai Tre Cioccolati, bianco, al latte e fondente Guanaja, con un gusto ricco. Si possono acquistare presso Zéphyr Restaurant all'interno de La Fiermontina Luxury Home in piazzetta Scipione De Summa 4 a Lecce, o essere spediti con corriere inviando un'email a zephyrestaurant@lafiermontina.com.

Il pandoro di Niko Romito, per Fondazione Veronesi

Per questo Natale è possibile acquistare Il Pandoro del Laboratorio Niko Romito per Fondazione Veronesi e dare il proprio contributo a sostegno della ricerca scientifica nel campo dell'oncologia pediatrica. L'iniziativa è nata dall'amicizia tra lo chef pluristellato Niko Romito e Francesca Ruffini Stoppani, responsabile della Delegazione di Como di Fondazione Veronesi che dal 2014 è fortemente impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica pediatrica d'eccellenza.

Il pandoro di Niko Romito

È possibile acquistare Il Pandoro Laboratorio Niko Romito presso lo store di Milano in via Solferino 12 e sul sito e-commerce.

Il panettone di Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani de Il Luogo Aimo e Nadia anche quest'anno firmano il Panettone, prodotto secondo la ricetta originale dello storico ristorante milanese.

Il panettone di Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Il duo stellato segue la filosofia che da sempre contraddistingue la loro cucina, ovvero il recupero e la valorizzazione di materie prime del territorio: la selezione delle farine della Basilicata, unitamente a una lievitazione di 72 ore, contribuisce a dare morbidezza e al tempo stesso soffice croccantezza al lievitato, senza tralasciare l'attenzione per la canditura a ridotto contenuto di zuccheri. Il Panettone e il Pandoro di Natale di Alessandro Negrini e Fabio Pisani da Voce, in Piazza della Scala 6 a Milano.

I panettoni di Antonino Cannavacciuolo

Anche per lo chef Cannavacciuolo il Re della tavola è il Panettone Classico preparato nel rispetto della ricetta originale con ingredienti di primissima qualità: lenta lievitazione di 36 ore per l'impasto che cela un'anima agrumata dalla pasta candita di mandarino, limone e arancia. Il Panettone al Gianduia è un trionfo di golosità, con un impasto soffice e agrumato arricchito da dolci pepite di cioccolato al gianduia.

Il panettone classico di Antonino Cannavacciuolo 1/3 Il panettone alla gianduia 2/3 Il panettone cioccolato e pere 3/3 Previous Next

Un'esplosione di dolcezza ricoperta da una croccante glassa alle mandorle e gocce di cioccolato. Perfetto anche per chi ama i panettoni senza canditi. Il Panettone Pere e Cioccolato, per i palati più raffinati, unisce il sapore delicato delle pere a quello del cioccolato al latte. Tutti i Panettoni sono acquistabili presso i punti vendita di “Antonino - Il Banco di Cannavacciuolo” (a Vicolungo The Style Outlets e a Orta San Giulio), e sullo shop online.

Il panettone "al passito" di Pietro D'Agostino

Natale alle porte e lo chef stellato Pietro D'Agostino non tarda l'appuntamento firmando il nuovo Mio Panettone, il più tradizionale dei dolci presentato in tre versioni gourmet. Il MIO panettone è un prodotto artigianale, realizzato con materie prime di eccellenza che si arricchisce ogni anno di nuove note che lo rendono più ricercato al palato.

Il Mio di Pietro D'Agostino

Si parte dalla più tradizionali delle proposte, farcito solo con scorze di arancia, trattate con acqua e zucchero con l'aggiunta dell'uvetta passa imbevuta di vino passito. Le scorzette candite rievocano anche la tradizione tutta siciliana di storia e sapori di un tempo passato. E poi arrivano le novità: la versione mango e pesche e al cioccolato fondente e lamponi. Si può prenotare inviando una mail all'indirizzo info@pietrodagostino.it, verrà spedito direttamente a casa.

Il panettone sinestetico di Giuliano Baldessari

Per Giuliano Baldessari, Stella Michelin all'Aquacrua di Barbarano (Vi) ingredienti concreti e artigianali come come l'uvetta di Zibibbo, frutta candita arancia - limone - ananas - bergamotto realizzata in casa, lievito madre, e altri più provocatori come un pizzico di capperi e gocce di assenzio.

Il panettone di Giuliano Baldessarri

Accanto, ha voluto anche ingredienti sinestetici, di natura sensoriale diversa, come la rugiada delle montagne trentine raccolta nella notte di San Giovanni per rinfrescare il lievito madre. Il Panettone può essere acquistato al ristorante o attraverso lo shop online.