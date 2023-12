Nutrienti, sane e veloci: le nuove zuppe in busta firmate da chef Cogo

Si chiamano “Loco”, dalle iniziali del suo ideatore, le zuppe in busta firmate dallo chef Lorenzo Cogo. Sono occorsi cinque anni per mettere a punto queste ricette: tre zuppe liofilizzate nate dopo anni di studi, ricette e prove. Per realizzare questa idea è stata creata una società, d'altra parte Lorenzo è uno spirito creativo: dopo le prime esperienze in alcuni ristoranti del vicentino e nella trattoria di famiglia, si affaccia alla cucina internazionale avventurandosi Australia, Giappone, Singapore, Spagna e Danimarca. Nel 2011 a Marano Vicentino, inaugura El Coq, che nel giro di un anno ottiene la stella Michelin, entrando nell'Olimpo dei più giovani chef stellati italiani. In occasione. Nel 2020 chiude il suo ristorante e inizia a seguire consulenze sempre nel mondo della ristorazione con la società di Foodcolor, una giovane agenzia che segue startup innovative, formazione giovani talenti e nuovi progetti.

Lorenzo Cogo con le nuove zuppe in busta

Quali sono i gusti delle zuppe in busta di Lorenzo Cogo?

Le sue zuppe contengono ingredienti italiani di alta qualità e danno vita a tre gusti diversi: pomodoro, olive, basilico e limone, un gusto italiano, semplice, ma intenso dato dall'acidità del pomodoro e dalla freschezza del limone; spinaci, nocciola e tartufo, la più “gastronomica” delle zuppe, infine zucca, carota, arachidi e arancia, un compromesso tra dolcezza e croccantezza. Questa idea è nata dal «sogno di cucinare per una marea di persone. Mi ero posto l'interrogativo: come raggiungere questo obiettivo senza aprire tanti ristoranti?» racconta sorridendo Lorenzo, «La riposta è in queste zuppe, che chiunque può acquistare, anche nella grande distribuzione, come la Pam, vendute a 3,90 euro.

I tre gusti delle zuppe in busta di chef Lorenzo Cogo

Contengono prodotti di qualità e rispettano una dieta equilibrata. Io dico sempre ai miei collaboratori di mangiare bene, perché il nostro lavoro è impegnativo e costringe a tempi ristretti. Anch'io, spesso rientro a casa tardi, mia moglie e mia figlia hanno già mangiato, non ho voglia di rimettermi ai fornelli, così una zuppa è la soluzione ideale. Nutriente, sana e veloce».

Come si preparano le zuppe in busta di Lorenzo Cogo?

Una minestra vegana, senza lattosio e senza glutine, Loco si posiziona come alternativa sana e bilanciata ai pasti già pronti e già presenti nella Gdo, un modo diverso di vivere la monotonia delle restrizioni alimentari. Come si prepara? Basta aggiungere di 300 ml di acqua, si ottiene infatti un pasto sano e ricco da circa 400 kcal. Inoltre, la busta mono-porzione dal packaging colorato e divertente, è comoda da portare ovunque, anche in ufficio e non comporta l'utilizzo del frigorifero per la conservazione.

Loco è disponibile in esclusiva in tutti i supermercati Pam (Panorama d'Italia) e presto in altre catene della grande distribuzione. È acquistabile anche online sul sito ufficiale.