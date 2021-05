Hamburger, non solo panino: la nuova tendenza è il finger food

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 13:06

Miniburger: 30 grammi di carne e felicità

Formato mignon, ma tanto gusto e felicità

Scegliere il taglio di carne giusto

Miniburger di bovino , per chi segue la tradizione. È il grande classico, un’idea gustosa per cene o pranzi veloci. Può essere accompagnato da insalata verde e pomodori pachino.

Miniburger di scottona, per i gourmand. Particolarmente apprezzati per la tenerezza e la qualità della carne, naturalmente saporiti, non hanno bisogno di troppi condimenti. Basterà accompagnarli con un contorno leggero che ne esalti il gusto senza coprirlo, come un'insalata di lattughino e pomodorini, per ottenere un piatto nutriente e leggero.

Mini burger di pollo, per chi vuole restare in linea. Leggeri e gustosi, rappresentano un'alternativa light per chi è a dieta o non vuole appesantirsi troppo. Si possono accompagnare da verdure grigliate. I miniburger di pollo sono l'ideale per un secondo, veloce e appetitoso.

Miniburger di vitello, soluzione ideale per grandi e piccini. La carne di vitello, tenera e delicata, è ancora più appetitosa in formato "mini". La carne di vitello è magra, pregiata e altamente digeribile permette di raggiungere il fabbisogno di proteine giornaliero in maniera equilibrata. Può essere accompagnato da zucchine grigliate o altre verdure di stagione

Miniburger di maiale, per chi vuole sperimentare. Un piatto non convenzionale, nella versione "mini" per chi preferisce sapori decisi, lasciando sempre la sfiziosità del tutto. Carote per accompagnarli e una spolverata di zenzero, spezia dal gusto intenso e con proprietà digestive. In alternativa, un contorno di patate e rosmarino.





Qualche consiglio per preparare i miniburger a casa

he sia di manzo, di pollo, vitello o suino, grigliato o al forno, Nella Giornata mondiale dedicata alla "bistecca di Amburgo" , che si celebra il 28 maggio,: bocconcini di carne da 30 grammi che permettono di osare abbinamenti gustosi in tutta leggerezza.Nella nuova vestel'hamburger stuzzica i palati più fini, è adorato anche da chef stellati e conquista un posto di rilievo nei trend gastronomici mondiali. Originali e divertenti,. Non solo. Considerando la loro importante fonte proteica, la morbidezza e il fatto che siano così facilmente masticabili e digeribili, i burger di carne sono la soluzione ideale che soddisfa non solo gli adulti ma anche bambini e anziani. Anche dal punto di vista nutrizionale: «un classico è la fetta di pomodoro, ma si può osare con le cipolle, per aggiungere fibra alle proteine nobili della carne. Oggi abbiamo un motivo in più per mangiare carne nelle giuste quantità. Una recentissima pubblicazione, che ha esaminato 18 studi per un totale di 160mila individui, ha dimostrato cheInsomma, più felici se la carne è parte della nostra dieta», afferma la nutrizionistaAlla base di tutto, però, c'èda macinare e trasformare in polpette di circa 30 grammi ciascuna. Ecco alcune proposte:Dopo aver realizzato le polpette, basterà(affinché la carne non vi aderisca) e. Far poi cuocere in unaben calda, o per chi ne dispone, su una piastra,. Per trattenere i succhi e mantenerli morbidi, meglio girare i miniburger sulla piastra una sola volta con una paletta, evitando di forarli con la forchetta.