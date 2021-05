Hamburger, un'usanza americana. Ma quanto piace quello Made in Italy!

Primo Piano del 28 maggio 2021 | 05:00

Un cibo che dà felicità

Consumi alle stelle negli Usa, ma anche l'Italia non scherza

Dibattito culturale sul confronto con il Made in Italy

Hamburger italiano, la parola a Massimo Pasqual



Il fenomeno dell'hamburger vegano

Cresce il consumo di hamburger vegano

inque motivi per esaltarsi con unin mano, e sfidare l’accusa di esterofilia: 1) hamburger è; 2) hamburger è; 3) ildella carne tritata e schiacciata è intramontabile; 4) può essere anche vegetariano/; 5) il 28 Maggio si celebra il “”, in onore dell’icona della tavola americana. Sicuro, americana? Sull’origine, come spesso accade, si può discutere e accapigliarsi, facendola magari risalire all’ omonima città germanica sull’estuario del fiume Elba: chissà se furono propro gliQualcuno si azzarda a citare fonti risalenti al, in cui si parla della ricetta della “”; altri potrebbero opporre l’esistenza della “”, già a quei tempi tritata, condita e pressata, a partire da un momento imprecisato della fine del ‘700… non ne verremo a capo adesso, anche se è la giornata in suo onore.Al dì d’oggi quel che conta è che in(50 miliardi, e dico miliardi, all’anno), perciò gli dobbiamo lasciare la legion d’onore della polpetta schiacciata, e buon pro gli faccia; ma innon si, ché stando alla piattaforma di delivery Just Eat nel 2020 sono stati consegnati a casa medaglioni, variamente impaninati, per. + Con vari accompagnamenti : anzituttofritte, prime in classifica ça va sans dire, a cui seguono in ordine anelli fritti diin pastella, chicken nuggets, alette di pollo esticks. E non basta: il “Grande Frittello” ha pure la sua classifica italiana, che è la seguente, sempre secondo Just Eat:Se poi parliamo di, un nome una garanzia, la vendita media annuale corrisponde a un bel 250 milioni di. Non tutti hamburger, certo, ma la maggior parte sì. Scenario tragico, dirà qualcuno: ah che bei tempi quando si faceva merenda con, signora mia! Lasciamo perdere le semplificazioni nostalgiche, per un momento, e proviamo a ragionare: l’ hamburger è un fenomeno di costume , non si può arginare il mare con sabbia e secchiello, né invocare l’embargoburger decretato dalla pubblica autorità (di chi, del Duce?). La pizza sfonda e s’impone in ogni angolo del globo, ile illa fanno da padrone quasi ovunque, questo è il mercato e quindi stiamo al gioco. Che ci conviene.Quel che si può fare è, ammantare e perfezionare gli ingredienti col genio tricolore e strapaesano, donargli la nostra variopinta, a volte capricciosa fantasia. E trasformare il pesante paninazzo-rospo in un odoroso e gustoso Principe Azzurro. Deve aver attivato questo pensiero laterale l’imprenditore, uno dei fondatori della mini-catena brianzola “”, quando ha italianamente concepito l’idea di. La sua attenzione di selezionatore ha preso le mosse dal pane (e cosa c’è di più nostrano?) offerto in veste di tartina al latte, michetta, cereali, cipolle, crunchy mais, aromatizzato al caffè e bretzel.Con queste sontuose premesse, siamo autorizzati a domandare acosa si ritrova del nostro carattere nazionale nei suoi “”. «Unin nove casi su dieci la carne è italiana, rigorosamente selezionata da noi. L’ultimo nato abbiamo voluto farlo in stile americano collaborando con un famoso food blogger,, che ha voluto impreziosirlo con il, in un volo di fantasia che speriamo ci porti bene. A parte quest’ultima creazione, la cui materia prima ci arriva da ", i nostri fornitori sono sparsi: in, ad esempio, ma altre zone ci danno la, poi la Regina delle Alpi, il. A ogni diverso panino corrisponde una diversa carne, o quasi. Il nostro classico si chiama: il pane ai cereali antichi ospita carne di bovino, lavorataci da una macelleria vicentina, in affumicatura di faggio, stracciatella di latte al basilico, songino, guanciale croccante.”E col “Dionigi” abbiamo omaggiato almeno tre diverse regioni. Altri elementi/Per lo più non usiamo salse, negli hamburger, per evitare di coprire i sapori, e come ha detto lei in premessa ilfa la differenza: non è congelato, ci arriva fresco tutti i giorni». Rispetto alla preistoria, cioè al pre-lockdown, prevedete di cambiare qualcosa? I vostri obiettivi e la vostra clientela cambieranno, con la riapertura?Il nostro è stato e sarà sempre un target di, diciamo medio-alto, anche per il prezzo: di sera con le bevande si spendono facilmente venti euro, ma se vuoi la carne speciale, ladi classe ed ilcostoso anche quaranta. Niente compromessi al ribasso, sia chiaro: l’hamburger da catena di montaggio sta da qualche altra parte e questo è stato un messaggio chiarissimo, fin dall’inizio».L’importante è non fraintendere, e sapere che tipo diti aspetta, quando entri in una delle filiali di Mystic Burger a. Un po’ di chiarezza non guasta anche in merito alla materia prima: ad esempio l’, in grande ascesa nei mercati di tutto il mondo , come ce lo dobbiamo immaginare? Lo abbiamo chiesto ad un esperto,, anima creativa e chef vegano di Hug, quaranta coperti vicinissimi alla stazione ferroviaria di; una specie di bistrot-hamburger shop di alto livello, rigorosamente senza carne.Luca, esistono grandi produttori ormai di fama mondiale, come “Impossible Foods” o Beyond Meat”, che vendono milioni e milioni di hamburger vegani al sapore di carne, quasi indistinguibili dagli originali…Lanon deve ricordare la carne:. Questa è la mia impostazione, e quella di “Hug”. I nostri: ad esempio il "Nero di shiitake" con pane semintegrale al latte vegetale e burro veg, mentre il, fagioli neri, funghi shiitake e salsa hoisin. Niente che ricordi il tritato di manzo: Quanto alla carne-non-carne , sempre più di moda, gli affezionati clienti dinon me l’hanno mai chiesta. Credo che questo nuovo tipo di alimento, che ha sapore e consistenza di carne ma non lo è, nasca per avvicinare gli onnivori, cioè la maggioranza dei consumatori, ad un mondo più rispettoso della natura, più sostenibile. Perché è chiaro che mangiare meno carne fa bene allae preserva il pianeta, quindi come si fa a non apprezzare questo avvicinarsi? Ma dal».Luca Perissinotto avrà tra brevissimo la possibilità di condividere con i clienti i suoi nuovi sapori naturali e l’autonomia concettuale della cucina vegetale, dato che ile noi che siamo onnivori gli facciamo i migliori auguri, avendo ben capito che mangiare un hamburger di carne della Valpolicella, di funghi shiitake o di rapa rossa stimola la creatività. Non è vero che ci appiattisce sulla cultura americana, e forse il merito della “” sta nell’avercelo ricordato.