Pollo Arrosto Day, maratona web per celebrare la carne più consumata al mondo

Torna il 2 ottobre il Pollo arrosto Day che celebra la carne più consumata nel mondo in ogni famiglia ma anche per aprire un dibattito sulla sostenibilità negli allevamenti e sul benessere animale con il convegno a Modena su "La transizione ecologica nella filiera avicola europea e italiana".

Nel 2020 in Italia si sono consumati 21,5 chili pro-capite di pollo

Una giornata per celebrare il Pollo Arrosto

Il pollo arrostito, grazie al metodo di cottura più diffuso e alla portata di tutti, è un'icona di tutte le tavole e di tutte le culture, è internazionale e glocal e senza vincoli religiosi sul suo consumo. Celebrava le feste canoniche e la domenica, sia quando il pollo razzolava nel cortile di casa, preziosa riserva proteica a costo zero, che quando era un lusso per pochi. La ricetta giusta era sempre quella della nonna, basata su saperi antichi e su un mazzetto di erbe aromatiche. Non a caso la festa del 2 ottobre è stata fatta coincidere con quella dedicata ai nonni. Ma c'è anche il pollo della rosticceria sotto casa sempre più di qualità - a Roma si fa la fila da Spiedo, in zona Piazza re di Roma che serve in tre versioni quelli allevati esclusivamente all'aperto - e quello degli chef stellati che sempre più irrompomo nella cucina popolare forti del loro talento.

Petto o coscia? Vanno bene tutte e due a patto che siano sostenibili

La scelta tra petto e coscia poi aveva tanti significati perchè la parte più carnosa andava alla persona di riguardo e, agli ultimi, l'aletta o peggio ancora il collo. Sul "boccone del prete" non è il caso di soffermarsi ma il format del Pollo Arrosto Day 2021 parte proprio dal coinvolgente quesito: «E tu di che team sei, petto o coscia?». Durante la maratona web saranno anche diffusi i risultati di un’indagine Doxa che fotografa il rapporto tra gli italiani e il pollo mentre in contemporanea a Modena si dibatterà sulla sostenibilità. È un tema inderogabile del presente e del futuro dell’avicoltura europea ed italiana, con una costante attenzione rivolta ai metodi di produzione degli alimenti, al benessere animale e all’impatto sul clima e sull’ambiente. L'evento è stato organizzato nell’ambito del Food&Science Festival e della campagna di comunicazione e promozione delle carni bianche dell'Unione Europea. Al tavolo dei relatori ci saranno Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, insieme a Lucrezia Lamastra, docente dell’Università Cattolica.

La locandina del Pollo Arrosto Day che si celebra il 2 ottobre

Lara Sanfrancesco (Unaitalia): «Settore avicolo in pole position per la transizione ecologica»

«Il settore avicolo europeo - dice Sanfrancesco che è anche l'ideatrice del Pollo Arrosto Day - considera la trasformazione ecologica una priorità assoluta ed è orgoglioso di produrre secondo le rigide norme che si applicano in tutta la filiera di produzione, secondo il modello “From farm to fork” (“dal campo alla tavola”). Gli attuali standard in vigore sono tra i più rigorosi al mondo, incentrati sul continuo miglioramento delle condizioni di produzione in termini di conservazione delle risorse e benessere degli animali. Investimenti green, innovazione e pratiche virtuose nella gestione degli allevamenti. Su questi gli elementi la filiera avicola italiana si sta adoperando per essere parte della soluzione e raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea. Tra gli impegni della filiera non mancano poi la produzione energetica da fonti rinnovabili, il recupero degli scarti di lavorazione, l’utilizzo di mezzi innovativi a ridotta emissione di Co2, la costante diminuzione nell’utilizzo degli antibiotici. Dobbiamo utilizzare sempre meno le risorse naturali, conciliando sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

Per il settore avicolo la prossima sfida è la transizione ecologica

Quanto pollo mangiano gli italiani? 21,5 chili a testa

Gli Italiani, nel 2020, secondo Unitalia ne hanno mangiato nel 21,5 chili pro capite, un dato in aumento durante il lockdown proprio per la facilità di preparazione rispetto ad altre carni e per la crescita dei consumi domestici. Secondo i dati Ue (2019) le carni avicole rimangono le più consumate (35% della spesa) seguite dalle carni bovine (33%) e suine (20%). Notevole anche il consumo al mondo: Nordamerica (47,4 kg procapite nel 2016-2018), Oceania (33,6 kg) e Sudamerica (32,2 kg). In Unione europea il consumo si attesta invece sui 25,3 kg, con una crescita del 23% negli ultimi 10 anni.

Parata di chef e chicken lovers per la maratona web

Durante la maratona social di questa quinta edizione del Pollo Arrosto Day si potranno scoprire tecniche nuove di cottura e tante ricette da quelle classiche a quelle gourmet. A partire dalle 11.30, l'appuntamento sarà con chef e food blogger tra show cooking, collegamenti in live streaming, foto, video-ricette e sfide ai fornelli. Il tutto live anche sul canale Facebook di Viva il Pollo. Alla lunga maratona web parteciperanno gli chef Roy Caceres, Rosanna Marziale, Max Mariola, volto tv del Gambero Rosso Channel, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, Sonia Peronaci, cuoca digitale, Emanuele Ferrari-Emilife, l’influencer che ha spopolato sui social grazie alle parodie sui personaggi famosi e sui loro look, Nonna Giovanna, la granfluencer che conquistato i social insieme a suo nipote Nicola.

Per il successo planetario del pollo a stelle e strisce, da quello fritto alle strips croccanti, saranno svelati segreti di pastelle, impanature e glassature. Non a caso per raccontare l'America e la sua storia Vittorio Zucconi aveva scelto per il suo libro proprio il titolo "L'aquila e il pollo fritto". Tutti i chicken lovers italiani potranno partecipare alle competizioni - sempre via web - inviando foto e interpretazioni personali dell'amato pennuto. E perché non provare a copiare quello di Niko Romito, marinato con spezie ed erbe , cotto a vapore, raffreddato in acqua e ghiaccio e poi fritto a pressione oppure quello di Gabriele Bonci inspirato all’Honey Butter Fried Chicken di Chicago? Anche Cristina Bowermann e Francesco Apreda ne avevano nella scorsa edizione del format due intriganti interpretazioni alla portata anche dei non esperti, e molte altre saranno proposte dagli che stellati il 2 ottobre.