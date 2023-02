Gruppo Felsineo: 60 anni all’insegna di gusto, tradizione e innovazione

Felsina e poi Bononia. Questi i due nomi che identificavano Bologna, prima nel periodo etrusco e poi in epoca romana. Oggi il capoluogo emiliano viene identificato con altri tre soprannomi: la Dotta, la Rossa e la Grassa. La “Dotta” perché qui ha sede l’Alma Mater Studiorum, l’Università più antica d’Europa dove sono passati nomi illustri del panorama culturale ed artistico italiano; la “Rossa” per il colore dei suoi Portici, patrimonio Unesco, dei tetti delle case, dei Palazzi e dei monumenti più prestigiosi e la “Grassa” invece per la sua cucina, una delle più buone al mondo grazie ai suoi tortellini rigorosamente in brodo, al ragù, alla mortadella. L’elenco dei prodotti che le danno lustro è molto lungo tanto che Pellegrino Artusi nel suo fortunato ricettario La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene la loda senza riserve con la frase: «quando sentite parlare della cucina bolognese fate una riverenza, che se la merita».

Uno dei prodotti che da sempre identifica il capoluogo felsineo come “paradiso dei buongustai” e crocevia della Food Valley italiana è la mortadella. Simbolo della gastronomia felsinea ed eccellenza italiana, si identifica a tal punto con la sua terra d’origine da essere spesso definita semplicemente “la Bologna”.



Nella provincia bolognese le aziende che producono la vera “Mortadella Bologna” Igp si contano sulle dita di una mano. Una di queste è il Gruppo Felsineo, importante realtà del food italiano con sede a Zola Predosa, un comune della cintura bolognese. Già il suo nome, Felsineo, vuole testimoniare il fortissimo legame con la città e la sua celebre tradizione gastronomica.

Felsineo, da quattro generazioni, è innanzi tutto sinonimo di mortadella di qualità. L’azienda nasce nel 1947 come “salumificio Raimondi”, una piccola bottega artigiana specializzata nella produzione di salumi. Nel 1963 nasce Felsineo SPA con l’apertura della nuova sede a Zola Predosa. Negli anni ’70 l’azienda decide di specializzarsi nella produzione di un unico prodotto: la mortadella. Sono in tal modo via via nati prodotti di alta qualità quali, per citarne alcuni, la “Fior d’Emilia” dal profumo intenso, la “Oro” dal sapore tradizionale, la “Nera” aromatizzata con scaglie di tartufo nero e la “Blu” della linea “vera mortadella Bologna IGP”.

In evidenza anche La Sincera, con ingredienti 100% naturali, senza conservanti di sintesi, sostituiti da estratti vegetali di sedano, carote e mirtilli e la 1963, una mortadella artigianale a cottura lenta e prolungata che le dona una consistenza unica e un sapore particolarmente delicato. Recentemente è stata presentata “La Sciccosa”, una mortadella di punta realizzata con solo carne di filiera 100% italiana, frutto di un accordo tra Felsineo e Coldiretti che si prefigge l’obiettivo di garantire la completa tracciabilità della mortadella e il rispetto dei valori etici a sostegno di agricoltori e allevatori.

La sede Felsineo
La sede di Felsineo Veg
La gamma Good Green
Le risorse umane del Gruppo Felsineo

Ultima nata la mortadella "Omega 3", una mortadella realizzata con carni provenienti da suini allevati al pascolo e nutriti con un'alimentazione certificata, a base di cereali selezionati e ad alto contenuto di Omega 3 vegetale. Nel 2017 è nata FelsineoVeg con uno stabilimento dedicato (sempre a Zola Predosa) agli affettati vegetali, realizzati con ingredienti naturali e biologici, ideali per chi ricerca un'alternativa sana e gustosa alle proteine animali. I consumatori di riferimento per i nostri affettati vegetali sono i "flexitariani", cioè coloro che prediligono modelli di alimentazione vegetariani senza rinunciare, anche se sporadicamente, a proteine animali. Sono comunque in crescita i ristoranti che vogliono avere nel menu anche piatti "plant based" per rispondere alle diverse richieste dei clienti.

Attualmente il Gruppo ha un fatturato di 55 milioni di euro e dà lavoro a 135 persone. Il modello di crescita virtuoso adottato è fortemente orientato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. In tal mondo nel 2021 il Gruppo Felsineo è stato riconosciuto come Società Benefit, un attestato che ne certifica l’impegno quotidiano a produrre un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità.



«Uno dei segreti del successo del Gruppo Felsineo - ha detto il direttore sales & marketing Arnaud Girard - è la sua capacità di "guardare sempre avanti" per coniugare il rispetto per la tradizione con una grande passione per l'innovazione. La nascita di FelsineoVeg è in linea con questa filosofia. Inoltre uno dei punti fermi del Gruppo – ha continuato il direttore Girard – è quello di portare sulle tavole degli italiani prodotti che sono espressione dell'attitudine dell'azienda a innovare rispettando i valori della tradizione e dell'alta artigianalità. Siamo orgogliosi che questo percorso sia accompagnato da un agire sostenibile, attento e rispettoso del bene comune nei confronti dei dipendenti, dell'ambiente e della comunità».

Recentemente è stata presentata una nuova specialità che va ad arricchire la linea Good&Green di FelsineoVeg: l’affettato vegetale al gusto di Tonno, che amplia la gamma fish 100% plant based con un’innovativa proposta dal gusto avvolgente e delicato, che evoca il sapore e la consistenza di uno degli alimenti preferiti dagli italiani.



In luce anche altre nuove referenze: i cubetti vegetali al gusto di Pancetta dolce ed Affumicata, Salmone e Pollo arrosto. Quest’ultima si è recentemente aggiudicata l’IPLS Award 2023, un riconoscimento prestigioso che premia i prodotti italiani più innovativi e di interesse per i mercati internazionali.

Le specialità della linea Good&Green, già tagliate a pezzetti, uniscono praticità e versatilità in cucina e sono ideali per realizzare piatti appetitosi, originali e ricchi di gusto, ma si possono anche gustare al naturale per aggiungere sapore e fantasia a insalatone, poke e tartare. «Siamo davvero entusiasti di questo riconoscimento che valorizza il nostro costante impegno nella ricerca indirizzata allo sviluppo di prodotti innovativi capaci di rispondere alle nuove esigenze di consumo. Siamo ben felici di condividere questo premio con tutto il team che ha lavorato con impegno al progetto contribuendo a trasformare le idee che emergono nei nostri tavoli di lavoro in prodotti moderni, sostenibili e attenti a garantire un equilibrato apporto nutrizionale».