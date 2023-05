Hamburger day, il 28 maggio si celebra il panino più amato al mondo

È tra i panini più amati, simbolo dello street food e dei fast food. L'hamburger è l'indiscusso simbolo della cucina americana. Comporre un hamburger è facile, ma oggi, grazie a combinazioni diverse, può diventare anche un piatto gourmet. Alla base la carne racchiusa in due fette di pane, poi si condisce a volontà. Pomodoro, formaggio a fette, insalata, cipolle e molto altro, per soddisfare ogni palato. Esistono anche varianti con carne di pollo fino a quelle vegane e biologiche.

L'hamburger, simbolo della cucina americana

Gli hamburger più amati

Uber Eats, la piattaforma di ordinazione e consegna di cibo, ha rivelato quali sono le ricette classiche preferite dai suoi utenti. Al primo posto l’hamburger in formato gigante con pancetta. Seguono il classico hamburger, quello con carne di pollo e poi quello con doppio formaggio. Tra gli ingredienti preferiti sicuramente i formaggi made in Italy, tra cui Parmigiano Reggiano, Montasio e Asiago.

Hamburger: le città in cui si mangia di più

Secondo Uber Eats, al primo posto tra le città che consumano più hamburger c’è Napoli, che detiene il primato sugli ordini di panini. Seguono in classifica poi Milano e Roma. Quarto posto per il capoluogo piemontese, Torino, e infine la Sicilia con Catania. Un altro food delivery, Just Eat, ha invece fatto presente come i consumi dell’iconico panino nel 2023 abbiano raggiunto gli 82 mila kg. Tra le opzioni preferite per accompagnarlo vi sono sicuramente le patatine fritte. Seguono anelli di cipolla, alette di polllo, nuggets di pollo, olive ascolane e infine le mozzarelline.