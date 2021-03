Agnello Gallese Igp, che carne! Al top con l’allevamento su erba

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 20:31

H

Gli agnelli allevati con diete a base di erba contenevano livelli più elevati di aminoacidi essenziali

Aroma, tenerezza, sapore

cc,, è l’ente responsabile per lo, la promozione e la. L’organismo ha condotto di recente un’dell’. Il, questo è il nome del progetto di ricerca, esamina i fattori che influenzano la, con l’obiettivo di dare un aiuto concreto all'agricoltura gallese a prepararsi per un mercato globale sempre più competitivo.Dai risultati è emerso che la- contiene. L'analisi è stata condotta suallevati con due diete differenti: la prima di sola erba e la seconda a base di mangimi. I valori che sono stati analizzati sono proteine, amminoacidi e altri contenuti nutrizionali.L'analisi nutrizionale della carne ovina gallese Igp è solo il primo step diche si svolgeranno nel corso del 2021. Il progetto, infatti, recluterà 480 consumatori in tre città del Regno Unito che valuteranno ilin base anche allecome l’aroma, la tenerezza, la succulenza e il sapore. Un feedback che informerà il comparto e l’intera filiera su come migliorare l'esperienza di qualità del consumo di agnello gallese per il consumatore.«L'analisi ha mostrato che gli agnelli allevati con diete a base di erba contenevano livelli più elevati di aminoacidi essenziali rispetto agli agnelli allevati con una dieta a base di mangimi – ha ricordato, responsabile qualità in Hcc - Laè importante, poiché gli esseri umani possono ottenere tali nutrienti solo attraverso il cibo consumato. Gli amminoacidi essenziali sono al centro di molti processi vitali, inclusi lo sviluppo e la riparazione muscolare e la».«Lavorando con ricercatori indipendenti di una serie di università del Regno Unito – ha puntualizzato il ceo di Hcc,- abbiamo dimostrato come la produzione disiarispetto all'allevamento di bestiame in molte altre aree del pianeta. Siamo determinati ale nostree massimizzare il carbonio che catturiamo nel nostro suolo contribuendo così positivamente al problema della sicurezza alimentare globale e producendo cibo di qualità nel luogo più appropriato senza aggravare il cambiamento climatico».Per informazioni: www.agnellogallese.it