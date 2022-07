Salumificio San Michele attento all’ambiente e alla riduzione dei consumi energetici

Da anni Salumificio San Michele investe in innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale ed alimentare. L’obiettivo primario dell’azienda è quello di fornire ai propri consumatori prodotti genuini e sempre più rispettosi di un’alimentazione sana, ponendo estrema attenzione a tutta la filiera di produzione. Con questa filosofia è stata realizzata una linea di prosciutti Antibiotic Free, con cosce provenienti da animali allevati senza l’utilizzo di antibiotici fin dalla nascita. Inoltre, al fine di offrire prodotti rispettosi delle moderne esigenze dei consumatori, Salumificio San Michele ha messo a punto un prosciutto con un ridotto contenuto di sale (sodio), utilizzando solo ingredienti naturali e nessun conservante o additivo.

Scelte e comportamenti “green” in tutta la filiera

Per il Salumificio San Michele l’ambiente è importante! È stato, infatti, implementato un programma che prevede un ridotto utilizzo di sostanze chimiche nelle operazioni di pulizia e sanificazione degli stabilimenti, garantendo comunque un elevato standard igienico sanitario. L’attenzione al green si estende per tutta la filiera di produzione dei prosciutti e nel packaging dei prodotti. Per la propria linea di affettati, San Michele utilizza vaschette con un minor contenuto di plastica, circa il 12% in meno rispetto ai classici pack, e un contenuto superiore al 50% di plastica riciclata post consumer. Sono stati ridotti anche i vari passaggi di confezionamento e introdotti, per alcune tipologie di affettato, pack in carta riciclata.

Riduzione dei consumi energetici

La sostenibilità è un punto cruciale per l’azienda, al punto da non essere circoscritta alla sola produzione, ma da estendersi anche agli impianti di lavorazione. Questi ultimi, di nuova generazione e installati nel 2016, permettono a San Michele di utilizzare il 50% in meno di energia elettrica rispetto al passato. Grazie al recupero di gas caldo, generato dagli impianti delle celle frigorifere e da un sistema in grado di canalizzare l’aria direttamente dall’esterno, il controllo del calore e la deumidificazione avvengono senza dispendio di energia elettrica e gas naturale. A completare il piano di risparmio energetico si aggiungono i due impianti fotovoltaici, che andranno a coprire una parte importante dei consumi elettrici.

Caterina e Daniele Cremonesi

Impegno nel sociale e iniziative per favorire l’inclusività

Infine, Salumificio San Michele si impegna anche nel sociale e nei rapporti con i dipendenti. Una parte dell’organico proviene da Paesi stranieri: per questo l’azienda ha previsto e finanziato corsi periodici di lingua italiana, sia quotidiana che tecnica, per agevolare l’inclusività e l’integrazione dei propri dipendenti. Tra i diversi progetti sociali di sostegno, oltre a rifornire con eccedenze di prodotti alcuni centri sociali sul territorio di Crema, “I Bambini delle Fate” è quello che sta più a cuore alla famiglia Cremonesi: un’associazione nata per assicurare sostegno economico in progetti e percorsi di inclusione gestiti da partner locali, a beneficio di famiglie con casi di autismo e disabilità.

Salumificio San Michele

via Pallavicina 11 - 26010 Offanengo (Cr)

Tel 0373 244800