Salumificio San Michele porta nel mondo l’alta qualità italiana

Esportare prodotti italiani all’estero con successo non è facile, e l’ultimo periodo non ha certo migliorato le cose. Gli italiani, però, sono una garanzia quando si parla di alcune tipologie di prodotto, ed in particolare del cibo. I prodotti alimentari italiani sono infatti conosciuti ed apprezzati da tempo all’estero, soprattutto grazie ai cosiddetti marchi di garanzia di qualità, al pratico sistema europeo di tutela delle Dop e Igp, alle particolari regole italiane molto stringenti in fatto di controlli degli alimenti e alla percezione di salubrità della dieta mediterranea nei Paesi stranieri. L’export del Belpaese è quindi in buona parte concentrato sui prodotti simbolo della qualità Made in Italy, quali vino, olio, formaggi e salumi.

Salumificio San Michele si è sempre contraddistinto per l’altissima qualità dei suoi prosciutti Dop e non, diventando un marchio riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Da anni mantiene un occhio di riguardo particolare per i mercati esteri, che costituiscono ad oggi quasi il 50% del fatturato.

L’importanza di una comunicazione efficace

Per esportare con successo non sono necessari solamente uno studio e una conoscenza approfondita del mercato a cui ci si vuole rivolgere, ma anche la disponibilità e l’accesso a tecnologie e lavorazioni particolari dei prodotti per poter rispettare le stringenti normative imposte dai differenti Paesi (ad esempio gli Usa). È inoltre imprescindibile prevedere una strategia di creazione e mantenimento di contatti con importatori adatti al target di mercato che si vuole raggiungere ed in linea con la propria identità aziendale. Essenziale supportare il tutto attraverso una comunicazione efficiente dei propri valori chiave.

Partner in grado di valorizzare i prodotti Made in Italy di qualità

Ne è un esempio la collaborazione istituita di recente con un importante cliente americano, che si occupa della distribuzione di prodotti alimentari “di nicchia” e di altissima qualità, con l’ingresso nel loro catalogo dei prosciutti interi Parma Dop a marchio San Michele. Questo tipo di partner è infatti in grado di valorizzare i prodotti Made in Italy di qualità, mantenendo vivo lo storytelling aziendale e riuscendo a sua volta a trasmetterne i valori ai propri clienti, ma per instaurare una collaborazione di successo è prima necessario evidenziare i punti di forza dell’azienda. Infatti, in diversi mercati, in quello Usa soprattutto, i prospect commerciali di maggior interesse non ricercano solamente prodotti italiani, ma hanno bisogno sempre più di un contesto di ampio valore da poter comunicare.

I punti di forza di San Michele

Filiere di produzione controllate, azienda ecosostenibile, con innovazione e investimenti costanti per esserlo sempre di più, solide radici nella tradizione e una storia di famiglia da poter raccontare, innovazione nel modo di presentarsi, ad esempio proponendo un virtual tour attraverso cui dall’estero si possa agevolmente “visitare” e far conoscere i propri stabilimenti all’avanguardia. Sono questi i punti di forza grazie ai quali San Michele è stato in grado di aprirsi a nuovi tipi di mercato.

Al momento, grazie alle solide relazioni allacciate con i propri importatori, e ad una comunicazione mirata e di successo, San Michele ha aperto canali commerciali con Messico, Uruguay, Canada, Giappone, Stati Uniti, Russia, Argentina, con ulteriori sviluppi in vista.

Per informazioni: www.san-michele.it