Prugne della California e cioccolato bianco per la Colomba di Sonia Peronaci. Da fare a casa

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 11:00

Sonia Peronaci





Ricetta veloce e facile con prugne e cioccolato bianco

Prugne perfette per i dolci

er prepararsi all’arrivo dellae rendere più dolci i giorni dell’attesa, a maggior ragione visto la situazione, il, in collaborazione con la food influencer, fondatrice del sitoora volto e promotrice del sito che porta il suo nome soniaperonaci.it e della sua redazione Sonia Factory, propone una squisitadella classica e tanto amata Colomba che vede le Prugne della California protagoniste.Una ricetta veloce , facile da realizzare anche a casa per addolcire l’attesa della festività Pasquale e preparare un dolce della tradizione con due ingredienti speciali come, per accontentare sia chi cerca un’alternativa ai canditi sia i più golosi che non rinunciano al cioccolato.«Per la ricetta della colomba invece della solita frutta candita, che non a tutti piace, ho utilizzato le Prugne della California. Per prima cosa ho tagliato le prugne a cubetti e poi le ho surgelate, così da tenere l'impasto chiaro. Ho aggiunto anche un po’ di cioccolato bianco, la cui nota dolce va in perfetto contrasto con l’acidulo delle Prugne della California. Una volta sciolto, il cioccolato bianco rimane infatti invisibile e l’interno della colomba risulta molto chiaro, dando massimo rilievo allacon i pezzettini di Prugne della California. Una ricetta originale e golosa per rivisitare in maniera un po' diversa e provare a preparare a casa un grande classico della tavola Pasquale», afferma Sonia Peronaci.Le Prugne della California si integrano perfettamente con preparazioni dolci con una qualità senza rivali. Grazie ale alla caratteristica consistenza morbida, sono perfette anche in abbinamento a uncome la colomba. Naturalmente prive di grassi e di zuccheri aggiunti, sono inoltre l’ideale per ridurre il contenuto di zuccheri nella preparazione dei dolci. Le Prugne della California hanno un alto contenuto di, sono eccellenti fonti di: nutrienti fondamentali per il benessere quotidiano.Non resta che mettersi all’opera in cucina, sperimentando anche con i più piccoli di casa la ricetta veloce della Colomba pasquale con Prugne della California e cioccolato bianco.