Menu di San Valentino easy chic? Con le prugne della California a tutto pasto

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 09:52

Q

Insalata di polpo, sedano e Prugne della California





Scegliere gli ingredienti perfetti - Quali ingredienti scegliere per un menu dedicato alla festa degli innamorati? Afrodisiaci naturali come il cioccolato o alimenti ricchi di istamina che facilitano il buon umore: agrumi, formaggi erborinati, pesce fresco e molluschi. Senza dimenticare l’ingrediente più classico per la passione: il peperoncino!

Cucinare insieme - Preparare una cena casalinga potrebbe non essere una prospettiva piacevole per chi non ama stare ai fornelli, perché non cogliere l'occasione per provare a cucinare con la dolce metà ? L'intesa e il divertimento raddoppieranno, specialmente se accompagnati da un cocktail home made o un ottimo calice di vino .

Un tocco romantico indoor - Un'idea alternativa per una serata speciale e facile da realizzare anche a casa? Un picnic romantico nella stanza con i ricordi più belli, creando l'atmosfera perfetta con cuscini colorati, candele profumate, foto e fiori.



Prugne buone e versatili a tutto pasto

uest’anno, per molti,si festeggerà probabilmente con una. Ma come organizzare, senza stress, unacon unIn aiuto di tutti gli innamorati arriva ilche, con la food blogger, ha elaborato una golosa proposta per un San Valentino “”, dall’antipasto al dolce, con Prugne della California per una cena indimenticabile in tre step:Non resta che cominciare a pianificare e organizzare una serata speciale in occasione della festa degli innamorati, sperimentando le ricette del menu “esay chic” con Prugne della California. Un ingrediente di grandesia per preparazioni salate che dolci, perfette in abbinamento allao al, ma anche nei– grazie alle naturali note zuccherine, ma con basso indice glicemico.Ecco le ricette, dall’antipasto al dessert, per un San Valentino casalingo, ma indimenticabile:Per informazioni: www.californiaprunes.net