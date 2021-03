Loison festeggia la Pasqua 2021 con la colomba al caramello salato

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 12:28

Tante le proposte per la Pasqua firmata Loison

, è tempo ditentazioni a tavola. Il dolce primaverile per antonomasia è senza ombra di dubbio la colomba pasquale. Un dolce peccaminoso la cui fama si intreccia tra storia e leggenda. Una dellepiù accreditate fa risalire l'origine della colomba al 6° secolo e in particolare all'epoca longobarda quando ilAlboino durante l'assedio di Pavia, durato tre anni, alla fine si vide offrire in segno di pace un pane dolce a forma di colomba.Secondo un'altra leggenda, invece, la colomba sarebbe legata alla regina longobardae all'abate irlandese San Colombano che al suo arrivo in città (aprile del 612) fu ricevuto dai sovrani longobardi e invitato con i suoi monaci ad un sontuoso banchetto. Gli furono offerte numerose pietanze: carni, selvaggina, animali da cortile allo spiedo. Ma Colombano, benché non fosse venerdì, rifiutò quei piatti serviti in periodo penitenziale quale quello della. La regina Teodolinda si offese, ma l'abate superò l'incresciosa situazione dicendo che i monaci avrebbero consumato le carni dopo averle benedette. Colombano alzò la mano destra, fece il segno della croce e le pietanze si trasformarono in candide colombe di pane, bianche come le loro vesti. Il prodigio colpì profondamente la regina Teodolinda che di fronte al miracolo e alla santità dell'abate, a quel punto decise di donare aiil territorio di Bobbio dove più tardi sorse l'Abbazia di San Colombano. La colomba bianca è anche il simbolo iconografico del Santo che è sempre raffigurata sulla sua spalla.Ma torniamo ai giorni nostri. Anche ladi quest'anno, come lo è stato il Natale 2020, sarà diversa. Era già accaduto l'anno scorso. La pandemia sta mettendo in ginocchio molte imprese, grandi e piccole, aziende agricole e commerciali, laboratori artigianali. Tra questi ultimi il settore che più di altri risente dellaè soprattutto quello della ristorazione, dell'ospitalità alberghiera, dell'enogastronomia e dell'arte dolciaria in particolare che vive soprattutto sul "boom" legato allepiù importanti: Natale e Pasqua., patron dell'antica pasticceria di Costabissara (Vicenza) non si è perso d'animo e per la Pasqua 2021 propone una gamma variegata diconfezionate con prodotti selezionati di altissima qualità: dalla farina al burro di malga, dalle uova di allevamenti artigianali alla vaniglia naturale Mananara del Madagascar (presidio Slow Food), dalle mandorle pizzute di Avola ai canditi. A ciò si aggiunge un rigoroso processo produttivo con una lievitazione di oltre 72 ore. Altro segreto: la pasta madre, dal retrogusto acido, patrimonio di famiglia, dalla quale ogni giorno proviene il lievito fresco necessario alle diverseNumerose anche quest'anno le dolci tentazioni pasquali: dalla colombaAnno Domini 1552 alla Regal Cioccolato, dalla colomba DiVigna (con uva sultanina e vini passiti), alla, dal mandarino tardivo di Ciaculli al chinotto di Savona (entrambi presìdi Slow Food). Ed ancora: dalla colombaa quella con, dalla colomba mandorlata alla colomba conLa novità della Pasqua 2021 è laal, un nuovo peccato di gola primaverile che conquista già dall'aspetto voluttuoso: cioccolato bianco, nocciole "Tonda Gentile" del Piemonte e come farcitura una peccaminosa crema al caramello salato già utilizzata con successo nella preparazione dei panettoni della casa. Il nuovo gusto fa parte della" con il prezioso pendaglio a forma di "L". Elle come Loison, elle come Love, elle come Luxury.Tutte le colombe sono impreziosite da un(astucci, cappelliere, confezioni in latta) che contraddistingue da anni lo stile, il design e la creatività della moglie di Dario, Sonia Pilla. Eleganti e ricercate le confezioni della collezione Romantica con il sacchetto da riutilizzare, la Latta Limited Edition dedicata alle uova di Fabergé e la Cappelliera che quest'anno raddoppia il gusto: Classico e Cioccolato.