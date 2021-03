Ecco le Marmellate delle Regine con gli agrumi della Reggia di Caserta

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 11:04

ontestualizzare i monumenti, reinserirli nella quotidianità affinché la storia sappia sciogliersi anche nella cronaca. Il monumento in questione è Patrimonio Unesco ed è tra i siti architettonici più visitati d’Italia. Stiamo parlando delladi, costituita dall’insieme del Palazzo Reale e del Parco. Nel caso di specie, la cronaca nasce proprio dal. Daglicopiosamente presenti nel Parco e nell’annessa Flora (dove ha sede il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop).Gli agrumi erano sprecati, destinati al macero naturale o addirittura allo smaltimento oneroso. Per la prima volta durante questo inverno, le arance sono state recuperate mediante raccolta e si è addivenuti alla considerevole quantità di sei quintali.Chi ha effettuato la raccolta? E perché? La raccolta è stata effettuata dalledella comunità di. Donnedi. I 600 chili di arance sono in lavorazione presso Casa Lorena e si avviano a diventarePronto il, pronta lae pronta la piattaforma e-commerce mediante la quale queste deliziose marmellate verranno vendute. Suggestivo il nome:La Marmellata delle Regine è etichettata con il doppio marchio della Onlus e della Reggia e distribuita inda 250 grammi, dato che le piante fruttificano solo in inverno. La struttura ha sede a Casal di Principe (Ce) in edificio confiscato alla criminalità organizzata.Le marmellate si aggiungono a produzioni già ben avviate di. Tra le creme spalmabili, una menzione percon pasta di nocciole e latte di bufala concentrato, a testimonianza ulteriore dell’utilizzo di prodotti locali.Questi prodotti sono disponibili in vendita sul loro sito www.leghiottoneriedicasalorena.com