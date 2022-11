Con Bakery Innovation il pasticcere Suma rivisita il panettone

Il panettone è il dolce sapore che il Natale assume da generazioni ma è anche arte e chimica, tradizione antica e modernità, semplicità e ricchezza. Una sfida che da sempre appassiona i pastry chef, che ricercano con attenzione i tempi perfetti, gli ingredienti migliori e anche nuove ispirazioni per far evolvere questo dolce in una forma sempre più creativa. Ed è proprio l’incontro tra storicità gastronomiche e ricerca della novità che ha guidato Damiano Suma, maestro pasticcere e dimostratore di Eurovo Service, nell’ideazione e realizzazione di un dolce natalizio inedito, ispirato al grande lievitato per eccellenza: un panettone monoporzione in chiave gourmet, realizzato con Pâte à Bombe, il prodotto a base di tuorlo d’uovo 100% italiano di categoria A da allevamento a terra della linea Bakery Innovation.

La linea Bakery Innovation di Eurovo Service

Qui entra in gioco la linea di prodotti Bakery Innovation

Creatività, eleganza e rigore sono tutti concetti che in pasticceria si fondono l’uno con l’altro. È un’arte complessa, quasi scientifica, in cui la padronanza dei procedimenti diventa fondamentale. Quando si realizza un dolce gourmet sono, inoltre, imprescindibili: la qualità delle materie prime e la massima attenzione per evitare spreco di tempo e ingredienti. Ed è qui che entra in gioco la linea di prodotti Bakery Innovation. «Ho voluto trasferire tutto il gusto del panettone in un dessert monoporzione in chiave moderna. Un’idea per rendere questo dolce innovativo ma anche alla portata di tutti - afferma Damiano Suma, esperto pasticcere premiato in vari concorsi italiani per il miglior panettone e colomba tradizionali ed eletto maestro dell’anno 2020/2021 - I prodotti Bakery Innovation sono la soluzione perfetta per lavorare più agilmente e potersi esprimere con la massima creatività in cucina. Nello specifico, il prodotto Pâte à Bombe è una garanzia di freschezza, sicurezza, naturalezza del colore e straordinaria bontà. Nella preparazione del panettone, infatti, la scelta del tuorlo è essenziale per la sua buona riuscita».

Gli strumenti perfetti per soddisfare la fantasia

Pâte à Bombe è pronta all’uso e può essere montata più volte senza perdere la struttura, il tutto a temperatura ambiente. Per creare il suo mini-panettone gourmet Damiano Suma ha infatti realizzato una mousse montando semplicemente Pâte à Bombe per 6 minuti, per poi aromatizzarla con del burro fuso, bacca di vaniglia, scorza di arancio, scorza di limone e un gel al cuore di agrumi. Ingredienti che regalano al dolce l’autentico e inconfondibile sapore del panettone. «Il panettone è un dolce della nostra tradizione, ma anche una continua ispirazione per rivisitazioni inedite e moderne. Noi di Gruppo Eurovo lavoriamo sempre per offrire ai nostri clienti dei settori pasticceria e ristorazione gli strumenti perfetti per soddisfare la loro fantasia, nonché i palati dei loro consumatori finali. I prodotti della linea Bakery Innovation sono studiati e realizzati proprio con questo obiettivo» - racconta Danilo Ceci, direttore vendite Food Service di Gruppo Eurovo.

RICETTA: Mini Panettone Gourmet

La linea Bakery Innovation

Bakery Innovation è la linea di prodotti a base di uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra. Le tre referenze, Meringa Evolution, Pâte à Bombe e La Meringa Francese, sono state pensate per valorizzare le applicazioni d’alta pasticceria, gelateria, gastronomia e ristorazione, assicurando elevate prestazioni e alto contenuto di servizio. Ma i vantaggi di questi prodotti sono anche il risparmio di tempo, una maggiore sicurezza e igiene, funzionalità ed efficienza d’utilizzo, la possibilità di creare ricette standardizzate e la garanzia un risultato certo, secondo le proprie esigenze.

