Panettone perfetto per la fine dell’estate? Quello alla pesca dei fratelli Pierozzi

Il nuovo prodotto sfornato dalla pasticceria dei fratelli Pierozzi, Marco e Leonardo, di Pieve al Toppo (Ar) è stato il protagonista di Amaréna, il gustoso format del Marè di Cesenatico (Fc), che ha richiamato sulla spiaggia antistante la celebre location dell'ospitalità della costa romagnola circa duecento appassionati gourmet.

I fratelli Pierozzi, Marco e Leonardo con il loro panettone alla pesca



Pesce colte solo a completa maturazione

«La caratteristica principale del nostro panettone estivo è la pesca, che sostituisce l'uvetta e i canditi – esordisce Marco Pierozzi - il nostro laboratorio si trova in Valdichiana (Ar), vallata dove la pesca è uno dei frutti cult del nostro territorio, ma troppe volte colta, per ragioni di mercato, prima della sua totale maturazione. Io e mio fratello Leonardo, per far si che la pesca, che noi usiamo nel nostro panettone estivo, esprima tutto il suo eccezionale sapore abbiamo stipulato con i frutticoltori locali un accordo: le pesche per la nostra pasticceria devono esserci fornite a loro completa maturazione. Questo ci permette di unire alla fragranza del nostro panettone il vero ed eccellente sapore della pesca».



Fratelli con le mani in pasta

Marco e Leonardo Pierozzi sono due fratelli artigiani, nati e cresciuti tra i sacchi di farina. Due perfezionisti dei sapori, sempre alla ricerca del gusto pieno delle cose. In ogni loro ricetta c’è quel pizzico di inventiva, quel gusto per la sfida generato dallo sperimentare sempre nuovi sapori e nel farlo insieme. Un’impresa che non è mai di una sola mano, ma che assomiglia a un concerto a più voci: le loro.



Vetrina eccezionale sulla spiaggia di Cesenatico

«Presentare il nostro panettone estivo al Marè di Cesenatico, che con le sue quattro anime: cucina, caffè, spiaggia e bottega, icona dell'ospitalità romagnola di proprietà di Luca Zaccheroni, ci rende orgogliosi e nel contempo ci permette di creare nuove sinergie con il loro executive chef Omar Casali – conclude Marco – la serata sulla spiaggia del Marè, a detta degli astanti, non è stata solo golosa ma anche indimenticabile, grazie alla professionalità e cordialità di tutto il team del Marè».