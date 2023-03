Dolci Portici: un fine settimana di dolcezze a Torino

Fino a domenica 26 marzo 2023 nel tratto pedonale di via Roma, tra piazza Castello e piazza San Carlo e nelle sale di Palazzo Birago di Borgaro torna la terza edizione di Dolci Portici, evento di cioccolateria, pasticceria e gelateria ideato e organizzato da Fondazione Contrada Torino Onlus e interamente sostenuto da Camera di commercio di Torino, con il patrocinio del Comune di Torino. Nella storica sede aulica della Camera di commercio di Torino - Palazzo Birago di Borgaro - per ogni giornata si terranno incontri con l'approfondimento di un tema di attualità grazie alla partecipazione di testimonial d’eccezione. Gli appuntamenti saranno allietati da assaggi di specialità dolciarie ed a conclusione del programma quotidiano saranno organizzate delle masterclass. Per completare sono stati organizzati quattro Dolci Tour per condurre alla scoperta dei luoghi dove vengono create le eccellenze dolciarie: un patrimonio di botteghe, locali storici che si trovano lungo i 12 chilometri di portici e nei suggestivi spazi delle gallerie. Tutte le giornate sono ad accesso libero e gratuito, mentre i tour sono ad offerta libera, con obbligo di prenotazione sul portale dolciportici.contradatorino.org.

I tre vincitori sono da sinistra:Domenico Curiale, Marco Camerlo e Carla Stillavato

Giornata Europea del Cioccolato

In occasione della Giornata Europea del Gelato si è svolta la seconda edizione del Concorso dell'Associazione Italiana Gelatieri "Mole d'Oro - Gelato a Primavera", una sfida tra gelatieri che hanno presentato il proprio gelato al gusto gianduja. L’iniziativa è stata l’occasione per promuovere la cultura del gelato artigianale italiano e del ruolo del maestro gelatiere.

Il podio dei vincitori:

primo classificato Domenico Curiale della gelateria Il Gelatone di Roma; secondo classificato Marco Camerlo Gelato Gallery di Cuorgnè; terzo classificato Carla Stillavato Gelateria +di un gelato in Galleria Subalpina.

Completano Riccardo Ciaccio della gelateria Cloè di Cecina (provincia di Livorno) ed ancora Pace Vincenzo della gelateria Il Pinguino di Torino.

Nel cortile di Palazzo Birago un caratteristico carretto dei gelati ha distribuito un assaggio di Apfelstrudel, il gusto dell’anno 2023 scelto dall’Austria per l’11esima edizione della Giornata Europea del Gelato accompagnato dal gusto Bicerin di Cavour, omaggio alla tradizione torinese, preparato dal maestro gelatiere Leonardo La Porta, gelateria Miretti. Il Bicerin di Cavour sarà anche il gusto a basso indice glicemico.

Una giornata di festa

Una mole di colombe

Presso hotel Principi di Piemonte nei giorni del 25 e 26 marzo ritorna la V edizione di “Una Mole di Colombe”: oltre 150 colombe tradizionali e creative presentate da 15 Maestri pasticceri e fornai fra i migliori d’Italia. Anche per questa edizione la società organizzatrice Dettagli Eventi ha selezionato soltanto gli artigiani che rispettano rigorose regole di qualità: l’utilizzo di lievito madre e l’esclusione di conservanti, emulsionanti, additivi chimici, aromi artificiali e semilavorati. Tra le novità di questa edizione la collaborazione con il Consorzio Vini d’Aqui, che tutela il Brachetto d’Acqui, l’Acqui docg Rosé e l’Acqui Rosso e che allestirà nella sala Palazzo Madama 30 postazioni per lo svolgimento di masterclass e abbinamenti tra vini e colombe.

Saranno tre le eccellenze piemontesi da non perdere: la colomba con l'infusione di fieno locale e albicocca candita dello chef Matteo Sormani, che nasce a 1.800 metri di altitudine, in val Formazza ed ancora quella del panificio Grano - Il tempo del grano di Santena e del caffé-pasticceria Morra di Poirino.

Pasqua è reale

"Pasqua è Reale", la manifestazione allestita da venerdì 24 a domenica 26 marzo nelle scuderie della Palazzina di caccia di Stupinigi. Un villaggio pasquale con installazioni realizzate da balloon artist, mercatini a tema, spazio laboratori dove mettere le "mani in pasta" e cucinare biscotti o andare a caccia di uova, e spettacoli a misura di famiglia, in cui storie fantastiche si mescoleranno a racconti di vita reale ambientati nella Palazzina.

Franco Ugetti

Inoltre la prima mostra di dolci pasquali d’autore con creazioni artistiche di uova firmate da alcuni nomi della pasticceria torinese, tra cui Guido Castagna, Franco Ugetti, Giovanni dell'Agnese e Silvio Bessone. Le opere potranno essere acquistate per sostenere l'associazione Amici Bambini Cardiopatici dell'Ospedale Regina Margherita.