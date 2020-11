Con il panettone di Aimo e Nadia aiuti la ricerca sulla fibrosi cistica

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 13:42

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Realizzato con materie prime selezionate e in due varianti

Il panettone di Aimo e Nadia è disponibile sullo shop online del ristorante

on il Natale 2020, ristorante due stelle Michelin a Milano, devolverà una parte del ricavato della vendita deialla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, un aiuto nella ricerca scientifica per una cura definitiva per questa grave malattia genetica. Gli chef, entrambi soci Euro-Toques, utilizzano la ricetta classica del loro panettone, con materie prime selezionate di filiera corta, lavorate con cura e passione con 72 ore di lievitazione, per avere un dolce morbido e soffice in grado di sprigionare tutti i profumi degli ingredienti con cui viene prodotto.Oltre la ricetta classica, quest’anno si ha anche una variante: il Panettone. Lo zafferano, simbolo della tradizione milanese, conferisce un caratteristico e gradevole aroma al panettone disponibile nei formati da 1 kg, 750 g e 500 g. Insieme al panettone classico e a quello zafferano e arancia, hanno preparato anche il pandoro: soffice e delicato, prodotto secondo la tradizionale ricetta veronese. Qui l’intensità del profumo di vaniglia si unisce al burro di cacao fino ad ottenere quel morbido dorato dolce della tradizione.Quest’anno, Voce Aimo e Nadia si arricchisce della “Dispensa” con una serie di prodotti - acquistabili dallo shop online o in Piazza della Scala 6 - di alta qualità a marchio Voce tra cui: piccole proposte dolci (praline assortite, filetti di arancia ricoperti, fave al cioccolato), prodotti sott’olio (carciofi alla brace, peperoni alla brace, melanzane a filetti, carciofini e cipolline alla brace, pomodori essiccati), il pomodoro Corbarino, passata di pomodoro con paccheri, vermicelloni e mezzi paccheri e l’olio extravergine di oliva 100% coratina.Oltre ai prodotti a marchio Voce sarà possibile acquistare prodotti d’eccellenza come il caviale e acciughe del Cantabrico Calvisius, una selezione di mieli Mieli Thun, una selezione dei migliori tè Damman Frères, salumi naturali Spigaroli e prosciutto e guanciale d’Osvaldo.foto: Paolo TerziPer informazioni: aimoenadia.com