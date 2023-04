Festeggia “per bene” con la colomba di Opera Cardinal Ferrari e Giovanni Cova

Un regalo per i propri cari o un gesto solidale da proporre come regalo aziendale: anche quest’anno un pensiero e un aiuto concreto a sostegno dei Carissimi di Opera Cardinal Ferrari, lo storico centro diurno milanese che dal 1921 assiste 365 giorni all’anno persone senza dimora e in grave povertà. Insieme allo storico marchio di dolci per le ricorrenze GIOVANNI COVA & C., Opera Cardinal Ferrari ha realizzato una colomba speciale, che non poteva che chiamarsi “Una Colomba all’Opera” e che rappresenta un’occasione unica per contribuire alla realizzazione dei progetti umanitari, per sostenere Opera Cardinal Ferrari concretamente e testimoniare l’impegno a favore delle persone che quotidianamente cura e assiste.

La colomba solidale firmata Giovanni Cova e Opera Cardinal Ferrari

In particolare, quest’anno donare la “Colomba all’Opera” rappresenta un ulteriore contributo a sostegno della campagna di raccolta fondi in corso “Sostengo Casa Opera” il cui obiettivo è sostenere il Centro Diurno e le Residenze Sociali di Opera Cardinal Ferrari: la Residenza Trezzi - che ospita giovani studenti universitari e lavoratori - Domus Hospitalis - che ospita pazienti e persone in cura a Milano con i loro familiari; Padiglione Cielo Stellato, che accoglie donne in difficoltà e dà ospitalità gratuita, diurna e notturna.

Il simbolo della pace e della rinascita, la ricerca delle materie prime più genuine, una lavorazione artigianale sapiente: questi gli ingredienti immancabili della Colomba all’Opera: una colomba classica dal peso di 1 kg, a lievitazione naturale con glassa, farina di frumento arricchita con scorze d’arance candite, con la tipica forma dell’autentica ricetta tradizionale per esaltarne la sofficità e la fragranza.

La Colomba all’Opera di Opera Cardinal Ferrari è prenotabile presso la sede in via G.B. Boeri 3, al numero 02 49496902 oppure scrivendo una mail a colomba@operacardinalferrari.it

Il ritiro si potrà effettuare in Opera, a fonte di una donazione minima di 15 euro.

Acquistando la Colomba all'Opera si sostiene il Centro Diurno e le Residenze Sociali di Opera Cardinal Ferrari

A proposito di Opera Cardinal Ferrari…

Opera Cardinal Ferrari è un centro diurno (aperto dalle 8.30 alle 17 per tutto l'anno) che offre servizi alle persone in grave marginalità adulta perlopiù senza dimora attraverso servizi di supporto ai bisogni primari (ad esempio: mensa, distribuzione indumenti, sportello salute, docce e igiene personale); servizi di segretariato sociale (ad esempio: sportello di orientamento e informazione, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); laboratori creativi per il sostegno educativo e psicologico (ad esempio: sportello di counselling e laboratorio “Felice-Mente all’Opera”, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); Distribuzione pacchi viveri contenenti alimenti a lunga conservazione di prima necessità ma anche fornitura periodica di articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa. Per le famiglie segnalate come più fragili è previsto un aiuto.