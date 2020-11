Il panettone più “alto” d'Italia consegnato direttamente a casa

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 13:47

Matteo Sormani e il suo Panettone

Disponibile per delivery e in tre varianti

Il panettone prodotto a 1800 metri di altitudine





“più alto d’Italia” nasce nel cuore delle Alpi Lepontine a 1.800 metri d’altitudine. Siamo a Riale in, la frazione più settentrionale del Piemonte in provincia di Verbania, a pochi chilometri dalla Svizzera. Qui troviamo le cascate del Toce, considerate le più spettacolari delle Alpi, un importante anello di fondo, da anni sede di allenamenti di inizio stagione per molte squadre nazionali. Qui vive una comunità walser: molti parlano ancora il Titsch, dialetto di origine tedesca, il vino si chiama Prunent, il formaggio Bettelmatt, le patate hanno gli occhi rossi, la carne è di cervo.Qui troviamo la, ristorante gourmet segnalato dalla Michelin dove lo chefproduce il suo panettone coned acqua di sorgente. Tutto è iniziato dal pane, con il lievito madre regalato da un professionista, perché la pasta madre non si può vendere, ma solo regalare. Poi, in un secondo tempo, questo speciale panettone... Anche se i dolci erano già nel DNA di Matteo, perché i suoi nonni erano pasticceri.A 1800 metri tutto cambia e diventa più difficile, non solo la temperatura di ebolizione dell’acqua, ma soprattutto la fermentazione e la lievitazione, che seguono percorsi diversi da quelli codificati in pianura.Il panettone di Matteo è frutto di un lavoro completamente artigianale, vengono utilizzate solo prodotti piemontesi: il burro arriva dalle vallate alpine, le farine dal cuneese e le uova dal territorio. Unica eccezione per la frutta candita. Un panettone di montagna disponibile in tre varianti:Quest’anno, per la prima volta, partirà anche il servizio di , dando la possibilità, rimanendo a casa, di gustare questo prodotto che esprime in ogni ingrediente l’essenza dell’alta montagna.Per informazioni: locandawalser.it