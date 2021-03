Sospeso il sortilegio dei dazi Usa. Grana Padano pronto al recupero

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 18:04

I dazi sono costati 16 milioni al Grana Padano

16 milioni, il costo aggiuntivo delle tariffe

Boom di ordinativi

Airbus-Boeing, l'origine dei dazi

ella notte fra il 10 e l'11 marzo «si scoglierà unche a migliaia di imprese italiane chenegli Usa dall'ottobre 2019 è costato milioni di euro». A ricordarlo è, direttore generale del, che festeggia per la fine dei dazi sulle merci agroalimentar i dirette verso l'altra sponda dell'Atlantico. Con l'elezione dialla Casa Bianca, vengono meno le tasse d'importazione per i prodotti Made in Italy attivati sulla scia dell'affaire Boeing-Airbus che ha contrapposto Stati Uniti e Unione Europea.Dopo lea livello diplomatico, diventa effettiva la sospensione dei dazi «che per il Grana Padano Dop e le eccellenze alimentari italiane significa un nuovo inizio in una situazione così difficile per l'economia di tutto il Pianeta», ha ribadito Berni. Ladurerà quattro mesi e, di fatto, congela l'applicazione delle tariffe imposte dadue anni fa. Un'iniziativa che aveva fatto lievitare i dazi aggiuntivi del 25% sui costi di ingresso dei prodotti enogastronomici italiani. «Su 160mila forme di Grana Padano esportate negli Stati Uniti, i dazi hanno pesato per oltre 16 milioni di euro sul prezzo complessivo del prodotto pari a 65 milioni di euro», ha rivelato Berni. A sorridere , però, è tutto il comparto dell'italiano che dall'esportazione dei propri prodotti negli States ricava 500 milioni di euro. L’aumento degli ordini che dall’11 marzo potranno essere evasi a costi più bassi è un segnale importante per ilDop più consumato nel mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte. «I nostri partner commerciali negli Usa chiedono più prodotto, perché, essendo un formaggio stagionato, il Grana Padano Dop può esserein modo da creare una riserva nei quattro mesi previsti per la moratoria nei dazi. Ma vogliamo pensare positivo, convinti che il ritrovato dialogo in tutti i campi tra le due sponde dell’Atlantico saprà anche sostenere il sistema delle imprese tutto, nel rispetto reciproco e nella chiarezza. Oggi il mondo ha bisogno non di applicare gabelle, ma di creare opportunità», ha concluso Berni.La cronistoria sulla disputarisale alla fine del 2019, quando in sede digli Stati Uniti sono stati autorizzati a imporre dazi su quasi 7,5 miliardi di dollari di beni e servizi europei importati ogni anno. Un anno dopo, la stessa Organizzazione mondiale per il commercio ha autorizzato l'Ue a imporre tasse sui prodotti importati dagli Stati Uniti per 4 miliardi di dollari. I dazi americani erano stati estesi a fine 2020 pochi giorni prima del termine del mandato Trump e riguardano prodotti francesi e tedeschi: +25% sui vini non frizzanti, il mosto d'uva e il cognac, e +15% su alcuni componenti aerei.