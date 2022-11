La sostenibilità, valore aggiunto per Riso Gallo

«Il riso è sostenibile di per sé. Nel processo produttivo tutto viene riutilizzato. Una filiera dove non esistono scarti». Siamo a Robbio Lomellina, provincia di Pavia al confine con il Novarese. Qui dal 1926 ha sede Riso Gallo. Con queste parole ci accoglie Carlo Preve, consigliere delegato dell’azienda di famiglia, fondata a Genova nel 1856, sei generazioni fa.

Riso Gallo sviluppa diverse linee di prodotto

Il riso deve sostenere

La coltura e la cultura del riso nel dna da 166 anni per una storia in costante evoluzione. Tra gli ultimi capitoli, il percorso di sostenibilità iniziato nel 2019. Il mercato e i consumatori richiedono alle aziende produttrici di aprirsi anche a orizzonti di sviluppo per le comunità e per i territori. E Riso Gallo si è trovato in sintonia con queste esigenze. «Per noi che siamo il riso la sostenibilità non è solo una questione di riduzione degli sprechi e di indicatori di impatto ambientale: per noi il riso è sostenibile quando sostiene».

La sede dell'azienda, dal 1926 a Robbio Lomellina (Pv)

I punti fermi

Ecco allora la stesura del Manifesto di Riso Gallo, che si articola in sei punti: Qualità (mettere nel piatto dei consumatori un riso sostenibile agli stessi prezzi del convenzionale), Economia circolare (partecipazione in realtà imprenditoriali capaci di generare valore dai sottoprodotti della lavorazione del riso, trasformandoli e donando loro nuova vita), Ambiente e riciclo (il programma “Coltiviamo il futuro” monitora e migliora i principali indicatori ambientali, dalla gestione dell’energia alla riduzione di emissioni e sprechi, al confezionamento), Tradizione (la lavorazione delle varietà premium di riso bianco avviene attraverso la pilatura a pietra), Persone e territorio (una relazione speciale con le terre del riso sostenendo i conferitori con premi e una piattaforma di credito dedicata), Risicoltori (creata la Carta del Riso, buone pratiche per valorizzare l’ecosistema risaia e le comunità locali).

Carlo Preve

Un documento in divenire

Nel particolare, la Carta del Riso ci è stata illustrata dall’agronomo di Riso Gallo Stefano Cavigliolo nell’azienda agricola La Bertottina di Vespolate (No), 77 ettari coltivati a riso. «Un documento dinamico che al momento è costituito da otto regole – spiega Cavigliolo – Chi le rispetta ottiene un prezzo maggiorato al quintale conferito. L’obiettivo è una filiera italiana che garantisca qualità e sicurezza alimentare. Nel 2019 le aziende che avevano aderito a questo processo erano 14, oggi sono 155, che valgono 22mila ettari, il 10% della superficie nazionale coltivata a riso».

La creatività culinaria viene celebrata dalla Guida Gallo

Le regole da rispettare

Queste le regole da seguire: Certificazione secondo lo standard internazionale Fsa-Farm sustainability assessment di Sai platform, Preservare la fertilità del suolo, Scelta di varietà più performanti e identificate da Riso Gallo, Utilizzo di semente italiana certificata-no ogm, Divieto di utilizzo di fanghi in risaia e di glifosate sulla coltura, Tracciabilità dalla coltivazione alla distribuzione, Formazione e aggiornamento pratiche agronomiche e sicurezza alimentare.

Rigidissimi i controlli a cui è sottoposta la produzione

Assortimento completo

Riso Gallo, tra le più grandi risiere d’Europa e presente in 85 Paesi, sviluppa diverse linee di prodotto per un assortimento completo per rispondere a ogni esigenza. Di volta in volta, un riso veloce, raffinato, esotico, tradizionale, ma sempre naturale e controllato. Un riso che viene celebrato dal 1998 nell’ambito della creatività culinaria dalla Guida Gallo, giunta quest’anno alla undicesima edizione. Presenta 118 ricette elaborate da 69 ristoranti italiani e 49 esteri.



Riso Gallo

viale Riccardo Preve 4 – 27038 Robbio (Pv)

Tel 0384 6761