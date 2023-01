Dopo un ottimo 2022, Di Marco incrementa la produttività e presenta le novità a Sigep

Di Marco è ormai un punto di riferimento nei mercati della pizza e della panificazione professionale di alta qualità, non solo in Italia, ma sempre di più anche nel mondo. L'azienda ha costantemente investito in ricerca e sviluppo, attrezzando un laboratorio interno e collaborando con numerose strutture scientifiche specializzate che ci supportano nel processo di continuo miglioramento dei prodotti in termini di qualità e proprietà nutrizionali e dietetiche.

Alberto Di Marco, amministratore delegato dell'omonima azienda, nel corso del Sigep, fiera che sta andando in onda in questi giorni in quel di Rimini, ha presentato le principali novità dell'impresa: «Nella nostra azienda la parola innovazione è al centro, sia per i prodotti che i processi produttivi. Siamo conosciuti in tutto il mondo per prodotti innovativi, la pinsa è la nostra regina dato che l'abbiamo inventata nel 2001 ed è stata la vera innovazione del settore pizza. La esportiamo in più di 60 paesi ed ha avuto un'estrema crescita nel 2022».

Nuova apertura e novità per la pinsa

Quali sono gli obiettivi e le novità per il nuovo anno? Lo stesso Di Marco ha tracciato la via: «Nel 2023 andremo a incrementare la nostra produttività grazie all'apertura di un nuovo stabilimento all'avanguardia di 400mq con le più moderne tecnologie per le miscele di farine. Noi cerchiamo sempre di essere al passo e di essere innovativi. I nostri prodotti di punta sono la miscela di pinsa multicereali nata dall'idea di proporre un prodotto che andasse a impreziosire l'offerta per i nostri clienti, avendo sempre un prodotto che guardi agli aspetti e alle caratteristiche eccellenti dal punto di vista del gusto. È un prodotto leggero, la nostra miscela ha avuto una performance di crescita estremamente elevata nel 2022 e ha ottime premesse per il 2023».

