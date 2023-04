Vignola porta in tavola il riso e i suoi colori con Origini

Dici Vignola e pensi al riso di qualità. L'azienda con sede a Balzola, in provincia di Alessandria (anche se legata al Vercellese), è attiva dal 1880. Con 75 milioni di euro di fatturato e circa 100 dipenenti, rappresenta un punto di riferimento per la produzione di riso in Italia, anche se guarda soprattutto all'estero, a cui è destinato circa il 70% della produzione. Una produzione che non è più legata soltanto al riso, ma anche ai legumi, ai cereali, ai semi e alle farine e che si amplia con una nuova linea di riso, pensata soprattutto per la ristorazione e per i negozi specializzati. Origini, così si chiama il nuovo progetto di Vignola, a rimarcare ulteriormente il legame tra l'azienda, i suoi prodotti e il suo territorio, è stata presentata all'Hotel Milano Scala, primo hotel milanese a zero emissioni, nel cuore di Brera.

Origini, la nuova linea di Vignola

Alla base del progetto Origini di Vignola c'è il verelé, un riso nero delle coltivazioni del Vercellese. La sua caratteristica principale è il chicco lungo, semi affusolato, grosso, con perla centrale poco estesa, dente pronunciato e sezione tondeggiante. Si tratta di una varietà aromatica e naturale, quindi non studiata in laboratorio. «Sentivamo la necessità di trovare qualcosa che potesse ulteriormente connotarci - ha spiegato Giovanni Vignola, amministratore unico dell'azienda - Per questo motivo abbiamo approcciato questo nuovo progetto, una linea con connotazioni molto particolari e per nulla banali. Attraverso questo progetto vogliamo celebrare l'origine italiana dei pregiati risi del Vercellese, la bellezza autentica della natura e il nostro legame con il territorio, senza tralasciare di sorprendere ed emozionare i consumatori attraverso la ricerca di un gusto inconfondibile».

Il verelé

Dal lavoro e dalla ricerca di Vignola sono emersi tre prodotti unici, che si diversificano sia per colore sia per caratteristiche.

Rosa Puro : il riso nasce dalla lavorazione dell'integrale nero. Il pericarpo viene asportato attraverso la raffinazione a pietra e, in questo modo, il prodotto assume un colore rosato. Il suo aroma intenso esalta gli ingredienti più diversi e conferisce ad ogni ricetta un tocco memorabile. I chicchi croccanti e corposi sono ideali per i risotti.

Viola Intenso : riso semilavorato dai sentori aromatici che si presenta al palato ricco di sfumature profumate, con chicchi sodi e sfiziosi. Nasce con pericarpo nero e, dopo un primo passaggio di lavorazione, si accende di vivaci riflessi viola. I suoi chicchi croccanti sono ideali per contorni, risotti e piatti unici originali.

Nero Assoluto: il pericarpo dall’inconfondibile colore nero è ciò che dona il nome a questo riso dai chicchi allungati e ben sgranati. Fonte di fibre e ricco di sostanze nutritive, durante la cottura sprigiona un caratteristico aroma che ricorda il pane appena sfornato. È il tocco ideale per arricchire insalate e contorni.

Importante anche sottolineare i tempi di cottura, molto più brevi di quelli tradizionali. Per il Rosa Puro si va dai 12 ai 14 minuti, per il Viola Intenso dai 18 ai 20 e per il Nero Assoluto dai 25 ai 30.

Carnaroli marchio di fabbrica

A completare la linea Origini non poteva mancare il Carnaroli Classico Biologico, uno dei cavalli di battaglia di Vignola. Nel nuovo progetto prende il nome di Bianco Essenziale. Si tratta di un riso superfino dalle caratteristiche qualitative tra le più alte della produzione italiana.

“Classico” perché generato esclusivamente da sementi originali Carnaroli e controllato dal seme alla confezione attraverso la rintracciabilità di filiera certificata Ente Nazionale Risi. Un percorso di eccellenza al quale si aggiunge la coltivazione biologica grazie alla quale il riso resta puro. I suoi chicchi grossi e allungati, straordinariamente compatti, dalla caratteristica perla centrale, rilasciano la giusta quantità di amido e si caratterizzano per un’ottima tenuta alla cottura. Ideale per risotti cremosi (tempo di cottura: 15-17 minuti).

L'azienda vista dall'alto

Per ristorazione e negozi specializzati

Come già accennato, la linea Origini si muove in due diverse direzioni. In primis, guarda ai negozi specializzati e non alla grande distribuzione. Una scelta che si riflette nel packaging, molto "pop" e in cui il colore, come per il prodotto, gioca un ruolo fondamentale. La scelta dell'azienda è stata quella di produrre confezioni da 500 grammi, disponibile anche in scatole di latta, con l'obiettivo di permettere al consumatore di provare più referenze in un solo acquisto. Sempre con un occhio ai negozi specializzati, Vignola ha realizzato anche un cofanetto degustazione, realizzato in cartone e con all'interno tutte le quattro referenze di Origini e un ricettario.

Il cofanetto degustazione di Origini

La seconda direzione presa da Origini è quella che guarda alla ristorazione. Per questo motivo, Vignola ha pensato a confezioni da 1 e 5 chilogrammi in cellophane, adatte per essere utilizzati all'interno di cucine professionali.

Origini nel piatto

In occasione della presentazione, la cucina dell'Hotel Milano Scala ha proposte quattro ricette, una per prodotto, con l'obiettivo di valorizzare la nuova linea, ma anche di mostrarne la versatilità e l'apertura verso gusti e prodotti non per forza italiani. Il Nero Assoluto è stato abbinato a gamberi, asparagi, mango verde, San Marzano confit, scorze di agrumi e julienne di foglie di kaffir. Per il Viola Intenso si è scelto di spingere sulla parte piccante, valorizzata dalla papaya in agrodolce, a cui si sono aggiunti peperoni, carote, sedano, zucchine, edamame e micro erbe. Il risultato? Un riso freddo estivo, perfetto per un aperitivo. Più tradizionale la proposta con il Rosa Puro, servito caldo con salsa di pomodoro con scalogno, origano e vermouth ambrato e spuma di stracciatella. In chiusura, una Piramide al mango dalla forte connotazione asiatica, in cui il Bianco Essenziale è stato accompagnato da latte di cocco, zucchero di palma, foglie di pandano e coulis di mango.

Viola Intenso ai sapori dell'orto 1/2 Nero Assoluto al profumo di agrumi 2/2 Previous Next

