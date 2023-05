Con SALOMON FoodWorld®, arriva il catalogo Burger Unlimited: una proposta di hamburger senza fine

In qualità di azienda specializzata nel comparto degli hamburger e del foodservice, SALOMON FoodWorld® conosce bene la varietà delle esigenze che si possono riunire attorno alla stessa tavola: handmade, diversità delle fonti proteiche, plant based, sostenibilità, varietà, preferenze culturali. Per poter soddisfare il maggior numero di desideri in modo individuale e creativo, i ristoratori hanno bisogno di un portafoglio prodotti ampio e flessibile.

Una soluzione che risponda anche alle loro sfide specifiche, adatta a ogni concept gastronomico, a ogni situazione conviviale, a ogni struttura del personale e a ogni attrezzatura. «Ci rivolgiamo a un pubblico molto ampio, quello del casual dining, un canale che sta crescendo tantissimo - spiega Giovanni Vitale, responsabile commerciale Italia dell'azienda - Abbiamo un nuovo catalogo che si chiama Unlimited Burger, che offre a tutti gli esercenti di questo comparto la possibilità di offrire ai propri clienti un mondo infinito di soluzioni: parliamo di circa 4 milioni di combinazioni».

Giovanni Vitale, responsabile commerciale Italia di SALOMON FoodWorld®

Le ultime novità proposte da SALOMON FoodWorld®

La gamma di hamburger più ricca del mercato cresce ancora: con le novità prodotto 2023, SALOMON FoodWorld® risponde in modo ancora più specifico alle esigenze individuali e alle richieste di qualità dei fan dei burger.

Lo stand di SALOMON FoodWorld® a TuttoFood 2023

«L’attenzione si concentra in particolare sulla diversificazione delle fonti proteiche: manzo, maiale, pollo, verdura o plant based ce n’è per tutti i gusti - prosegue Giovanni Vitale - L’hamburger di oggi non ha quasi più nulla da spartire con quello di un tempo. Le abitudini e le preferenze alimentari si stanno evolvendo da molti punti di vista, e di pari passo crescono anche i requisiti culinari di un hamburger come si deve».

Le ultime novità di SALOMON FoodWorld® ampliano la varietà proteica della già enorme gamma di hamburger con prodotti flessibili, stimolanti e in linea con le tendenze:

Homestyle Chik’n Burger soddisfa i desideri di molti clienti esigenti: passione per i burger, amore per il pollo e un debole per il fatto a mano. È il primo hamburger di pollo tagliato dal petto intero e impanato a mano. Supersugoso all’interno, croccante all’esterno: non resta che friggerlo.

soddisfa i desideri di molti clienti esigenti: passione per i burger, amore per il pollo e un debole per il fatto a mano. È il primo hamburger di pollo tagliato dal petto intero e impanato a mano. Supersugoso all’interno, croccante all’esterno: non resta che friggerlo. È arrivato il primo burger di suino succulento, delizioso, dall’aroma nocciolato: l’ Homestyle Duroc Burger va ad aggiungersi alla varietà di carni e di fonti proteiche in menù. La migliore carne di maiale Duroc da allevamenti tedeschi in versione artigianale per chi ama cambiare.

va ad aggiungersi alla varietà di carni e di fonti proteiche in menù. La migliore carne di maiale Duroc da allevamenti tedeschi in versione artigianale per chi ama cambiare. Nuove ispirazioni dagli States: con Mac’n’Cheese Burger l'azienda reinterpreta uno dei piatti preferiti degli americani. Maccheroni e formaggio fuso in una croccante panatura mista di mais e frumento: il fattore di ogni menù degli hamburger. Ma è eccellente anche come topping o contorno.

l'azienda reinterpreta uno dei piatti preferiti degli americani. Maccheroni e formaggio fuso in una croccante panatura mista di mais e frumento: il fattore di ogni menù degli hamburger. Ma è eccellente anche come topping o contorno. L’high level sposa la semplicità nel nuovo Homestyle Quick Easy Burger : il burger di manzo cotto a fuoco lento e saporito di natura dal look artigianale che soddisfa standard di qualità elevati, ma con una preparazione semplicissima. Il prodotto che mancava per chi preferisce farla semplice.

: il burger di manzo cotto a fuoco lento e saporito di natura dal look artigianale che soddisfa standard di qualità elevati, ma con una preparazione semplicissima. Il prodotto che mancava per chi preferisce farla semplice. I funghi sono la vera riscoperta del momento. Ed ecco che entra in gioco il nuovo Umami Master . Con un sapore umami deciso e senza compromessi, il succulento burger vegano a base di funghi grigliati, shiitake e pomodori secchi è la scelta ideale per un ruolo da protagonista culinario.

. Con un sapore umami deciso e senza compromessi, il succulento burger vegano a base di funghi grigliati, shiitake e pomodori secchi è la scelta ideale per un ruolo da protagonista culinario. Entra in campo anche il rinforzo vegan per il famoso Green Oat Burger : il nuovo Red Oat Burger che è altrettanto colorato e cavalca la moda dei fiocchi d’avena combinandola alla barbabietola. Croccante al morso e facile da tenere in mano, il Fusion Burger aggiunge colore e ulteriore varietà alla gamma.

: il nuovo che è altrettanto colorato e cavalca la moda dei fiocchi d’avena combinandola alla barbabietola. Croccante al morso e facile da tenere in mano, il Fusion Burger aggiunge colore e ulteriore varietà alla gamma. E per concludere, una salsa vegan sorprendente dagli Stati Uniti: la nuova salsa BBQ bianca dimostra che la preferita tra le salse non deve per forza essere rossa. Con il suo inconfondibile retrogusto affumicato BBQ e la sua bianca cremosità, la salsa vegan esalta il sapore e l’estetica di ogni piatto.

SALOMON FoodWorld®

Nordring 13 - 63762 Großostheim (Germania)

Tel 800898635