Da Grana Padano, un piatto olimpionico che fonde salute e gusto

È un piatto olimpionico quello proposto dal Consorzio Tutela Grana Padano all’edizione 2023 di TuttoFood. Alla fiera Rho-Milano il Consorzio ha presentato un nuovo piatto che combina il gusto e la bontà tipica del marchio e la salute.

Sarà un prodotto ideale soprattutto per chi ama lo sport e sarà proposto in concomitanza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il piatto è il frutto della partnership siglata a febbraio scorso tra il Consorzio e la Fondazione Milano Cortina 2026.

Da sinistra Andrea Aprea, Evelina Flachi, Stefano Berni e Giovanni Malagò

Presenti all’evento di presentazione anche Giovanni Malagò, presidente del Coni (Comitato Olimpico Nazionale italiano), la nutrizionista Evelina Flachi, lo chef stellato ideatore del piatto Andrea Aprea e il direttore generale del Consorzio Grana Padano, Stefano Berni. La presenza a TuttoFood del consorzio celebra il grande successo nel marchio del mondo. Nel 2022 sono state oltre 5,2 milioni le forme prodotte e l'export ha raggiunto il record assoluto del 47%.

Consorzio Grana Padano: un nuovo piatto gustoso e salutare pensato per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo illustrano Berni, Aprea e Flachi

Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano ha presentato questo piatto, sottolineando l’importanza che rivestono le Olimpiadi e il forte legame territoriale tra esse e il Consorzio. «Abbiamo lanciato il piatto che proporremo in onore delle Olimpiadi ma l’onore grande che abbiamo avuto è avere avuto qui con noi il presidente Malagò, che per primo ha assaggiato questo nuovo piatto», ha affermato. «Le olimpiadi 2026 sono importantissime, sono un evento lombardo e veneto proprio come il Grana padano, pur ricordandoci che è prodotto anche a Piacenza, nel Trentino e un in parte nel Piemonte. Un formaggio olimpionico quindi, del resto noi siamo il prodotto d.o.p. più consumato in Italia e nel mondo. Siamo medaglia d’oro della quantità», ha continuato il direttore generale.

Grana Padano, medaglia d'oro ed eccellenza italiana nel mondo

Andrea Aprea, lo chef stellato che ha studiato, elaborato e prodotto il piatto simbolo delle prossime Olimpiadi invernali. così lo ha spiegato: «il piatto è un uovo di selva con grana padano riserva, cardoncelli e una salsa di pane integrale raffermo. Innanzitutto, è un piatto bilanciato in proporzioni proteiche caloriche per gli sportivi, fatto in collaborazione con la dottoressa Flachi, nutrizionista. Non si rinuncia all’aspetto goloso, ma si strizza un forte occhio all’aspetto sportivo. Sarà un piatto energico da fine prestazione. Il piatto non è ancora in carta, ma probabilmente ci entrerà per le Olimpiadi. Bisogna aspetterà un po’, questa è un’anteprima».

Lo stand del Consorzio Tutela Grana Padano a TuttoFood 2023

Il valore nutrizionale del piatto è stato invece illustrato dalla nutrizionista Evelina Flachi. «La ricetta è stata prodotta per avere un alto apporto proteico dal connubio dell’uovo e del Grana padano d.o.p. che forniscono insieme un’alta percentuale di amminoacidi essenziali che l’organismo non riesce a sintetizzare da solo e che sono importantissimi durante, prima e dopo un’attività sportiva.- ha aggiunto - Vigore e salute, quindi: la ricetta comprende anche una buona quota di antiossidanti e di fibre fornite dai cardoncelli che arricchiscono la ricetta non solo di nutrienti ma favoriscono anche una riduzione dell’assorbimento dei grassi che gli alimenti presenti nella ricetta contengono».

Il valore della collaborazione con il Consorzio Grana Padano secondo Giovanni Malagò, presidente del CONI

Presente all’evento anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, secondo il quale «quella con il Consorzio Grana padano è un’alleanza vincente, olimpionica, l’unione tra due eccellenze. Siamo molto orgogliosi, perché noi dobbiamo anche vendere il paese, vendere le eccellenze, ovviamente anche quelle enogastronomiche. Stiamo parlando di qualche cosa riconosciuta nel mondo così come lo sono il Comitato olimpico e i Cinque cerchi, questo brand che è a tutti gli effetti indicato come il più prestigioso. Penso che siamo un veicolo di comunicazione e promozione straordinario, grazie anche alla forza che ha Grana padano. Viva l’Italia, viva Grana Padano, viva le Olimpiadi».

