Di Marco e il successo della Pinsa romana: una rivoluzione nel mercato in 60 Paesi di tutto il mondo

Di Marco porta a TuttoFood la sua offerta di prodotti, dalle farine alla mitica Pinsa Romana. L'azienda dal 1981 è un punto di riferimento per tutti i professionisti della panificazione e della pizza, ma dal 2001, con la sua ricetta originale della Pinsa Romana, ha introdotto sul mercato una vera e propria rivoluzione che continua ad essere un trend di degustazione contemporanea.

«Ancora una volta, ci teniamo a ringraziare mio padre, Corrado Di Marco - spiega Alberto Di Marco, amministratore delegato dell'azienda - che ha creato nel 2001 la ricetta originale della Pinsa Romana: un impasto a base di farina di riso, insieme a quella di frumento e soia, e infine pasta madre di frumento essiccato. La Pinsa Romana Fiore è per noi un prodotto in costante crescita sul mercato, nelle sue varianti studiate sia per il food service sia per la distribuzione al consumo Horeca: oggi lo esportiamo in 60 Paesi».

Alberto di Marco, ad di Di Marco con l'immagine del padre Corrado Di Marco

Pinsa Romana, una gamma che copre tutte le esigenze dell'Horeca

Leggerezza e croccantezza sono le parole chiave che caratterizzano al meglio la Pinsa Romana Di Marco, lievitata 72h e lavorata rigorosamente a mano dai mastri pinsaioli. Disponibili per il canale Horeca e da qualche anno presenti anche in Gdo, le basi precotte pronte da farcire, si presentano sia in versione ambient che “da frigo”, per un pasto homemade gustoso e altamente digeribile.

La Pinsa Romana di Di Marco

«Dal piatto allo street food, la ristorazione è servita - prosegue Alberto Di Marco - La gamma Di Marco copre tutte le esigenze Horeca con diversi mix di farine per realizzare prodotti di grande qualità, e con gli spolveri per una lavorazione professionale degli impasti, fino alle richieste basi pronte di Pinsa, lavorate artigianalmente, precotte e abbattute per conservarne integralmente gusto e freschezza».

Lo stand Di Marco a TuttoFood 2023

Disponibili nelle versioni classica, multicereali e anche senza glutine, le basi Di Marco sono pensate in forme e formati ideali sia per la degustazione a tavola e al piatto, sia per lo street food e l'asporto, da preparare a fantasia dello chef. «I nostri progetti per il futuro? - continua Alberto Di Marco - L'azienda sta ampliando la sua struttura con l'apertura di nuovi siti produttivi, dove andremo ad aggiungere capacità produttiva, ma anche la possibilità di declinare ulterioramente le varienti di pinsa».

