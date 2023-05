Per Nutrifree ecco la nuova linea "Ecco Fatto!", pasta e cous cous istantanei e senza glutine

Ecco Fatto! è la nuova linea di pasta e cous cous senza glutine, presentata a TuttoFood e pensata da Nutrifree per soddisfare i palati di chi cerca soluzioni pratiche e veloci, senza dimenticare l’elemento più importante, il gusto. Con Ecco Fatto! Nutrifree propone una vera e propria esperienza gastronomica, che conquisterà davvero tutti: è disponibile in 6 gusti diversi - 4 a base pasta e 2 a base cous cous - da quelli più semplici a quelli più ricercati: Sedanini all’Arrabbiata, Sedanini Pomodoro e Basilico, Sedanini al Pesto, Sedanini al Formaggio; Cous Cous Caprese e Cous Cous Mexican Style.

«Si tratta di un nuovo modo di interpretare le esigenze del consumatore moderno da sempre alla ricerca di soluzioni smart, sia domestiche che nel fuori casa - spiega Francesco Nanei, account manager Italia Horeca di Nt Food - La gamma Ecco Fatto! si compone di ricette semplici e sfiziose che rappresentano una vera novità per il senza glutine. Pratiche, istantanee e gustose sono perfette per essere consumate davvero ovunque, grazie al pratico formato in Cup da 70 grammi. In ufficio, a scuola ma anche a casa quando si vuole dedicare più tempo a se stessi o alla propria famiglia senza passare troppo tempo ai fornelli, Ecco Fatto! rappresenta una soluzione veloce per i pasti di tutti i giorni.

La nuova linea Ecco Fatto! di Nutrifree

«Ecco Fatto! nasce per soddisfare le esigenze dei nostri tempi, consapevoli che l'industria alimentare e il consumatore hanno sempre bisogno di stimoli originali e nuove idee - prosegue Francesco Nanei - Con Ecco Fatto! Nutrifree non si rivolge solo ai consumatori celiaci, che per necessità ricercano un prodotto sicuro dal punto di vista alimentare, privo di contaminazioni, ma conta di attrarre nuovi target di clientela reinventando il modo di consumare la pasta on the go.

Francesco Nanei, account manager Italia Horeca di Nt Food

Miscela più, il nuovo mix di farine approvato dalla Federazione Italiana Cuochi

Nutrifree presenta anche Miscela più, il nuovo mix di farine approvato dalla Federazione Italiana Cuochi, pensato per pane, pizza, focaccia, croissant e sfogliati fragranti e friabili, ma soprattutto gustosi. «Il segmento “Mix e Farine” rappresenta per Nutrifree una delle aree core su cui l’azienda investe in termini di R&D, di tecnologie produttive e di attività di marketing - aggiunge Nanei - per questo, oggi, è molto ampio e segmentato ed è composto da miscele specifiche per diverse preparazioni tra cui pane, pasta fresca, pizza, dolci, pasta frolla; farina multiuso ideale per rispondere a tutti gli usi in cucina; farine naturalmente prive di glutine - riso finissima e grano saraceno - per i consumatori che prediligono le farine cosiddette pure. Per completare la gamma e andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento ed informato, nasce Miscela Più per panificati e dolci, una formulazione specifica ottenuta da farine senza glutine, che donerà ancora più fragranza, friabilità e doratura alle preparazioni in cucina. Una miscela indispensabile per preparare pane, pizza, focaccia, croissant, davvero gourmet».

Nutrifree presenta anche Miscela più, il nuovo mix di farine approvato dalla Federazione Italiana Cuochi

Miscela Più Nutrifree si caratterizza per la presenza di amido di frumento deglutinato, che per le sue caratteristiche contribuisce a migliorare la lavorabilità e la resa in cottura. Ideale per ottenere impasti croccanti e per esaltare il profumo e il colore dei prodotti da forno. La composizione della nuova Miscela Più Nutrifree (senza sale e senza zuccheri aggiunti) inoltre lascia libero spazio e fantasia a chi ha voglia di sperimentare e personalizzare a proprio piacimento tutte le preparazioni in cucina.

A tal proposito, sulla confezione di Miscela Più è presente un Qr Code che permette di accedere a una sezione dedicata del nuovo website Nutrifree ricca di ricette, consigli e tips per realizzare ricette senza glutine, facilmente consultabili per prodotto, portata ed esigenze nutrizionali.

