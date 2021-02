Le 5 Stagioni, storie di pizza, passione e tradizione

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 09:31

A

Le 5 Stagioni

Le Farine , composta dalle 5 referenze storiche (La Azzurra, La Rinforzata, La Superiore, La Oro, La Manitoba), le Napoletane (Verde e Rossa), le Biologiche (Vivace e Integrale), Le Rustiche (Farina di tipo “1” macinata a pietra e l’Integrale);

, composta dalle 5 referenze storiche (La Azzurra, La Rinforzata, La Superiore, La Oro, La Manitoba), le Napoletane (Verde e Rossa), le Biologiche (Vivace e Integrale), Le Rustiche (Farina di tipo “1” macinata a pietra e l’Integrale); Le Specialità , con Le Originarie (Semina, Mora, Grano Franto e Nucleo Pizza Rustica), La Senza Glutine (Gluten Free), e Gli Affini (Pasta Fresca e Semola rimacinata);

, con (Semina, Mora, Grano Franto e Nucleo Pizza Rustica), (Gluten Free), e (Pasta Fresca e Semola rimacinata); Le Miscele , che si suddividono in Miscele Multiuso (Pizzasoia, Pizzadelight, Pizza&tradizione, Non solo Grano) e Miscele Specifiche (La Romana, Pizza Teglia e Pizza&Tradizione Roma);

, che si suddividono in (Pizzasoia, Pizzadelight, Pizza&tradizione, Non solo Grano) e (La Romana, Pizza Teglia e Pizza&Tradizione Roma); I Lieviti (Naturkraft e Naturkraft Verace, Platinum e Lievito di birra istantaneo);

(Naturkraft e Naturkraft Verace, Platinum e Lievito di birra istantaneo); Gli Spolveri (Spolverina, lo sfarinato di grano duro pensato come spolvero per il banco pizza).

Macinazione Integrata Autentica

rendere unanon sono solo glima è soprattutto lache si mette nel realizzarla. Solo farine di qualità superiore, acqua, olio evo e un pizzico di sale, quel tanto che basta per creare una combinazione di ingredienti perfetta. Poi la passione, la pazienza e la tecnica di un Maestro pizzaiolo che danno vita ad un impasto perfetto. La stessa passione, esperienza ed impegno cheha riservato al comparto pizzeria creando la prima linea di farine e miscele professionali,. Una gamma d’eccellenza dedicata a tutti gli artigiani della pizza ed esperti maestri pizzaioli, alla continua ricerca di un prodotto performante e di qualità superiore che risponda alle specifiche richieste di lavorazione.Attenzione e ricerca che parte proprio dalla selezione del grano scelto, proveniente dalle migliori coltivazioni del mondo e macinato attraverso un processo produttivo che utilizzain grado di preservare ildel grano e garantire ogni parametro di qualità. Unfatto di passione e dedizione, nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente circostante. L’azienda è infatti impegnata nella tutela della biodiversità, nello sviluppo locale e nella riduzione dell’impatto sociale, a partire dall’energia generata da fonti rinnovabili con cui sono alimentati tutti gli stabilimenti.Dal 1985, anno di lancio della linea, sino ad oggi il know-how de Le 5 Stagioni è sempre inper essere al fianco dei propri clienti con proposte e soluzioni sempre più innovative . Ricerca, eccellenza, sostenibilità, tradizione, ma anche formazione : l’azienda, infatti, dedica particolare attenzione all’affiancamento di giovani pizzaioli, grazie ai corsi di formazione tenuti dal personale tecnico Agugiaro&Figna Molini e alle numerose partnership con le migliori scuole di pizzaioli italiane.Le 5 Stagioni si compone di 5 linee:Novità 2021 dell’azienda è la, il processo di lavorazione brevettato da Agugiaro&Figna Molini nel 2018 che associa due tipologie di molitura, quella più tradizionale a pietra con quella moderna a cilindri, che regola in maniera innovativa i diagrammi dell’intero processo di lavorazione. Comincia con i cereali che vengono sottoposti ad una efficacissima pulitura ed una decorticazione sapiente e calibrata per passare a macinare integralmente i chicchi con le massime garanzie di igienicità e salubrità, non riscontrabili nei processi tradizionali.L’integrazione della macinazione per schiacciamento a pietra con quella più gentile e progressiva a cilindri permette di riunire in una stessa farina le caratteristiche rustiche e veraci con quelle fini e delicate. La macinazione integrata concilia quanto di meglio la tradizione e la tecnologia insieme possano offrire per ottenere sfarinati integrali o semi-integrali di granulometria mirata e precisa, igienicamente più sicuri, con prestazioni sempre costanti, con una shelf life superiore alla media e nel pieno rispetto delle caratteristiche native del chicco. Tra i prodotti ottenuti con Macinazione Integrata:(da farine di grano tenero tipo 1),(da Grani Antichi 100% italiani coltivati nelle colline emiliane) e(semola rimacinata da grano duro integrale).Per informazioni: www.agugiarofigna.com