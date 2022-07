Babà senza glutine irresistibili con la farina FioreGlut

Il concorso “Mille&UnBabà” quest’anno ha visto tra i protagonisti il professionista Fabio Scozzafava, che si è posizionato sul terzo gradino del podio. Originario di Catanzaro, lo chef si è trasferito 15 anni fa a Lucca, diventando il responsabile dei lievitati per il ristorante-pizzeria Felice. «È stata un’esperienza molto importante - commenta Scozzafava - anche perché la giuria del contest, presieduta da Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo, era formata dai maestri pasticceri Sal De Riso e Sabatino Sirica, insieme allo chef stellato Gennaro Esposito. È stata una gara molto combattuta: arrivare terzo è stata una grande soddisfazione».

Il babà senza glutine di Fabio Scozzafava

“Mille&UnBabà” ha valutato le proposte dei concorrenti premiando l’estetica, ma anche la presentazione, il gusto e la qualità dell’impasto. «Per i miei babà - precisa Scozzafava - utilizzo la farina di Mulino Caputo “FioreGlut”. È una garanzia per la buona riuscita degli impasti e la usiamo sia in pizzeria che al ristorante per servire i nostri clienti celiaci e intolleranti al glutine».

Dal 1924 Mulino Caputo produce farine di altissima qualità, con grano selezionato e nel pieno rispetto delle materie prime e della tradizione. La famiglia Caputo, che dal 1939 ha sede nel mulino di San Giovanni a Teduccio, l’ultimo rimasto nella città di Napoli, utilizza da tre generazioni un metodo a macinazione molto lenta, che permette di preservare al massimo la naturalità, le proprietà organolettiche e l’autenticità del gusto.

Antimo Caputo, Gianni Simioli, Fabio Scozzafava, Sabatino Sirica, Gennaro Esposito, Sal De Riso

La farina FioreGlut è una miscela gluten free molto richiesta e utilizzata dai professionisti dell’arte bianca, perché è ottenuta da materie prime selezionate e consente di realizzare molte preparazioni, fra le quali dolci come biscotti e soffici torte. «Da 15 anni utilizziamo i prodotti di Mulino Caputo - conclude Scozzafava - e i nostri babà senza glutine riscuotono particolare successo tra la nostra affezionata clientela».

