Dall'idea al lancio: il percorso verso il successo di un nuovo prodotto per Bindi

L’idea di un nuovo prodotto che abbia successo non è qualcosa che capita tutti i giorni. L’innovazione è un processo complesso e articolato che però, se condotto con le giuste propensioni, potrà mantenere un’azienda non solo competitiva sul mercato ma anche un leader che anticipa invece di inseguire. Ma ogni novità è sempre una scommessa che richiede intuizione, osservazione, intraprendenza e coraggio.

Abbiamo chiesto ad Antonio Balestrieri, brand & product manager di Bindi, azienda storica milanese leader nel mondo del dessert “out of home” di alta qualità, come nasce l’idea di un nuovo prodotto da lanciare sul mercato: «Dietro ogni novità, c’è una grande squadra che lavora insieme verso un unico obiettivo: offrire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità, distintivi e allo stesso tempo il più possibile competitivi. Ogni area mette a disposizione il proprio know how per raggiungere questo scopo. È un processo che richiede tempo ed energie, ma che porta anche grandi soddisfazioni».

Torta della Nonna 4.0 di Bindi

L'innovazione strategica e la Torta della Nonna 4.0 per Bindi

«È un lavoro senza sosta - prosegue Antonio Balestrieri - Un complesso meccanismo con tanti ingranaggi che devono girare in sinergia. Il nostro team di marketing insieme all’area commerciale, alla R&S e alle operations porta avanti nel modo più produttivo possibile il processo di innovazione strategica volta a soddisfare e talvolta a prevedere le esigenze di un mercato sempre più vario e mutevole.

Esempio di questo grande impegno è la Torta della Nonna 4.0, un prodotto in cui crediamo molto in lancio in queste settimane che porta avanti il concept dei nuovi grandi classici: un filone che propone alcuni dei nostri prodotti iconici che hanno fatto la storia di Bindi in una versione inedita e innovativa».

Antonio Balestrieri, brand & product manager di Bindi

Questo gioiello di pasticceria alterna morbidi strati di Pan di Spagna a una golosa crema profumata alla vaniglia con panna fresca e una crema pasticcera ai limoni di Sicilia, decorata con un croccante crumble al burro e pinoli tostati.

Bindi rivoluziona il mondo dei dessert con il Kit Millefoglie

Tuttavia l’innovazione non passa solo attraverso la ricetta o gli ingredienti, a volte può essere un nuovo modo di interpretare il dessert. Come l'Ispirazione dello Chef, un concept che Bindi ha sviluppato in seguito a un’attenta osservazione del mercato e che mette a disposizione dei propri clienti una linea di prodotti da completare e decorare, offrendo loro la possibilità di proporre dei dessert distintivi di altissima qualità, con presentazioni originali e impiattamenti ad effetto.

Il Kit Millefoglie di Bindi

Tra queste proposte una delle ultime uscite è il Kit Millefoglie, una confezione che contiene quadratini di fragrante e caramellata pasta sfoglia al burro e delle sac à poche di crema pasticcera con bacche di vaniglia che ogni chef potrà reinterpretare seguendo la propria creatività.

