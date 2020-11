Energia buona per Italmill: nuovo impianto fotovoltaico ad aprile 2021

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 16:44

U

Lo stabilimento Italmill di Cologne (Bs)

Le Prugne della California

n progetto sostenibile che porterà alla costruzione di unper l’. Nasce dalla collaborazione tra, tra i principali operatori nel trading di energia e vendita di energia elettrica e gas in Italia, terzo operatore italiano sul mercato libero eun’eccellenza nel settore delle. Un progetto destinato a contribuire in modo importante alla produzione dell’azienda rendendone sempre più green l’impronta sul territorio., divisione diche ha acquisto Italmill nel 2019, collabora con Axpo Italia per la gestione della sua produzione di energia da molti anni. Nello stabilimento di Casteggio (Pv), dedicato alla produzione di lievito, è presente una centrale cogenerativa a gas naturale che fornisce un importante contributo all’economia circolare con unanell’ambiente.«L’impianto sarà costituito da 576 moduli fotovoltaici e arriverà a una produzione annua pari a 204.261 kWh che corrispondono a circa il 20% del fabbisogno della, in provincia di Brescia - spiega, direttore generale di Axpo Energy Solutions Italia - installeremo l’impianto entro aprile 2021 e ne cureremo operatività e manutenzione per 10 anni con un modello di business che permette di massimizzare il risparmio del cliente. All’impianto connetteremo inoltre un sistema di ricarica per veicoli elettrici, che in questo caso saranno direttamente alimentati al 100% da energia rinnovabile».«Italmill ha da sempre investito in- sottolinea, operations director di Italmill - e ora la nostra vocazione green confluisce in maniera naturale nelle strategie di sustainability del gruppo AB Mauri. Adottiamo buone pratiche e tecnologie all’avanguardia per migliorare le nostre performance industriali, ridurre il consumo di fonti energetiche e in generale impiegare le risorse in modo responsabile verso l’ambiente e le comunità in cui operiamo».Per informazione: www.italmill.com