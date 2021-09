Frittura e tempura, da Molino Spadoni due nuove miscele per le cucine professionali

Da Molino Spadoni la nuova linea di Miscele Professionali ideali per infarinare e pastellare. Due soluzioni perfette per la ristorazione: pronte all’uso, facili da utilizzare, per una frittura o una tempura croccante e leggera; una garanzia di successo nelle cucine professionali. Si tratta della Miscela Professionale per Frittura e della Miscela Professionale per Tempura, due new entry nella già ricca gamma di prodotti dedicati agli addetti ai lavori.

Miscela Professionale per Frittura

La Miscela Professionale per Frittura assolve a un compito tanto fondamentale quanto difficile, spesso vero ostacolo per la riuscita di un ottimo fritto: l’aderenza perfetta della crosticina all’alimento. Questo particolare mix - a base di farina di grano tenero tipo “00”, fecola di patate, amido di mais e sale - è appositamente studiato per formare una copertura omogenea, leggera e croccante che è parte integrante del piatto, cui dona texture e sapore per una frittura perfetta. È il prodotto ideale per infarinare e pastellare pesce, carne, ma anche verdura e frutta e permettere ai clienti di gustare bocconi croccanti senza lo spiacevole inconveniente di vedere la crosticina esterna staccata dal resto del piatto.

Miscela Professionale per Tempura

Carne, pesce e verdure in tempura sono piatti amatissimi ispirati alla cucina orientale ma ormai ampiamente impiegati anche nella nostra, con proposte fedeli alla tradizione o interpretazioni moderne. Oggi Molino Spadoni offre ai professionisti del food service la sua Miscela Professionale per Tempura, un mix a base di farina di grano tenero tipo “00”, farina di riso, sale e agenti lievitanti. Questa novità, ideale per infarinare e pastellare, permette di ottenere una tempura gonfia, dorata, croccante e leggera, grazie alla farina di riso che fa assorbire meno olio e agli agenti lievitanti che conferiscono maggiore volume alla pastella; per un risultato fedele alle aspettative di una clientela che ama ritrovare nel piatto la croccantezza e la leggerezza che solo una perfetta tempura regala.

Formato ideale per la ristorazione

Entrambe le nuove referenze sono proposte nel comodo maxi-formato da 5 kg, pensato in esclusiva per il canale Horeca, e offrono al professionista diversi vantaggi: su tutti, la praticità di prodotti pronti all’uso e facilissimi da impiegare, formulati sulla base dell’expertise maturata in un secolo di lavorazione delle farine e sull’incessante attività di ricerca e sviluppo che caratterizza Molino Spadoni. Per aggiungere un elemento di servizio, sul retropack delle miscele sono disponibili anche alcune ricette che suggeriscono utilizzi diversi, per pastelle e panature, che il professionista può riprodurre fedelmente o a cui può ispirarsi per interpretazioni personali.

Per informazioni: www.molinospadoni.it