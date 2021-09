Italmill, nuovi formati e gusti per Scrocchiarella

Con un know-how consolidato nel lievito naturale madre, Italmill ha risposto per prima alle esigenze del mercato con una linea di prodotti frozen, top quality, per l’operatore del fuori casa e per il laboratorio bakery della Gdo, rivoluzionando l’impostazione organizzativa nei tempi di preparazione e soddisfacendo la mutata domanda del cliente con lo stesso standard qualitativo del fresco.

Scrocchiarella, idea vincente

Con Scrocchiarella ha fatto centro. Un prodotto di qualità, da preparare e cuocere al momento, all’insegna del “non sprecare”, evitando il rischio dell’invenduto. Le basi sono preparate con farine selezionate, lievito naturale madre e olio extravergine d’oliva Top (Tracciabilità origine prodotto) di Coppini Arte Olearia, nel rispetto dei tempi di lievitazione e processi di lavorazione artigianali dell’impasto tradizionale. Grazie al lievito naturale madre il prodotto risulta particolarmente fragrante, ricco di gusto e digeribile, mantenendo tutte le sue caratteristiche anche a freddo.

Scrocchirella con Riso Venere, sullo sfondo il formato 18x28 cm

Il ventaglio di formati di amplia

Ampia la possibilità di scelta anche tra i formati in base al target di clientela, dalle grandi pezzature della tipica pizza in pala alla romana (55 x 25 o 55 x 30 cm), ai tagli più piccoli (40 x 30 cm), fino alla classica tonda. Oggi si aggiungono il formato 18x28 cm e il diametro 31 cm.

Integrale e Riso Venere sono i due nuovi gusti della base tonda 31, per l’operatore che vuole diversificare la propria proposta con prodotti funzionali orientati al benessere per una clientela attenta al regime alimentare e alle proprietà nutrizionali di ciò che consuma, sia in casa che fuori.

Scrocchiarella: il nuovo formato 18x28 cm

Fibre e gusto intenso

Integrale è ideale per chi predilige prodotti bakery meno raffinati e più ricchi di fibre. Il suo gusto più intenso si presta a creare il contrasto con farciture a base di salumi e formaggi tipici.

Scrocchiarella Riso Venere in primo piano

Riso Venere

Di colore viola con piccoli puntini neri, lo sfarinato Riso Venere risulta seducente alla vista e gradevole per il gusto delicato, particolarmente adatto a farciture con pesce, crostacei ma anche con formaggi o per pizza o focaccia bianca. Essendo un cereale integrale, il riso Venere ha un elevato contenuto di fibra ma anche di sali. Contiene infatti elevate quantità di fosforo, potassio, ferro, zinco e selenio. È noto per le sue qualità funzionali: i chicchi di riso nero sono particolarmente ricchi di antociani dalle proprietà antiossidanti per combattere l’invecchiamento cellulare. Il riso Venere utilizzato da Italmill proviene da sementi e coltivazioni italiane al 100% del Consorzio Sapise del territorio dell’Emilia Romagna, vicino al Delta del Po. Garantita l’intera tracciabilità di filiera.



Per informazioni: www.italmill.com