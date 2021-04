L'origami di Molino Pasini, il dosatore di carta per la farina

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 18:05

Gli originali cofanetti di Molino Pasini - Foto Livia Sala

Cofanetti personalizzati per ogni farina

ncora una voltae per la capacità di offrire un’esperienza giocosa e utile, che va al di là della semplice farina. Un nuovo tassello nelle idee creative dell’azienda mantovana. La sorpresa si trova aprendo il “”: il semplice, con un ingegnoso lavoro di piegature ideato dacon Lissoni Graphx, diventa un. Con la sua creatività, un grande designer riesce a creare unUn piccolo strumento che si trasforma in pratico misuratore di farina, così da rendere ancora più semplice realizzare tutte le ricette. Averlo è facile, si trova in«Risolvere problemi in modo semplice e immediato, senza rinunciare alla bellezza, è l'obiettivo primario del design - sottolinea, amministratore dell’azienda - Con questo origami dosatore abbiamo creato. Come sempre è il risultato di un lavoro di squadra tra il Molino e Lissoni Graphx, nostro partner sempre più coinvolto nel mondo delle farine».I nuovi cofanetti sono personalizzati a seconda del tipo di prodotto che si voglia realizzare, così da avere sempre la farina giusta a disposizione. Per rendere più facile l’identificazione, ogni cofanetto è differenziato da un codice colore diverso, così che anche dall’esterno si saprà sempre di quale kit si tratta. Ecco alloraper chi ama i profumi e i sapori di una volta,per chi desidera cimentarsi nella preparazione di tagliatelle, lasagne e ravioli,per chi desidera solo prodotti di filiera,per gli appassionati di questo piatto tradizionale che si può condire in mille modi diversi,per chi sceglie o necessita una dieta senza glutine.«Abbiamo pensato di utilizzare la carta in modo rituale come si fa nell’arte degli origami - afferma- Un semplice foglio rettangolare che, piegato in parti sempre più piccole, diventa un dosatore.!».Per informazioni: www.molinopasini.com